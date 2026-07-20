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Lamborghini разочаровалась в электрокарах — выпуск первого электромобиля бренд отложил до 2030 года

Существующие технологии в компании назвали «недостаточно развитыми»
20 июля 2026, 17:00
Время прочтения 2 минуты
Логотип Lamborghini
Фото: Picture alliance / Contributor / Getty Images
Автомобили
Автор:
Никита Черников

Lamborghini отказалась от планов выпустить полностью электрическую версию Lanzador, сообщил директор по продуктам Urus и Lanzador Стефано Коссальтер. По его словам, вместо этого автомобиль оборудуют подключаемой гибридной силовой установкой. Как отметил топ-менеджер, решение обусловлено низким спросом на электромобили и тем, что существующие технологии пока «недостаточно развиты».

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Как отмечает издание Electrek, модель Lanzador, представленная ещё в 2023 году, должна была стать первым электрокаром бренда. Позже компания несколько раз пересматривала планы, а в феврале 2026-го официально отказалась от полностью электрической версии модели.

По словам директора по продуктам Urus и Lanzador Стефано Коссальтера, серийная версия Lanzador выйдет в конце 2020-х годов — уже с подключаемой гибридной силовой установкой. В её основу ляжет 4,0-литровый бензиновый V8 с двумя турбокомпрессорами, который уже используется в гибридном Lamborghini Urus.

Топ-менеджер объяснил смену курса слабым спросом на электромобили и «недостаточной зрелостью» технологий. По его словам, электрокарам также «не хватает эмоциональности».

Полностью электрический Lamborghini придётся подождать

Стефано Коссальтер также подтвердил, что электрической версии Urus не будет, а первый электрокар Lamborghini выйдет не раньше 2030 года.

Сейчас компания, по его словам, продолжает исследования в области аккумуляторов и программного обеспечения.

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