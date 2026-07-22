Samsung представила новое поколение Galaxy Z Fold8 в двух версиях: базовую модель с широким экраном и тонкую Ultra

Samsung представила новое поколение Galaxy Z Fold8 в двух версиях: базовую модель с широким экраном и тонкую UltraПредзаказ в России уже открыт, стоимость — от 149 990 рублей
Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold8. Впервые серия вышла сразу в двух версиях — базовой модели с широким экраном и Ultra с более тонким корпусом, флагманской системой камер и 8-дюймовым основным дисплеем. В России продажи новинок начнутся 5 августа, стоимость устройств стартует от 149 990 рублей.
Galaxy Z Fold8 стал шире и компактнее
Главное изменение в поколении — обновлённая форма: в сложенном и раскрытом виде устройство теперь напоминает паспорт. Вес смартфона — 201 г.
Основной складной экран получил диагональ 7,6 дюйма и соотношение сторон 4:3. Внешний дисплей — 5,5 дюйма с более вытянутым форматом 10:16. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц и яркость до 3000 нит. Главный дисплей также оснащён антибликовым покрытием, что позволяет комфортнее пользоваться смартфоном при ярком солнечном свете.
За производительность Galaxy Z Fold8 отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — флагманский чип для ресурсоёмких задач, игр и ИИ-функций. Также смартфон оборудован аккумулятором на 4800 мАч: как заявляют в Samsung, ёмкости хватает до 26 часов непрерывного воспроизведения видео.
Также устройство оборудовано четырьмя камерами: широкоугольной и сверхширокоугольной по 50 МП и двумя фронтальными по 10 МП — по одной на каждый экран.
Galaxy Z Fold8 Ultra сохранил привычную форму, но стал мощнее
Флагманский Galaxy Z Fold8 Ultra также оборудован двумя дисплеями: основным 8-дюймовым и внешним на 6,5-дюйма. При этом новинка стала самой тонкой моделью в истории линейки: толщина корпуса — 4,1 мм в раскрытом виде и 8,9 мм в сложенном состоянии. Вес смартфона — 215 г.
Ещё одна особенность Galaxy Z Fold8 Ultra — мощная система камер:
- широкоугольная на 200 МП;
- сверхширокоугольная на 50 МП;
- телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом на 10 МП;
- две фронтальные камеры по 10 МП.
Galaxy Z Fold 8 Ultra также оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч (до 27 часов воспроизведения) и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — как у базовой версии.
Новинки поступят в продажу уже в августе, цена — от 149 тыс. рублей
Каждая модель представлена в трёх конфигурациях с разным объёмом оперативной и встроенной памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/1 ТБ.
Продажи стартуют 5 августа. Как сообщили Russian Business в пресс-службе Яндекса, предзаказать флагман уже можно с помощью Алисы AI. Нейросеть покажет в чате официальные предложения бренда, доступные для заказа.
Цены на новинки, по данным Яндекса, следующие:
Galaxy Z Fold 8:
- 12/256 ГБ — 149 990 рублей;
- 12/512 ГБ — 179 990 рублей;
- 16 ГБ/1 ТБ — 229 990 рублей.
Galaxy Z Fold 8 Ultra:
- 12/256 ГБ — 169 990 рублей;
- 12/512 ГБ — 199 990 рублей;
- 12 ГБ/1 ТБ — 249 990 рублей.
Контекст
По данным инсайдеров, в сентябре 2026 года компания Apple представит iPhone Ultra — свой первый складной iPhone. Согласно утечкам, устройство будет выполнено в таком же форм-факторе, как и представленный Galaxy Z Fold8. Ожидаемая стоимость новинки — от $2500.
Таким образом, Samsung выйдет на рынок с подобным устройством раньше Apple.