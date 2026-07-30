«Детский мир» массово пересматривает условия аренды в крупных ТЦ — сеть добивается снижения цены за квадратный метр

Крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» начал массово рассылать арендодателям письма с просьбой пересмотреть условия аренды помещений в торговых центрах, сообщают «Известия». Компания добивается уменьшения стоимости и более гибких условий договоров из-за снижения посещаемости в первом полугодии на 4%, а также роста операционных расходов.

«Детский мир» предлагает уйти от фиксированной стоимости квадратного метра

По информации «Известий», на переговорах с владельцами торговых площадей представители «Детского мира» просят как о снижении фиксированной стоимости арендны, так и об изменении структуры платежей. В компании предлагают менять цену за квадратный метр в зависимости от оборота каждой торговой точки.

Представитель «Детского мира» сообщил «Известиям», что для крупных федеральных ритейлеров обращаться к арендодателям с просьбой снизить стоимость сдаваемых помещений — привычная практика.

Рост расходов заставляет ритейлеров оптимизировать затраты

Эксперты издания считают, что пересмотр условий аренды стал попыткой компании сократить издержки. По их словам, давление на бизнес оказывают увеличившиеся расходы на логистику, персонал, обслуживание магазинов и финансирование, а также рост конкуренции с маркетплейсами.

По итогам 2025 года «Детский мир» получил 7,8 млрд руб. чистого убытка после прибыли в 57,2 млрд руб. годом ранее.

Пересмотр аренды может стать рыночным трендом

Вслед за «Детским миром» аналогичные переговоры могут начать и другие крупные непродовольственные сети, пишут «Известия». Если ситуация на рынке не изменится, владельцам торговых центров придется активнее использовать гибкие модели аренды, чтобы сохранить ключевых арендаторов и уровень заполняемости объектов.