Как из чужих технологий сделать собственный бизнес: история Changan

Changan начинала как оружейное предприятие и почти сто лет не имела отношения к автомобилям. Компания пережила войны, эвакуации и несколько перезапусков, прежде чем попасть в китайский автопром. Suzuki научила её массовому производству, Ford и Mazda дали масштаб, а Huawei и CATL — технологии для новой эпохи. Каждый новый союз закрывал очередной пробел, а полученные знания Changan превращала в собственные заводы, разработки и бренды. Теперь компания снова ищет партнёров — уже для электромобилей, аккумуляторов и программного обеспечения.

Как британский врач помог запустить будущий Changan

История будущего Changan началась в конце 1862 года, когда китайский чиновник и военачальник Ли Хунчжан открыл небольшую мастерскую по производству и ремонту оружия. Предприятие стало частью Движения самоусиления: после поражения во второй опиумной войне Китай пытался освоить западные способы производства вооружения и меньше зависеть от импорта. Внутри страны продолжалось восстание тайпинов — религиозно-политического движения, которое создало собственное государство и захватило значительную часть юга Китая.

Одним из тех, кто помогал Ли Хунчжану осваивать западные военные технологии, стал британский врач Холлидей Макартни. Он приехал в Китай в составе британских войск во время второй опиумной войны, а после её окончания остался в стране и перешёл на службу к Ли Хунчжану, который командовал войсками против тайпинов. Сначала Макартни участвовал в подготовке китайских солдат, а затем занялся организацией оружейного производства и предложил не ограничиваться закупкой иностранного оружия, а выпускать его внутри страны.

По совету британца Ли Хунчжан приобрёл западные станки, паровые котлы и плавильное оборудование. Мастерская, где оружие прежде производили вручную, получила полноценное машинное производство. Теперь здесь могли не только ремонтировать иностранное вооружение, но и выпускать его на месте. Спустя полтора века философ технологий Юк Хуэй назвал такой подход не простым копированием, а способом присвоения знаний.

В России стартовали продажи китайского кроссовера CHANGAN DEEPAL S07 — по цене от 4,08 млн ₽ Автомобили уже поступают в дилерские центры — первые покупатели смогут приобрести кроссовер со скидкой Читайте также

Как закалялся Changan

Будущий Changan почти не выбирал, что производить и где работать. Завод по решению государства последовательно переносили в разные промышленные центры, чтобы развивать машиностроение в регионах и выстраивать более устойчивую производственную базу; в итоге он оказался в Нанкине, где был преобразован в Цзиньлинское машинное бюро. Вместе со станками на новое место отправлялись специалисты, которым каждый раз приходилось заново запускать производство.

После подавления восстания тайпинов страна ещё долго оставалась ослабленной и раздробленной, а к началу XX века оказалась втянута в новые внешние конфликты. На этом фоне в 1937 году, с началом полномасштабной войны с Японией, японская армия приблизилась к Нанкину. Власти приказали эвакуировать военный завод, на котором производили вооружение и боеприпасы, в Чунцин. Рабочие разобрали предприятие и вывезли по воде и суше более 4300 тонн оборудования, сырья и полуфабрикатов. Последние грузы покидали город уже под обстрелом.

Меньше чем через четыре месяца предприятие снова заработало. В Чунцине оно стало 21-м арсеналом, объединило несколько производств и выросло до одного из крупнейших оружейных заводов страны: штат превысил 14 тысяч человек, а парк оборудования — 3000 единиц.

Каждый переезд оставлял предприятию не только новую площадку, но и опыт запуска производства практически с нуля. Позднее Changan сделал способность осваивать чужие технологии и превращать их в собственную систему частью своей корпоративной истории.

В 2011 году председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго во время визита на предприятие свёл её к одной фразе: «Вековой Changan — будущее своими силами».

Фраза появилась намного позже первых переездов, но точно описала парадокс компании. Changan снова и снова двигался к самостоятельности благодаря внешнему импульсу — государственному решению, привезённому оборудованию или чужой технологии.

«Мы делаем ставку на самостоятельные инновации и привлекаем таланты со всего мира». Клаус Зициора Вице-президент Changan

Как Suzuki стала университетом Changan

Почти сто лет будущий Changan выпускал оружие. За это время Китай пережил восстание тайпинов, войну с Японией и Вторую мировую войну. Но в конце 1970-х фактический лидер страны Дэн Сяопин начал реформы, которые изменили китайскую промышленность. Государство открыло экономику для иностранных технологий и инвестиций, а оборонным заводам предложило искать гражданскую продукцию. Для Changan таким направлением стали автомобили.

К началу 1980-х собственного опыта в массовом производстве гражданских автомобилей у предприятия почти не было. Ни современной платформы, ни инженерной школы, ни технологий, позволяющих быстро вывести новую модель на рынок. Самостоятельная разработка потребовала бы времени и огромных вложений. Changan выбрала более короткий путь — технологии Suzuki.

В России начали продавать новый бюджетный кроссовер Suzuki Xbee — по цене от 1,46 млн ₽ Модель поставляют в РФ по параллельному импорту Читайте также

После реформ Дэн Сяопина китайские государственные заводы получили возможность сотрудничать с зарубежными автопроизводителями. Японская компания Suzuki уже успела стать одним из лидеров в производстве компактных автомобилей и микрофургонов — именно таких машин, которые были нужны быстрорастущему китайскому рынку, — и как раз искала выход на китайский рынок, а Changan — современную автомобильную школу. Интересы совпали: в 1984 году китайское предприятие начало выпускать микрофургоны и мини-грузовики по японской лицензии.

Но главным приобретением оказались не сами автомобили. Вместе с технологиями Suzuki Changan осваивала организацию конвейера, работу с поставщиками, закупку компонентов и контроль качества — всё, что превращает отдельную модель в массовое производство.

«Основа производства — делать качественные и недорогие продукты». Осаму Судзуки Многолетний президент и председатель Suzuki

В 1993 году, спустя почти десять лет сотрудничества, партнёры вывели его на новый уровень и создали совместное предприятие Chongqing Changan Suzuki Automobile. Оно закрепило союз, который начался с передачи технологий почти десятью годами раньше.

Со временем сотрудничество перестало сводиться к выпуску готовых моделей. Changan начала разрабатывать собственные кузова для микровэнов, сохраняя технологическую основу партнёра, а в начале 2000-х взяла курс на развитие собственных легковых автомобилей. Внутри компании этот этап назвали «вторым предпринимательством».

Но Changan не стала отказываться от Suzuki ради собственного бренда. Совместное предприятие продолжало приносить продажи и производственный опыт, пока компания параллельно строила собственную инженерную школу. Пока Suzuki учила Changan строить автомобили, сама Changan училась обходиться без Suzuki.

Источник: Wang Gang / China News Service / VCG / Getty Images

Как Changan зарабатывала на Ford и строила собственные автомобили

В начале 2000-х Changan повторила тот же ход, что и с Suzuki, но уже в другом масштабе. В апреле 2001 года компания создала совместное предприятие с Ford, а через два года с конвейера в Чунцине сошла первая Ford Fiesta. Затем появились Mondeo и Focus. После компактных японских микровэнов Changan получила доступ к глобальным моделям одного из крупнейших автопроизводителей мира.

Уже в 2003 году партнёры объявили о программе инвестиций свыше 1 млрд $. Деньги пошли на новые модели, расширение производства и строительство новых заводов. Changan впервые участвовала в автомобильном проекте такого масштаба. В 2005 году к сотрудничеству подключилась Mazda.

«Сочетание производственной экспертизы Mazda и глубокого знания Китая со стороны Changan принесёт пользу всем нам». Марк Шульц Исполнительный вице-президент Ford, — в совместном заявлении Ford, Mazda и Changan о строительстве завода в Нанкине, 7 января 2005 года

Год спустя Mazda стала совладельцем совместного предприятия. На заводах начали выпускать Mazda 3, а затем и Volvo S40, поскольку шведская марка тогда входила в состав Ford. Одно партнёрство открыло Changan доступ сразу к нескольким мировым брендам, их производственным процессам и технологиям.

Параллельно китайское государство укрупняло автомобильную отрасль. В 2009 году в состав China Changan передали автомобильные активы авиационного концерна AVIC, включая Hafei и Changhe. Это увеличило производственные мощности группы примерно на 700 тысяч автомобилей в год.

К середине 2010-х Changan Ford стала одним из самых прибыльных совместных предприятий китайского автопрома. В 2015 году компания продала более 836 тысяч автомобилей и заработала 17,47 млрд юаней чистой прибыли. Для Changan совместное предприятие превратилось в один из главных источников прибыли.

Однако Ford решал задачи сегодняшнего дня, а Changan уже готовилась к следующему этапу. Компания продолжала развивать собственные модели: после BenBen появились седаны Eado, кроссоверы серии CS, а затем линейка UNI. Параллельно росла сеть исследовательских центров, появлялись собственные платформы, двигатели и инженерные команды.

К 2023 году собственные бренды обеспечивали уже 82,2% продаж Changan. Совместные предприятия по-прежнему оставались важной частью бизнеса, но больше не определяли его будущее. Ford помог Changan стать крупнее. Собственные автомобили сделали Changan независимой.

Источник: Jie Zhao / Contributor / Getty Images

Как Changan выдержала главный экзамен

Совместные предприятия помогли Changan вырасти, но у такой модели было ограничение. Компания участвовала в производстве и продаже автомобилей иностранных брендов, однако не контролировала их продуктовую стратегию. Пока Ford и Suzuki оставались сильными игроками на китайском рынке, эта зависимость работала в пользу Changan. Когда позиции партнёров начали слабеть, компания стала терять один из главных источников прибыли.

Перелом наступил после того, как продажи Ford в Китае достигли своего максимума в 2016 году. Затем они начали быстро снижаться из-за медленного обновления модельного ряда, общего охлаждения рынка и растущей конкуренции. Для Changan последствия оказались ощутимыми: продажи совместного предприятия Changan Ford за год сократились более чем вдвое, прибыль сменилась убытком, а чистая прибыль самой Changan по итогам 2018 года упала почти на 90%.

Конечно, проблемы были не только у Ford. Замедлялся весь китайский автомобильный рынок, а другие совместные предприятия тоже приносили меньше денег. Но именно кризис Changan Ford показал, насколько финансовый результат компании всё ещё зависел от решений, которые принимались за пределами Changan.

В том же году закончилась и история Changan Suzuki. Пока китайские покупатели переходили на более крупные автомобили и кроссоверы, Suzuki продолжала делать ставку на компактные модели.

«Одной из причин нашего решения передать всю долю Changan Automobile стало смещение китайского рынка в сторону более крупных автомобилей». Осаму Судзуки Председатель Suzuki Motor Corporation, — в официальном заявлении о передаче доли в Changan Suzuki, опубликованном 4 сентября 2018 года

Осенью 2018 года Suzuki вышла из совместного предприятия, передав свою долю Changan. Компания, которая почти тридцать лет назад стала для Changan школой современного автомобилестроения, завершила свою историю в Китае.

К моменту кризиса совместных предприятий у Changan уже были собственные модели, исследовательские центры и инженерная школа. Именно поэтому компания смогла пережить падение иностранных партнёров без потери самостоятельности. Самым ценным активом Changan оказались не совместные предприятия, а способность однажды обойтись без них.

От «народного автомобиля» до гаража с Bentley и Lamborghini: история Volkswagen Компания научилась продавать машины на любой кошелёк, но теперь ей снова приходится изобретать Volkswagen Читайте также

Почему Changan снова понадобились учителя

Кризис совместных предприятий совпал с новым поворотом китайского автопрома. Покупатели переходили на электромобили, государство поддерживало их производство, а конкуренция смещалась от двигателей и сборочных линий к аккумуляторам, программному обеспечению и системам помощи водителю.

У Changan уже были собственные марки, заводы и инженерная школа. Но для автомобилей нового поколения этого оказалось недостаточно. Компании снова понадобились партнёры — только теперь не ради готовых моделей, а ради технологий, которых у неё ещё не было.

В 2018 году Changan вместе с NIO (китайским производителем электромобилей) запустила новый электрический проект, который позже превратился в бренд Avatr. В отличие от совместных предприятий с Suzuki и Ford, новая модель сотрудничества строилась иначе. Changan больше не покупала готовые автомобили или платформы — теперь она привлекала технологических партнёров. Одним из них стала CATL — крупнейший китайский производитель тяговых аккумуляторов, другим — Huawei, которая развивала автомобильные цифровые технологии. CATL поставляла аккумуляторные системы, Huawei — цифровой салон, программное обеспечение и системы помощи водителю, а Changan объединяла эти решения в собственный продукт.

«Huawei не производит автомобили. Сосредоточившись на информационно-коммуникационных технологиях, мы стремимся помогать автопроизводителям создавать лучшие машины». Эрик Сюй Председатель Huawei

Avatr не ограничилась закупкой технологий Huawei: бренд вошёл в капитал её автомобильного подразделения Yinwang и начал участвовать в совместной разработке и испытаниях новых моделей. Технологии Huawei появились и в автомобилях Deepal, но собственное программное обеспечение для них Changan продолжала развивать самостоятельно.

Однако доступ к новым решениям ещё не гарантировал коммерческий успех: несмотря на рост продаж, Avatr оставалась убыточной. В 2026 году Changan начала объединять разработку, закупки и цепочки поставок Avatr и Deepal. Компания стремилась не просто создать несколько электрических брендов, а превратить их в единую и экономически устойчивую систему.

Когда-то Changan искала партнёров, чтобы научиться выпускать современные автомобили. Теперь она ищет их, чтобы быстрее освоить программно управляемый автомобиль.

За более чем 160 лет Changan не раз меняла продукцию, города и партнёров, но стратегия оставалась прежней: внешние технологии помогали быстрее пройти очередной этап развития, а компания параллельно строила собственные инженерные компетенции. История Changan показывает, что компания умеет учиться у партнёров. Следующий экзамен — научиться обходиться уже без их технологий.

Источник: https://avatr-motors.ru/