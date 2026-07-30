Национальная медиа группа создаёт новое киноподразделение — его возглавит гендиректор компании «Централ Партнершип»

«Национальная медиа группа» (НМГ) создаёт кинокластер, который объединит активы холдинга в сфере кинопроката, инвестиций и дистрибуции, сообщают «Ведомости». Новая структура должна объединить все этапы работы с кино- и сериальным контентом — от финансирования проектов до их коммерциализации. С 1 сентября его возглавит генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

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В состав нового кластера войдут «НМГ кинопрокат», Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации.

Новый кинокластер будет отвечать за:

формирование инвестиционного портфеля кинопроектов;

развитие партнёрств с продюсерскими компаниями;

приобретение прав на перспективный контент;

организацию кинопроката;

дистрибуцию фильмов и сериалов на телевизионных и цифровых платформах в России и за рубежом;

закупку киноконтента для активов НМГ.

В холдинге рассчитывают, что объединение функций в одной компании позволит эффективнее управлять всем жизненным циклом проектов — от идеи и финансирования до выхода фильма или сериала на рынок.

Верещагин более 20 лет работает в киноиндустрии

Возглавит новый департамент Вадим Верещагин, работающий в «Централ Партнершип» с 2018 года, а в киноиндустрии работает более 20 лет. Под его руководством компания стала крупнейшим кинодистрибутором России.

По данным отраслевого издания «БК медиа», в 2025 году кассовые сборы фильмов, выпущенных «Централ Партнершип», составили 14,9 млрд рублей, что обеспечило компании около 33% российского рынка кинопроката.

В числе самых успешных релизов компании:

«Чебурашка» и «Чебурашка 2»;

«Холоп» и «Холоп 2»;

«Бременские музыканты»;

«Движение вверх»;

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича».

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров отметил, что за то время, пока Вадим Верещагин руководил «Централ Партнершип», был сформирован солидный портфель активов. После ухода топ-менеджера, темпы и планы компании не изменятся.

«У нас сформирована сильная управленческая команда, способная решать самые амбициозные задачи. Поэтому мы не планируем искать замену Вадиму на внешнем рынке — продолжение стратегии обеспечено внутренними ресурсами Холдинга», — отметил Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Нынешний гендиректор «НМГ Кинопрокат» станет советником

Вадим Верещагин также станет генеральным директором «НМГ Кинопроката». При этом нынешний генеральный директор компании Вадим Смирнов останется в холдинге в качестве советника.

Руководители Art Pictures Distribution и Коммерческого фонда развития кино и анимации сохранят свои должности.