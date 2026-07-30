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Samsung впервые зафиксировала убыток в мобильном бизнесе — ситуацию не спас даже успех линейки Galaxy S26

В компании подчёркивают: флагманские смартфоны продаются стабильно — на прибыльность повлияло подорожание комплектующих
30 июля 2026, 12:40
Время прочтения 3 минуты
Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra
Фото: Evgeny Opanasenko / Unsplash
Бизнес
Технологии
Автор:
Никита Черников

Samsung впервые сообщила об операционном убытке в мобильном подразделении, несмотря на уверенные продажи смартфонов серии Galaxy S26. В компании объяснили ухудшение финансовых показателей ростом затрат на закупку комплектующих и производство устройств. В III квартале 2026 года производитель намерен улучшить финансовые показатели, увеличив продажи флагманских моделей.

Samsung вновь стала лидером на мировом рынке смартфонов — благодаря новому флагману Galaxy S26 Ultra
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Мобильный бизнес привёл Samsung к убытку в $550 млн

По итогам II квартала 2026 года Samsung отчиталась о рекордной квартальной выручке в 171,5 трлн южнокорейских вон (около $123 млрд). Высокий спрос на линейку Galaxy S26 и смартфоны серии Galaxy A поддержал результаты мобильного подразделения, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов.

Подразделение Device eXperience, объединяющее смартфоны, телевизоры и бытовую технику, зафиксировало операционный убыток в 800 млрд вон (около $550 млн). По данным Samsung, наиболее заметно рост стоимости компонентов сказался на производстве смартфонов.

В Samsung рассчитывают улучшить финансовые показатели за счёт Galaxy Z Fold8

В III квартале Samsung рассчитывает улучшить финансовые показатели за счёт смартфонов серии Galaxy Ultra и складных Galaxy Z Fold8.

В компании считают, что устройства премиального сегмента лучше справляются с ростом затрат на комплектующие, чем модели бюджетного класса.

Контекст

По итогам II квартала 2026 года Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. Корейская компания обошла Apple и и заняла 24% мирового рынка телефонов. Причина — высокий спрос на линейку Galaxy S26 и наличием собственного производства микросхем памяти.

В июле производитель представил новое поколение раскладушек Galaxy Z Fold8 в двух версиях: базовую модель с широким экраном и тонкую Ultra. Модели уже доступны для предзаказа — в том числе и в России.

Samsung представила новое поколение Galaxy Z Fold8 в двух версиях: базовую модель с широким экраном и тонкую Ultra
Samsung представила новое поколение Galaxy Z Fold8 в двух версиях: базовую модель с широким экраном и тонкую Ultra
Предзаказ в России уже открыт, стоимость — от 149 990 рублей
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Мобильный бизнес привёл Samsung к убытку в $550 млн
По итогам II квартала 2026 года Samsung отчиталась о рекордной квартальной выручке в 171,5 трлн южнокорейских вон (около $123 млрд). Высокий спрос на линейку Galaxy S26 и смартфоны серии Galaxy A поддержал результаты мобильного подразделения, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов.
Подразделение Device eXperience, объединяющее смартфоны, телевизоры и бытовую технику, зафиксировало операционный убыток в 800 млрд вон (около $550 млн). По данным Samsung, наиболее заметно рост стоимости компонентов сказался на производстве смартфонов.
В Samsung рассчитывают улучшить финансовые показатели за счёт Galaxy Z Fold8
В III квартале Samsung рассчитывает улучшить финансовые показатели за счёт смартфонов серии Galaxy Ultra и складных Galaxy Z Fold8.
В компании считают, что устройства премиального сегмента лучше справляются с ростом затрат на комплектующие, чем модели бюджетного класса.
Контекст
По итогам II квартала 2026 года Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. Корейская компания обошла Apple и и заняла 24% мирового рынка телефонов. Причина — высокий спрос на линейку Galaxy S26 и наличием собственного производства микросхем памяти.
В июле производитель представил новое поколение раскладушек Galaxy Z Fold8 в двух версиях: базовую модель с широким экраном и тонкую Ultra. Модели уже доступны для предзаказа — в том числе и в России.
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