Московские таксопарки попросили снизить штрафы за нарушения ПДД — сейчас взыскания могут достигать 300 тыс. ₽

Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась в мэрию Москвы с просьбой снизить штрафы для автомобилей, которые таксисты берут в аренду, пишет «Коммерсант». Сейчас штраф за неправильную парковку для бизнеса обходится в 60 раз дороже, чем для частных лиц. Эксперты считают, что действующие правила изменить не удастся.

За парковку на газоне штраф для физлиц — 5 тыс. ₽, а для таксопарков — 150 тыс. ₽

Предложение, с которым НАТ обратилась к заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову, предполагает изменение системы назначения административных штрафов для автомобилей такси, которые принадлежат таксопаркам.

Сейчас разница в размере взыскания для юридических лиц может быть в 60 раз выше, чем для физических. Например, за парковку на газоне юрлицам грозит 300 тыс. руб., малым и средним предпринимателям — 150 тыс. руб., а гражданам — 5 тыс. руб.

Ассоциация предложила увеличить время бесплатной остановки до 10 минут

Кроме штрафов за неправильную парковку, ассоциация предложила снизить штраф за неоплату парковки в случаях, когда оплатить её не удалось из-за отсутствия интернета. Также предлагается увеличить время бесплатной остановки для посадки и высадки пассажиров с 5 до 10 минут.



Участники рынка отмечают, что изменения в правилах парковки повлияют на расходы таксопарков и итоговую стоимость поездок. В сервисе заказа такси «Максим» пояснили «Коммерсанту», что сейчас ответственность за возможные нарушения ПДД со стороны водителей несут таксопарки. А это в свою очередь один из факторов, который может влиять на стоимость перевозок. Кроме того, на цену поездки влияют расходы на автомобили, лизинг и кредиты, техническое обслуживание, запчасти и бензин.

После повышения штрафов число нарушений ПДД снизилось почти на четверть

Ранее с предложением изменить размер взыскания для юрлиц к мэрии уже обращался общественный Совет по развитию такси. Власти столицы на обращение пока не ответили.

В то же время в разговоре с «Коммерсантом» представитель департамента транспорта указал, что после увеличения размеров штрафов в начале 2025 года количество нарушений ПДД сократилось на 24%. В ведомстве также напомнили, что 95% водителей оплачивают парковку в среднем за 35 секунд, а в период перебоев в работе мобильного интернета внести плату можно по СМС или через голосовой сервис.

Глава Совета по развитию такси Ирина Зарипова настаивает на том, чтобы размеры штрафов учитывали экономические условия работы перевозчиков. В случае снижения суммы взыскания число правонарушений не увеличится, считает она. По словам директора Центра анализа деятельности органов исполнительной власти ИГМУ ВШЭ Ляйли Синятуллиной, таксопаркам вряд ли удастся убедить московскую мэрию принять предложение.

Контекст

В мае 2026-го больше половины российских таксопарков пожаловались на рост долгов и увеличение налоговой нагрузки. Из-за увеличения затрат средняя стоимость поездок в такси выросла, а реальная доходность перевозчиков продолжила снижаться. В НАТ предупреждали, что до конца года с рынка могут уйти до 40% компаний-перевозчиков.