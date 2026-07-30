Samsung впервые зафиксировала убыток в мобильном бизнесе — ситуацию не спас даже успех линейки Galaxy S26

Samsung впервые зафиксировала убыток в мобильном бизнесе — ситуацию не спас даже успех линейки Galaxy S26В компании подчёркивают: флагманские смартфоны продаются стабильно — на прибыльность повлияло подорожание комплектующих
Samsung впервые сообщила об операционном убытке в мобильном подразделении, несмотря на уверенные продажи смартфонов серии Galaxy S26. В компании объяснили ухудшение финансовых показателей ростом затрат на закупку комплектующих и производство устройств. В III квартале 2026 года производитель намерен улучшить финансовые показатели, увеличив продажи флагманских моделей.
Мобильный бизнес привёл Samsung к убытку в $550 млн
По итогам II квартала 2026 года Samsung отчиталась о рекордной квартальной выручке в 171,5 трлн южнокорейских вон (около $123 млрд). Высокий спрос на линейку Galaxy S26 и смартфоны серии Galaxy A поддержал результаты мобильного подразделения, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов.
Подразделение Device eXperience, объединяющее смартфоны, телевизоры и бытовую технику, зафиксировало операционный убыток в 800 млрд вон (около $550 млн). По данным Samsung, наиболее заметно рост стоимости компонентов сказался на производстве смартфонов.
В Samsung рассчитывают улучшить финансовые показатели за счёт Galaxy Z Fold8
В III квартале Samsung рассчитывает улучшить финансовые показатели за счёт смартфонов серии Galaxy Ultra и складных Galaxy Z Fold8.
В компании считают, что устройства премиального сегмента лучше справляются с ростом затрат на комплектующие, чем модели бюджетного класса.
Контекст
По итогам II квартала 2026 года Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. Корейская компания обошла Apple и и заняла 24% мирового рынка телефонов. Причина — высокий спрос на линейку Galaxy S26 и наличием собственного производства микросхем памяти.
В июле производитель представил новое поколение раскладушек Galaxy Z Fold8 в двух версиях: базовую модель с широким экраном и тонкую Ultra. Модели уже доступны для предзаказа — в том числе и в России.