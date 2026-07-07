Как приручить итальянского быка: история Lamborghini

Красный, громкий и очень быстрый — так обычно представляют итальянский суперкар. Но Lamborghini всегда была сложнее этой картинки. За десятилетия марка успела побывать и символом роскоши, и героем фильмов, и объектом мемов. Но её настоящая история — не про глянец, а о человеке, который в 1960-х решил построить автомобиль лучше Ferrari. От тракторов до культовых суперкаров он вёл бизнес без оглядки на чужие правила. Скорость была результатом, а не целью.

Тракторный король против Ferrari

Ферруччо Ламборгини не был профессиональным гонщиком, не родился в автомобильной династии и не строил карьеру как автоинженер. Он появился на свет в 1916 году в семье фермеров. Во время Второй мировой его отправили на Родос в подразделение, которое обслуживало военную технику. Там он научился разбирать, чинить и заново собирать машины в условиях, где лишних деталей не было.

«Я обычный человек, которому нравится создавать вещи. Хороший работник утром — и человек, который любит наслаждаться жизнью после работы». Ферруччо Ламборгини промышленник и основатель Lamborghini Trattori и Automobili Lamborghini

После войны Ферруччо оказался в разорённой стране, где ресурсов не хватало буквально на всё. Он начал с малого: собирал тракторы из деталей списанных военных грузовиков и продавал их местным фермерам. На этом он и решил строить бизнес. Первые модели тракторов были довольно кустарными — в них использовались двигатели Morris, MWM и Perkins, а конструкция напоминала военные шасси, переделанные под мирные нужды.

В 1951 году появился L33 — первый серийный трактор Lamborghini, почти полностью сделанный силами компании: исключением оставался двигатель Morris. Затем пошли новые модели, в 1955-м — первый гусеничный DL 25C, а в 1957-м — Lamborghinetta с двухцилиндровым двигателем Lamborghini.

К началу 1960-х Lamborghini Trattori уже была одним из заметных игроков итальянского рынка тракторов. Ферруччо разбогател, приобрёл репутацию жёсткого и требовательного промышленника и мог позволить себе любой автомобиль в мире.Он купил Ferrari 250 GT, но быстро разочаровался.

По самой известной версии, Ламборгини пожаловался Энцо Феррари на проблемы со сцеплением своего Ferrari 250 GT. Разговор закончился плохо, а сама история стала главным мифом о рождении Lamborghini: Ферруччо решил сделать собственный гран-туризмо — быстрый, дорогой, но не такой капризный, как Ferrari.

От авиационных двигателей до электромобилей: история BMW Как небольшой мюнхенский завод научился строить автомобили и спустя восемь десятилетий получил Rolls-Royce Подробнее

Первые модели и рождение ДНК бренда

В 1963 году в Сант'Агате-Болоньезе, между Болоньей и Моденой, Ферруччо открыл завод Automobili Lamborghini. На тот момент Ферруччо было 47 лет, и он начинал третье по счёту дело в своей жизни — после тракторов и систем отопления.

Первым автомобилем компании стал прототип 350 GTV с 3,5-литровым мотором мощностью около 360 л.с. — впечатляющий показатель для 1963 года. За мотор отвечал бывший инженер Ferrari Джотто Бидзаррини: он спроектировал V12, изначально задуманный почти как гоночный двигатель. Позже инженеры Lamborghini во главе с Паоло Станцани сделали его пригоднее для дороги и серийного производства. Но прототип был сырым, и в серию его не запустили.

В 1964 году в Женеве представили 350 GT — первый серийный Lamborghini. Двигатель был переработан, а кузов от ателье Touring сделал машину элегантной и сдержанной. Первый серийный Lamborghini получился таким, как и хотел Ферруччо: не гоночным болидом для трека, а надежным и комфортным автомобилем для быстрой езды. Всего выпустили 150 стандартных 350 GT и две открытые версии Spider — тираж небольшой, но для молодой марки это уже была заявка на место в высшей лиге.

Но настоящий переворот случился в 1966 году — с премьерой Miura на Женевском автосалоне. Этот автомобиль изменил представление о том, каким должен быть суперкар.

«Самая чувственная итальянка после Софи Лорен». Фраза, которую приписывают Ферруччо Ламборгини о Miura

История Miura началась с бунта. Трое сотрудников инженерной команды Lamborghini — Джанпаоло Далара, Паоло Станцани и новозеландский тест-пилот Боб Уоллес — в свободное время разработали проект среднемоторного спорткара P400. Они понимали, что Ферруччо предпочитает спокойные GT, а не гоночные машины, но всё равно показали ему прототип шасси. Ферруччо оценил смелость и дал добро. В 1966-м машина предстала целиком: молодой дизайнер Марчелло Гандини из автоателье Bertone создал эталонный силуэт — низкий, широкий, с «ресничками» фар и воздухозаборниками за дверями.

Футуристичный вид Miura дополняли выдающиеся технические характеристики: она разгонялась до сотни за 6,7 секунды и достигала 280 км/ч. Для середины 1960-х — космические цифры. Всего было произведено 763 экземпляра модели.

Ферруччо не хотел делать автомобиль, подчинённый логике гонок. Его интересовала дорожная машина: быстрая, дорогая, эффектная — но созданная для владельца, а не для секундомера.. Miura не была самой быстрой на трассе, но стала самой красивой, дерзкой и желанной. Тогда и сформировалась ДНК Lamborghini: смелый дизайн, мощный мотор и полное пренебрежение к практичности.

Конфликт с Энцо Феррари к тому времени уже стал частью прошлого. Позже Ферруччо вспоминал его без особой обиды.

Источник: генерация

«Феррари больше никогда со мной не разговаривал. Я признаю, что он был замечательным человеком, но его было очень легко расстроить». Ферруччо Ламборгини об Энцо Феррари

Нефтяной шок, банкротство и эпоха хаоса

К концу 1960-х у Lamborghini было почти всё: узнаваемый стиль, мощные моторы и внимание публики. Miura стала символом эпохи, а рядом с ней появились менее экстремальные, но важные для бизнеса модели — четырёхместная Espada, 2+2 Islero, а затем Jarama, сделанная с прицелом на американский рынок.

Казалось, компания уверенно идёт вверх, но удача отвернулась от бренда. Первый удар пришёл не по суперкарам, а по тракторам. Крупный заказ для Боливии сорвался, и Lamborghini Trattori столкнулась с финансовыми проблемами. В 1972 году Ферруччо продал 51% автомобильной компании швейцарскому бизнесмену Жоржу-Анри Россетти, а вскоре расстался и с тракторным бизнесом, передав Lamborghini Trattori группе SAME.

В 1973-м разразился нефтяной кризис: цены на топливо взлетели до небес, и спрос на прожорливые суперкары рухнул. Покупатели переключились на более скромные и экономичные машины. Для Lamborghini, чьи V12 сжигали топливо так, будто нефтяного кризиса не существовало, это был почти приговор. К 1974 году Ферруччо продал оставшуюся долю и окончательно отошёл от дел. Он покинул компанию, которую создал, — и больше уже не возвращался к управлению Lamborghini.

Без основателя компания стала стремительно терять позиции. К концу 1978 года она обанкротилась: управление перешло к назначенному судом администратору, а поиск покупателя затянулся. Началась эпоха хаоса.

Следующие 20 лет компания переходила из рук в руки. Сначала её купили швейцарские братья Жан-Клод и Патрик Мимран — предприниматели из пищевой отрасли. Они вложили деньги, расширили производственные возможности, запустили Jalpa, развивали LM002 и обновляли Countach. Они не решили все финансовые проблемы Lamborghini, но помогли компании выбраться из послебанкротного кризиса. В 1987 году Chrysler заплатил за Lamborghini 25,2 миллиона долларов — в несколько раз больше, чем Мимраны.

Ли Якокка, легендарный менеджер, спасший Chrysler от банкротства, видел в Lamborghini витринный европейский актив. Американцы довели до конца Diablo и вывели бренд в Формулу-1, но устойчивой бизнес-модели не получилось: в 1994 году Chrysler продал компанию индонезийскому фонду MegaTech. В 1994 году Lamborghini перешла к индонезийскому фонду MegaTech, а затем — к структурам Mycom Setdco и V’Power. В 1998 году бренд купила Volkswagen Group и передала его под управление Audi.

Countach и Diablo стали культовыми символами эпохи — но ни дизайн, ни мощность не спасали от финансовых проблем. Производство останавливалось, модели устаревали, бренд выживал на репутации.

Источник: генерация

Немецкое спасение: приход Audi и новые суперкары

Всё изменилось в 1998 году. Lamborghini вошла в Audi-Volkswagen Group. Audi принесла то, чего Lamborghini не хватало десятилетиями: порядок, доступ к технологиям и деньги на развитие. Новая команда наладила производство, вложила серьёзные средства в разработку новых моделей, модернизировала завод в Сант'Агате. Но при этом сохранила главное — итальянский дизайн, характер и дерзость, с которой бренд начинал свой путь.

В 2001 году был представлен Murciélago — первый суперкар, созданный уже при Audi. Модель сохранила драму Lamborghini — V12, низкий силуэт, театральные двери, — но получила инженерную дисциплину Audi-эры. Через два года появился Gallardo — младший брат с двигателем V10, который стал самой продаваемой моделью в истории Lamborghini на тот момент. Gallardo был компактнее, понятнее в управлении и доступнее старших V12-моделей — фактически входным билетом в мир Lamborghini.

«Наши машины сегодня имеют 800, 920, 1080 лошадиных сил. Такая машина не может улыбаться тебе. Ей нужен уверенный, крутой взгляд. Она может выглядеть немного высокомерно, немного самоуверенно». Митя Боркерт Дизайн-директор Lamborghini, о современном языке бренда

А в 2011 году на сцену вышел Aventador — с карбоновым монококом и V12 мощностью 700 лошадиных сил. Он стал символом новой эры Lamborghini и одной из самых технологичных моделей марки на тот момент. Aventador продержался на конвейере одиннадцать лет — до финальной версии LP 780-4 Ultimae Roadster в 2022 году. В 2014 году Huracán заменил Gallardo и показал, что даже в мире суперкаров можно сочетать мощность с управляемостью.

Формула «итальянская драма + немецкая инженерия» сработала: Lamborghini наконец-то перестала выживать и начала расти.

Urus, гибриды, электричество

Долгое время Lamborghini продавала не практичность, а театральность: низкие суперкары, громкие моторы, V12 и V10, минимум уступок быту. Но в 2018 году компания нарушила собственное табу. Появился Urus — первый современный Super SUV Lamborghini. Не первый внедорожный эксперимент марки, но первый, который превратил эту идею в большой бизнес. При этом он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды — быстрее многих суперкаров.

Urus стал самой продаваемой моделью в истории компании и дал бренду финансовую подушку для выпуска футуристичных автомобилей — ради которых Lamborghini и создавалась.

«Lamborghini всегда должна быть узнаваема за сотню метров». Стефан Винкельманн Председатель и CEO Automobili Lamborghini

Одновременно с этим компания готовится к электрической эре, обещая не потерять характер. В 2023-м Lamborghini представила Revuelto — первый гибридный суперкар марки с V12 и тремя электромоторами. Годом позже появились Urus SE и Temerario: первый перевёл Super SUV в подзаряжаемый гибрид, второй заменил Huracán и принёс в младшую линейку V8 с тремя электромоторами.

Ещё в 2023 году Lamborghini показала Lanzador — концепт первого полностью электрического 2+2 Gran Turismo марки. Изначально его планировали запустить в 2028 году, но к 2026-му стратегия изменилась: от полностью электрической версии отказались, а сам Lanzador должен превратиться в подзаряжаемый гибрид. Как объяснил CEO Стефан Винкельманн, интерес клиентов к электромобилям оказался «близок к нулю». Вместо этого компания сосредоточится на подзаряжаемых гибридах с V8 и V12.

Источник: генерация

Эпилог

Путь от тракторного завода до гибридного суперкара занял больше полувека. Lamborghini пережила банкротство, смены владельцев и кризисы — но каждый раз выбиралась. Не потому, что была практичной, а потому что оставалась собой: дерзкой, яркой, неуместно красивой. Когда на дорогах появляется жёлтый клин, который ревёт так, что закладывает уши, все остальные машины становятся просто транспортом.