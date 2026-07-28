Спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 30% — всё больше россиян проверяют историю их ремонта и ДТП

В I полугодии 2026 года россияне стали значительно чаще проверять историю китайских автомобилей перед покупкой, говорится в исследовании Автотеки. Сейчас в сервисе около 50% запросов по составлению отчёта приходится на авто из Китая. Аналитики связывают рост проверок с общим увеличением спроса на китайские машины. К тому же покупатели пока мало знакомы с характеристиками автомобилей в азиатском сегменте, поэтому чаще проверяют историю перед покупкой.

Покупатели проверяют китайские машины из-за недостатка опыта эксплуатации

Как сообщили в Автотеке, количество запрошенных отчётов по китайским автомобилям с пробегом выросло на 84,5%. По данным сервиса, рост числа проверок связан с увеличением интереса к машинам из Китая.

«По нашим данным, темпы роста рынка китайских автомобилей с пробегом заметно опережают общую динамику: по итогам первого полугодия спрос на них вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, тогда как весь вторичный рынок прибавил 10%», — отметил менеджер продукта «Автотека» Максим Мозговой.

По его словам, для многих покупателей такие автомобили остаются относительно новыми и мало знакомыми, поэтому перед сделкой пользователи стараются получить больше информации об истории машины. В отчётах они проверяют данные о техническом обслуживании, юридической чистоте, участии в ДТП и другие сведения.

Пользователи чаще всего проверяли автомобили Great Wall, Voyah и Tank

По данным Автотеки, среди китайских марок лидерами по доле проверенных автомобилей стали:

Great Wall — 69,2%;

Voyah — 62,6%;

Tank — 61,8%.

Также в число марок с высокой долей проверок вошли: EXEED (60,6%), HAVAL (58,4%), JAECOO (57,2%), OMODA (56%), LIFAN (55,1%), Chery (54,8%) и Kaiyi (54,3%).

Чаще всего пользователи проверяли историю следующих моделей китайских автомобилей:

Great Wall Hover H5 — 75,1% проверенных VIN;

Great Wall Hover H3 — 73,3%;

HAVAL H9 — 72,5%;

Voyah Free — 69,7%;

Geely Tugella — 69,2%.

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Самый быстрый рост числа проверок — у Li Auto и Hongqi

Наиболее заметную динамику среди марок показала китайская Li Auto: доля автомобилей, по которым пользователи заказывали отчёты, выросла втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 50%.

Кроме того, наиболее заметный рост интереса к проверке истории автомобилей показали следующие марки:

Hongqi — показатель вырос в 2,3 раза, до 50%;

Voyah — в 2,2 раза, до 63%;

Tank — почти в два раза, до 62%;

GAC — почти в два раза, до 49%.

Среди моделей наиболее заметный рост показали:

Voyah Free,

Changan UNI-K,

Tank 300,

Geely Monjaro.

Доля проверенных автомобилей этих моделей выросла в 2–2,3 раза. Заметный прирост также зафиксировали у GAC GS8, Chery Arrizo 8, Tank 500, EXEED RX, JAC J7 и OMODA S5.

Центральный федеральный округ стал лидером по числу проверок

Наибольшая доля проверок популярных китайских автомобилей через Автотеку пришлась на Тульскую область — 69,4%. Далее следуют Рязанская область (68,5%) и Вологодская область (66,5%).

В число регионов с высокой долей проверок также вошли Санкт-Петербург (65,3%) и Калужская область (63,8%). Среди федеральных округов лидером стал Центральный округ — на него пришлось 45% всех запросов отчётов. Второе место занял Приволжский округ с долей 26%, третье — Северо-Западный округ (14%).