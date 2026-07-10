В России стартовали продажи китайского кроссовера CHANGAN DEEPAL S07 — по цене от 4,08 млн ₽

CHANGAN объявил о старте продаж гибридного кроссовера DEEPAL S07 в России, сообщили в пресс-службе компании. Первые машины уже поступают в дилерские центры по всей стране. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 5,29 млн рублей, но для первых покупателей стоимость с учётом скидок будет существенно ниже — от 4,08 млн рублей.

Общий запас хода — 1000 км

Автомобиль оборудован гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и электродвигателем. Мощность машины — 238 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды.

Батарея ёмкостью 31,73 кВт·ч заряжается с 30% до 80% за полчаса. На одном заряде DEEPAL S07 проезжает до 174 км. Общий запас хода — почти 1000 км при расходе топлива 5,7 л на 100 км.

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Над внешним видом авто работал дизайнер Volkswagen

Дизайн DEEPAL S07 разработали в Турине под руководством Бертрана Баха — ранее он был главным специалистом по экстерьеру в Volkswagen и ассистентом шеф-дизайнера в General Motors.

Из дизайнерских особенностей — панорамная крыша площадью почти 2 м², глухая панель вместо традиционной решётки радиатора и узкие стреловидные фары.

Кузов автомобиля оцинкован и покрыт антикоррозийной обработкой, чтобы противостоять дорожным реагентам в холодное время года.

В салоне — экокожа и поворотный дисплей

Внутреннее пространство DEEPAL S07 отделано перфорированной экокожей и мягкими панелями. Также в салоне предусмотрена 64-цветная подсветка.

Кресла оснащены функциями подогрева и вентиляции, а за температурный режим отвечает технологичный климат-контроль с системой ионизации воздуха.

Главным элементом стал поворотный 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, управляемый в том числе жестами и голосом. Также в салоне предусмотрены проекционный экран с функцией дополненной реальности и аудиосистема SONY с 14 динамиками.

CHANGAN DEEPAL S07 можно купить за 4,08 млн рублей

Продажи гибрида стартовали в России. Как отмечают в CHANGAN, автомобили уже поступают к дилерам. Рекомендованная розничная цена — 5 289 900 рублей.

При этом до 9 августа предусмотрен пакет выгод — за счёт трейд-ина, госсубсидии и скидки при оформления автокредита можно сбавить стоимость до 4 084 900 рублей.