Lamborghini разочаровалась в электрокарах — выпуск первого электромобиля бренд отложил до 2030 года

Lamborghini отказалась от планов выпустить полностью электрическую версию Lanzador, сообщил директор по продуктам Urus и Lanzador Стефано Коссальтер. По его словам, вместо этого автомобиль оборудуют подключаемой гибридной силовой установкой. Как отметил топ-менеджер, решение обусловлено низким спросом на электромобили и тем, что существующие технологии пока «недостаточно развиты».

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Как отмечает издание Electrek, модель Lanzador, представленная ещё в 2023 году, должна была стать первым электрокаром бренда. Позже компания несколько раз пересматривала планы, а в феврале 2026-го официально отказалась от полностью электрической версии модели.

По словам директора по продуктам Urus и Lanzador Стефано Коссальтера, серийная версия Lanzador выйдет в конце 2020-х годов — уже с подключаемой гибридной силовой установкой. В её основу ляжет 4,0-литровый бензиновый V8 с двумя турбокомпрессорами, который уже используется в гибридном Lamborghini Urus.

Топ-менеджер объяснил смену курса слабым спросом на электромобили и «недостаточной зрелостью» технологий. По его словам, электрокарам также «не хватает эмоциональности».

Полностью электрический Lamborghini придётся подождать

Стефано Коссальтер также подтвердил, что электрической версии Urus не будет, а первый электрокар Lamborghini выйдет не раньше 2030 года.

Сейчас компания, по его словам, продолжает исследования в области аккумуляторов и программного обеспечения.