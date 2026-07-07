Как приручить итальянского быка: история Lamborghini

Как приручить итальянского быка: история LamborghiniОт тракторного завода до культовых суперкаров — сквозь триумф, банкротства и смены владельцев
Красный, громкий и очень быстрый — так обычно представляют итальянский суперкар. Но Lamborghini всегда была сложнее этой картинки. За десятилетия марка успела побывать и символом роскоши, и героем фильмов, и объектом мемов. Но её настоящая история — не про глянец, а о человеке, который в 1960-х решил построить автомобиль лучше Ferrari. От тракторов до культовых суперкаров он вёл бизнес без оглядки на чужие правила. Скорость была результатом, а не целью.
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Тракторный король против Ferrari
Ферруччо Ламборгини не был профессиональным гонщиком, не родился в автомобильной династии и не строил карьеру как автоинженер. Он появился на свет в 1916 году в семье фермеров. Во время Второй мировой его отправили на Родос в подразделение, которое обслуживало военную технику. Там он научился разбирать, чинить и заново собирать машины в условиях, где лишних деталей не было.
«Я обычный человек, которому нравится создавать вещи. Хороший работник утром — и человек, который любит наслаждаться жизнью после работы».
После войны Ферруччо оказался в разорённой стране, где ресурсов не хватало буквально на всё. Он начал с малого: собирал тракторы из деталей списанных военных грузовиков и продавал их местным фермерам. На этом он и решил строить бизнес. Первые модели тракторов были довольно кустарными — в них использовались двигатели Morris, MWM и Perkins, а конструкция напоминала военные шасси, переделанные под мирные нужды.
В 1951 году появился L33 — первый серийный трактор Lamborghini, почти полностью сделанный силами компании: исключением оставался двигатель Morris. Затем пошли новые модели, в 1955-м — первый гусеничный DL 25C, а в 1957-м — Lamborghinetta с двухцилиндровым двигателем Lamborghini.
К началу 1960-х Lamborghini Trattori уже была одним из заметных игроков итальянского рынка тракторов. Ферруччо разбогател, приобрёл репутацию жёсткого и требовательного промышленника и мог позволить себе любой автомобиль в мире.Он купил Ferrari 250 GT, но быстро разочаровался.
По самой известной версии, Ламборгини пожаловался Энцо Феррари на проблемы со сцеплением своего Ferrari 250 GT. Разговор закончился плохо, а сама история стала главным мифом о рождении Lamborghini: Ферруччо решил сделать собственный гран-туризмо — быстрый, дорогой, но не такой капризный, как Ferrari.
Первые модели и рождение ДНК бренда
В 1963 году в Сант'Агате-Болоньезе, между Болоньей и Моденой, Ферруччо открыл завод Automobili Lamborghini. На тот момент Ферруччо было 47 лет, и он начинал третье по счёту дело в своей жизни — после тракторов и систем отопления.
Первым автомобилем компании стал прототип 350 GTV с 3,5-литровым мотором мощностью около 360 л.с. — впечатляющий показатель для 1963 года. За мотор отвечал бывший инженер Ferrari Джотто Бидзаррини: он спроектировал V12, изначально задуманный почти как гоночный двигатель. Позже инженеры Lamborghini во главе с Паоло Станцани сделали его пригоднее для дороги и серийного производства. Но прототип был сырым, и в серию его не запустили.
В 1964 году в Женеве представили 350 GT — первый серийный Lamborghini. Двигатель был переработан, а кузов от ателье Touring сделал машину элегантной и сдержанной. Первый серийный Lamborghini получился таким, как и хотел Ферруччо: не гоночным болидом для трека, а надежным и комфортным автомобилем для быстрой езды. Всего выпустили 150 стандартных 350 GT и две открытые версии Spider — тираж небольшой, но для молодой марки это уже была заявка на место в высшей лиге.
Но настоящий переворот случился в 1966 году — с премьерой Miura на Женевском автосалоне. Этот автомобиль изменил представление о том, каким должен быть суперкар.
«Самая чувственная итальянка после Софи Лорен».
История Miura началась с бунта. Трое сотрудников инженерной команды Lamborghini — Джанпаоло Далара, Паоло Станцани и новозеландский тест-пилот Боб Уоллес — в свободное время разработали проект среднемоторного спорткара P400. Они понимали, что Ферруччо предпочитает спокойные GT, а не гоночные машины, но всё равно показали ему прототип шасси. Ферруччо оценил смелость и дал добро. В 1966-м машина предстала целиком: молодой дизайнер Марчелло Гандини из автоателье Bertone создал эталонный силуэт — низкий, широкий, с «ресничками» фар и воздухозаборниками за дверями.
Футуристичный вид Miura дополняли выдающиеся технические характеристики: она разгонялась до сотни за 6,7 секунды и достигала 280 км/ч. Для середины 1960-х — космические цифры. Всего было произведено 763 экземпляра модели.
Ферруччо не хотел делать автомобиль, подчинённый логике гонок. Его интересовала дорожная машина: быстрая, дорогая, эффектная — но созданная для владельца, а не для секундомера.. Miura не была самой быстрой на трассе, но стала самой красивой, дерзкой и желанной. Тогда и сформировалась ДНК Lamborghini: смелый дизайн, мощный мотор и полное пренебрежение к практичности.
Конфликт с Энцо Феррари к тому времени уже стал частью прошлого. Позже Ферруччо вспоминал его без особой обиды.
«Феррари больше никогда со мной не разговаривал. Я признаю, что он был замечательным человеком, но его было очень легко расстроить».
Нефтяной шок, банкротство и эпоха хаоса
К концу 1960-х у Lamborghini было почти всё: узнаваемый стиль, мощные моторы и внимание публики. Miura стала символом эпохи, а рядом с ней появились менее экстремальные, но важные для бизнеса модели — четырёхместная Espada, 2+2 Islero, а затем Jarama, сделанная с прицелом на американский рынок.
Казалось, компания уверенно идёт вверх, но удача отвернулась от бренда. Первый удар пришёл не по суперкарам, а по тракторам. Крупный заказ для Боливии сорвался, и Lamborghini Trattori столкнулась с финансовыми проблемами. В 1972 году Ферруччо продал 51% автомобильной компании швейцарскому бизнесмену Жоржу-Анри Россетти, а вскоре расстался и с тракторным бизнесом, передав Lamborghini Trattori группе SAME.
В 1973-м разразился нефтяной кризис: цены на топливо взлетели до небес, и спрос на прожорливые суперкары рухнул. Покупатели переключились на более скромные и экономичные машины. Для Lamborghini, чьи V12 сжигали топливо так, будто нефтяного кризиса не существовало, это был почти приговор. К 1974 году Ферруччо продал оставшуюся долю и окончательно отошёл от дел. Он покинул компанию, которую создал, — и больше уже не возвращался к управлению Lamborghini.
Без основателя компания стала стремительно терять позиции. К концу 1978 года она обанкротилась: управление перешло к назначенному судом администратору, а поиск покупателя затянулся. Началась эпоха хаоса.
Следующие 20 лет компания переходила из рук в руки. Сначала её купили швейцарские братья Жан-Клод и Патрик Мимран — предприниматели из пищевой отрасли. Они вложили деньги, расширили производственные возможности, запустили Jalpa, развивали LM002 и обновляли Countach. Они не решили все финансовые проблемы Lamborghini, но помогли компании выбраться из послебанкротного кризиса. В 1987 году Chrysler заплатил за Lamborghini 25,2 миллиона долларов — в несколько раз больше, чем Мимраны.
Ли Якокка, легендарный менеджер, спасший Chrysler от банкротства, видел в Lamborghini витринный европейский актив. Американцы довели до конца Diablo и вывели бренд в Формулу-1, но устойчивой бизнес-модели не получилось: в 1994 году Chrysler продал компанию индонезийскому фонду MegaTech. В 1994 году Lamborghini перешла к индонезийскому фонду MegaTech, а затем — к структурам Mycom Setdco и V’Power. В 1998 году бренд купила Volkswagen Group и передала его под управление Audi.
Countach и Diablo стали культовыми символами эпохи — но ни дизайн, ни мощность не спасали от финансовых проблем. Производство останавливалось, модели устаревали, бренд выживал на репутации.
Немецкое спасение: приход Audi и новые суперкары
Всё изменилось в 1998 году. Lamborghini вошла в Audi-Volkswagen Group. Audi принесла то, чего Lamborghini не хватало десятилетиями: порядок, доступ к технологиям и деньги на развитие. Новая команда наладила производство, вложила серьёзные средства в разработку новых моделей, модернизировала завод в Сант'Агате. Но при этом сохранила главное — итальянский дизайн, характер и дерзость, с которой бренд начинал свой путь.
В 2001 году был представлен Murciélago — первый суперкар, созданный уже при Audi. Модель сохранила драму Lamborghini — V12, низкий силуэт, театральные двери, — но получила инженерную дисциплину Audi-эры. Через два года появился Gallardo — младший брат с двигателем V10, который стал самой продаваемой моделью в истории Lamborghini на тот момент. Gallardo был компактнее, понятнее в управлении и доступнее старших V12-моделей — фактически входным билетом в мир Lamborghini.
«Наши машины сегодня имеют 800, 920, 1080 лошадиных сил. Такая машина не может улыбаться тебе. Ей нужен уверенный, крутой взгляд. Она может выглядеть немного высокомерно, немного самоуверенно».
А в 2011 году на сцену вышел Aventador — с карбоновым монококом и V12 мощностью 700 лошадиных сил. Он стал символом новой эры Lamborghini и одной из самых технологичных моделей марки на тот момент. Aventador продержался на конвейере одиннадцать лет — до финальной версии LP 780-4 Ultimae Roadster в 2022 году. В 2014 году Huracán заменил Gallardo и показал, что даже в мире суперкаров можно сочетать мощность с управляемостью.
Формула «итальянская драма + немецкая инженерия» сработала: Lamborghini наконец-то перестала выживать и начала расти.
Urus, гибриды, электричество
Долгое время Lamborghini продавала не практичность, а театральность: низкие суперкары, громкие моторы, V12 и V10, минимум уступок быту. Но в 2018 году компания нарушила собственное табу. Появился Urus — первый современный Super SUV Lamborghini. Не первый внедорожный эксперимент марки, но первый, который превратил эту идею в большой бизнес. При этом он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды — быстрее многих суперкаров.
Urus стал самой продаваемой моделью в истории компании и дал бренду финансовую подушку для выпуска футуристичных автомобилей — ради которых Lamborghini и создавалась.
«Lamborghini всегда должна быть узнаваема за сотню метров».
Одновременно с этим компания готовится к электрической эре, обещая не потерять характер. В 2023-м Lamborghini представила Revuelto — первый гибридный суперкар марки с V12 и тремя электромоторами. Годом позже появились Urus SE и Temerario: первый перевёл Super SUV в подзаряжаемый гибрид, второй заменил Huracán и принёс в младшую линейку V8 с тремя электромоторами.
Ещё в 2023 году Lamborghini показала Lanzador — концепт первого полностью электрического 2+2 Gran Turismo марки. Изначально его планировали запустить в 2028 году, но к 2026-му стратегия изменилась: от полностью электрической версии отказались, а сам Lanzador должен превратиться в подзаряжаемый гибрид. Как объяснил CEO Стефан Винкельманн, интерес клиентов к электромобилям оказался «близок к нулю». Вместо этого компания сосредоточится на подзаряжаемых гибридах с V8 и V12.
Эпилог
Путь от тракторного завода до гибридного суперкара занял больше полувека. Lamborghini пережила банкротство, смены владельцев и кризисы — но каждый раз выбиралась. Не потому, что была практичной, а потому что оставалась собой: дерзкой, яркой, неуместно красивой. Когда на дорогах появляется жёлтый клин, который ревёт так, что закладывает уши, все остальные машины становятся просто транспортом.