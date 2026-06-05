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С 16 по 19 июня пройдёт форум недвижимости «Движение» — в 2026 году его впервые посетят не только девелоперы

Мероприятие пройдёт с 16 по 19 июня
05 июня 2026, 19:07
Люди идут
Бизнес
Россия

С 16 по 19 июня на курорте «Роза Хутор» пройдёт форум недвижимости «Движение». Впервые, помимо девелоперов, в форуме смогут принять участие инвесторы и предприниматели из других сфер бизнеса: в качестве спикеров выступят представители Альфа-Банка, Яндекс Рекламы и DDX Fitness. В центре программы — не только рынок недвижимости, но и вопросы макроэкономики, финансирования и развития компаний в условиях меняющейся экономики.

Число секций на форуме недвижимости «Движение» уменьшится, хронометраж докладов — тоже

Форум недвижимости «Движение» — крупнейшее мероприятием в России, посвящённое рынку недвижимости. Организаторы называют его вторым по масштабу отраслевым событием в мире. За шесть лет работы форум собрал более 17 тыс. участников, свыше 800 спикеров и представителей более 1 тыс. компаний. Мероприятие традиционно используется как площадка для обсуждения трендов рынка, заключения партнёрств и презентации новых проектов в сфере недвижимости и строительства.

Организаторы отмечают, что в 2026 году форум делает акцент на межотраслевом взаимодействии. Мероприятие будет интересно не только участникам рынка недвижимости, но и предпринимателям, которые ищут новые возможности для роста бизнеса и инвестиций.

Каждый спикер должен будет ответить на главный вопрос: что участникам рынка делать прямо сейчас. Организаторы также сократили продолжительность выступлений и уменьшили количество тематических площадок. Если в прошлом году работали 16 секций, то в 2026 году останутся только ключевые направления: аналитика, продажи, рыночные стратегии, макроэкономика, социология и демография.

Влияние макроэкономики на бизнес — главная тема форума

Одной из центральных тем форума станет влияние экономической ситуации на бизнес. На форуме выступят представители государственных и частных организаций: например, спикеры Яндекс Недвижимости, Циан, Сбербанка, DDX Fitness, Альфа-Банка, МИА «Россия сегодня», Яндекс Рекламы.

На сессии «Экономика под давлением: макрофакторы в действии» эксперты обсудят ключевые тенденции, которые влияют на инвестиционный климат и развитие компаний. Среди спикеров заявлены:

  • руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг,
  • генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров,
  • профессор НИУ ВШЭ Александр Кудрин,
  • профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин,
  • эксперт по управлению активами Григорий Бегларян.

На мероприятии обсудят проблемы с эскроу-счетами у девелоперов

17 июня на главной сцене состоится сессия «Барометр отрасли», посвящённая текущему состоянию рынка недвижимости. В обсуждении примут участие руководители крупнейших девелоперских компаний страны, включая:

  • «Самолет»,
  • Бруснику,
  • ГК ФСК,
  • LEGENDA Intelligent Development,
  • ELEMENT,
  • «Страна Девелопмент»,
  • ГК «Основа»,
  • агентство недвижимости «Этажи».

18 июня состоится финансовая конференция «От кредитования к совместному бизнесу: эволюция отношений банков и девелоперов». Участники обсудят проектное финансирование, замедление пополняемости эскроу-счетов из-за высоких ипотечных ставок и сокращения льготных программ, а также требования банков. Среди спикеров — представители Банка ДОМ.РФ, ВТБ, ПСБ и крупнейших девелоперских компаний.

В тот же день на форуме пройдёт пленарное заседание с участием представителей Минстроя России и бизнеса.

Одним из ключевых событий форума станет публичное интервью заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина.

Авторы
Анастасия Черкесова
Анастасия Черкесова
Редактор новостей
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