Porsche планирует сократить 5 тыс. сотрудников до 2035 года — также компания урежет премии, бонусы и зарплаты

Porsche готовит новую волну сокращений из-за падения продаж и ухудшения финансовых результатов. По данным Business Insider, компания планирует уволить около 5 тыс. сотрудников до 2035 года. Производитель рассчитывает сократить расходы, поскольку продажи продолжают снижаться, а текущие производственные мощности остаются недозагруженными.

Компания сокращает сотрудников уже не впервые

По данным Business Insider, 27 июля генеральный директор Porsche Михаэль Ляйтерс представил новый пакет мер — в частности, к попавшим под сокращение 3,7 тыс. сотрудникам в 2025 году добавятся ещё около 5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, компания и сотрудники договорились сократить будущие повышения зарплат по коллективному договору на 3,5% до 2035 года. Помимо этого, рождественская премия снизится со 100% до 60% месячной заработной платы, а бонусы станут меньше.

В обмен на уступки сотрудников Porsche пообещала сохранить производство в Германии до 2035 года и не проводить принудительных сокращений персонала. Также концерн направит €2,1 млрд на модернизацию немецких предприятий.

Porsche терпит убытки уже несколько лет

В 2023 году Porsche установила рекорд — компания продала 320 221 автомобиль. С тех пор финансовые результаты бренда стабильно снижаются: по итогам 2025-го чистая прибыль Porsche упала на 91,4% и составила €310 млн.

В первом полугодии 2026-го компания реализовала 122,3 тыс. машин — на 16% меньше, чем годом ранее. Самое сильное падение произошло в Китае, где продажи сократились на 32%, до 14,5 тыс. автомобилей.

По мнению аналитиков, на результаты Porsche повлияли сразу несколько факторов: слабый спрос в Китае, изменение модельного ряда и более медленный, чем ожидалось, рост рынка электромобилей. Дополнительным фактором стало снятие с производства Macan и 718.