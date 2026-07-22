Samsung представила новое поколение Galaxy Z Fold8 в двух версиях: базовую модель с широким экраном и тонкую Ultra

Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold8. Впервые серия вышла сразу в двух версиях — базовой модели с широким экраном и Ultra с более тонким корпусом, флагманской системой камер и 8-дюймовым основным дисплеем. В России продажи новинок начнутся 5 августа, стоимость устройств стартует от 149 990 рублей.

Samsung вновь стала лидером на мировом рынке смартфонов — благодаря новому флагману Galaxy S26 Ultra Apple заняла вторую строку в рейтинге — но эксперты считают, что это временно Читайте также

Galaxy Z Fold8 стал шире и компактнее

Главное изменение в поколении — обновлённая форма: в сложенном и раскрытом виде устройство теперь напоминает паспорт. Вес смартфона — 201 г.

Основной складной экран получил диагональ 7,6 дюйма и соотношение сторон 4:3. Внешний дисплей — 5,5 дюйма с более вытянутым форматом 10:16. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц и яркость до 3000 нит. Главный дисплей также оснащён антибликовым покрытием, что позволяет комфортнее пользоваться смартфоном при ярком солнечном свете.

За производительность Galaxy Z Fold8 отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — флагманский чип для ресурсоёмких задач, игр и ИИ-функций. Также смартфон оборудован аккумулятором на 4800 мАч: как заявляют в Samsung, ёмкости хватает до 26 часов непрерывного воспроизведения видео.

Также устройство оборудовано четырьмя камерами: широкоугольной и сверхширокоугольной по 50 МП и двумя фронтальными по 10 МП — по одной на каждый экран.

Galaxy Z Fold8 Ultra сохранил привычную форму, но стал мощнее

Флагманский Galaxy Z Fold8 Ultra также оборудован двумя дисплеями: основным 8-дюймовым и внешним на 6,5-дюйма. При этом новинка стала самой тонкой моделью в истории линейки: толщина корпуса — 4,1 мм в раскрытом виде и 8,9 мм в сложенном состоянии. Вес смартфона — 215 г.

Ещё одна особенность Galaxy Z Fold8 Ultra — мощная система камер:

широкоугольная на 200 МП;

сверхширокоугольная на 50 МП;

телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом на 10 МП;

две фронтальные камеры по 10 МП.

Galaxy Z Fold 8 Ultra также оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч (до 27 часов воспроизведения) и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — как у базовой версии.

Новинки поступят в продажу уже в августе, цена — от 149 тыс. рублей

Каждая модель представлена в трёх конфигурациях с разным объёмом оперативной и встроенной памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/1 ТБ.

Продажи стартуют 5 августа. Как сообщили Russian Business в пресс-службе Яндекса, предзаказать флагман уже можно с помощью Алисы AI. Нейросеть покажет в чате официальные предложения бренда, доступные для заказа.

Цены на новинки, по данным Яндекса, следующие:

Galaxy Z Fold 8:

12/256 ГБ — 149 990 рублей;

12/512 ГБ — 179 990 рублей;

16 ГБ/1 ТБ — 229 990 рублей.

Galaxy Z Fold 8 Ultra:

12/256 ГБ — 169 990 рублей;

12/512 ГБ — 199 990 рублей;

12 ГБ/1 ТБ — 249 990 рублей.

Контекст

По данным инсайдеров, в сентябре 2026 года компания Apple представит iPhone Ultra — свой первый складной iPhone. Согласно утечкам, устройство будет выполнено в таком же форм-факторе, как и представленный Galaxy Z Fold8. Ожидаемая стоимость новинки — от $2500.

Таким образом, Samsung выйдет на рынок с подобным устройством раньше Apple.