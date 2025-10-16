«Финник 2» — в новом Кидз комбо во «Вкусно — и точка»

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» представила новую коллекцию игрушек в детском наборе Кидз Комбо, вдохновлённую премьерой анимационного фильма «Финник 2». Показ ленты в российских кинотеатрах стартует 23 октября, а первые игрушки появились в отдельных ресторанах сети уже с 14 октября. С 21 октября фигурки будут доступны во всех предприятиях — и в меню доставки.

Восемь домовых — в том числе и новые персонажи

В новой коллекции — восемь фигурок домовых, среди которых как уже знакомые персонажи, так и новые герои сиквела. Поклонники смогут собрать Финника, Старейшину и Кудряшку, а также познакомиться с новичками — домовятами Растрепой, Желтком, Фуксиком и Клубничкой. Особое место занимает домовой Ози, талисман маркетплейса Ozon, который по сюжету второго фильма становится одним из ключевых персонажей.

Мультфильм «Финник 2» развивает сюжет первой части, вышедшей в 2022 году. Главный герой — домовой Финник, обитающий в современном мегаполисе: в один день он теряет свою невидимость и ставит под угрозу всех остальных домовых.

Ещё одна коллаборация с ГК «Рики»

Игрушки созданы совместно со студией ГК «Рики», одной из ключевых российских анимационных компаний. Именно эта студия стоит за такими проектами, как «Смешарики» и «Фиксики» — вселенными, которые уже давно считаются символом отечественной анимации.

Весной 2025 года «Вкусно — и точка» уже сотрудничала с ГК «Рики»: тогда в Кидз Комбо вышла коллекция плюшевых Смешариков с ограниченным тиражом и мини-игрой, где дети помогали героям прыгать по пуфам и собирать продукты. Коллекция стала одной из самых популярных у компании в первой половине года.

«Для нас важно, чтобы каждая игрушка в Кидз Комбо была не просто дополнением к набору, а настоящим событием для детей. Поэтому мы внимательно следим за тем, что интересно юным гостям, и создаём коллаборации с популярными героями», — отметила Юлия Нескреба, директор по маркетингу «Вкусно — и точка».

Безопасность и качество — в приоритете

Все игрушки проходят сертификацию и независимую экспертизу, соответствуют российскому законодательству и международным стандартам качества. Кроме того, сеть уделяет внимание составу детских наборов: большинство Кидз Комбо содержат менее 600 ккал и сбалансированы по питательным свойствам.

Компания отмечает, что Кидз Комбо остаётся не просто детским меню, а частью программы по продвижению ответственного питания и семейного отдыха.

Контекст

Для «Вкусно — и точка» это не первая крупная коллаборация за год. Летом 2025-го сеть выпустила серию игрушек по вселенной «Леди Баг и Суперкот», приуроченную к 10-летию франшизы. Тогда в Кидз Комбо появились брелоки с квами — волшебными существами, превращающими людей в супергероев. Согласно данным «Авито», спрос на игрушки из этой коллекции вырос в восемь раз, а продажи тематического мерча — в четыре. Полные наборы брелоков перепродавались на площадке по цене до 5 000 рублей.

Ещё раньше бренд запустил лимитированный розовый бургер Hello Kitty — он также стал одной из самых популярных коллабораций, которая «форсилась» по всем соцсетям.