С 16 по 19 июня пройдёт форум недвижимости «Движение» — в 2026 году его впервые посетят не только девелоперы

С 16 по 19 июня на курорте «Роза Хутор» пройдёт форум недвижимости «Движение». Впервые, помимо девелоперов, в форуме смогут принять участие инвесторы и предприниматели из других сфер бизнеса: в качестве спикеров выступят представители Альфа-Банка, Яндекс Рекламы и DDX Fitness. В центре программы — не только рынок недвижимости, но и вопросы макроэкономики, финансирования и развития компаний в условиях меняющейся экономики.

Число секций на форуме недвижимости «Движение» уменьшится, хронометраж докладов — тоже

Форум недвижимости «Движение» — крупнейшее мероприятием в России, посвящённое рынку недвижимости. Организаторы называют его вторым по масштабу отраслевым событием в мире. За шесть лет работы форум собрал более 17 тыс. участников, свыше 800 спикеров и представителей более 1 тыс. компаний. Мероприятие традиционно используется как площадка для обсуждения трендов рынка, заключения партнёрств и презентации новых проектов в сфере недвижимости и строительства.

Организаторы отмечают, что в 2026 году форум делает акцент на межотраслевом взаимодействии. Мероприятие будет интересно не только участникам рынка недвижимости, но и предпринимателям, которые ищут новые возможности для роста бизнеса и инвестиций.

Каждый спикер должен будет ответить на главный вопрос: что участникам рынка делать прямо сейчас. Организаторы также сократили продолжительность выступлений и уменьшили количество тематических площадок. Если в прошлом году работали 16 секций, то в 2026 году останутся только ключевые направления: аналитика, продажи, рыночные стратегии, макроэкономика, социология и демография.

Влияние макроэкономики на бизнес — главная тема форума

Одной из центральных тем форума станет влияние экономической ситуации на бизнес. На форуме выступят представители государственных и частных организаций: например, спикеры Яндекс Недвижимости, Циан, Сбербанка, DDX Fitness, Альфа-Банка, МИА «Россия сегодня», Яндекс Рекламы.

На сессии «Экономика под давлением: макрофакторы в действии» эксперты обсудят ключевые тенденции, которые влияют на инвестиционный климат и развитие компаний. Среди спикеров заявлены:

руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг,

генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров,

профессор НИУ ВШЭ Александр Кудрин,

профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин,

эксперт по управлению активами Григорий Бегларян.

На мероприятии обсудят проблемы с эскроу-счетами у девелоперов

17 июня на главной сцене состоится сессия «Барометр отрасли», посвящённая текущему состоянию рынка недвижимости. В обсуждении примут участие руководители крупнейших девелоперских компаний страны, включая:

«Самолет»,

Бруснику,

ГК ФСК,

LEGENDA Intelligent Development,

ELEMENT,

«Страна Девелопмент»,

ГК «Основа»,

агентство недвижимости «Этажи».

18 июня состоится финансовая конференция «От кредитования к совместному бизнесу: эволюция отношений банков и девелоперов». Участники обсудят проектное финансирование, замедление пополняемости эскроу-счетов из-за высоких ипотечных ставок и сокращения льготных программ, а также требования банков. Среди спикеров — представители Банка ДОМ.РФ, ВТБ, ПСБ и крупнейших девелоперских компаний.

В тот же день на форуме пройдёт пленарное заседание с участием представителей Минстроя России и бизнеса.

Одним из ключевых событий форума станет публичное интервью заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина.