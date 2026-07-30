Wildberries объявил о новых мерах поддержки продавцов — WB Банк отменил комиссии и плату за обслуживание счетов

WB Банк сделал бесплатным обслуживание счетов, а также отменил комиссии за рублёвые переводы для продавцов Wildberries. В компании сообщили, что новые условия распространяются как на действующих клиентов банка, так и на предпринимателей, которые только подключат услуги. Решение стало частью пакета мер поддержки селлеров после пожаров на логистических объектах маркетплейса.

WB Банк сделал обслуживание счетов бесплатным для продавцов

WB Банк будет бесплатно предоставлять продавцам Wildberries ежемесячное обслуживание расчётного счёта. Также без комиссии будут проходить внутрибанковские переводы — между юридическими лицами и переводы со счёта ИП на личный счёт физического лица.

Кроме того, продавцы смогут бесплатно отправлять рублёвые переводы в другие банки на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Льготные подключатся автоматически при двух условиях:

у продавца есть расчётный счёт в WB Банке;

пользователь зарегистрирован на портале продавца Wildberries.

Ранее WB Банк и WB Финанс предоставили продавцам кредитные каникулы

Новые условия обслуживания стали частью программы поддержки продавцов, пострадавших из-за пожаров на логистических объектах Wildberries.

Ранее WB Банк и МКК WB Финанс, которая выдаёт займы селлерам, предоставили кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате происшествий.

Wildberries выплатила пострадавшим сотрудникам более 40 млн рублей

В конце июля стало известно, что Wildberries направила более 40 млн рублей на выплаты сотрудникам и их семьям, пострадавшим в результате пожаров на логистических объектах компании. Первые компенсации были отправлены 21 июля.

Кроме финансовой помощи, компания организовала психологическую поддержку для сотрудников. По данным Wildberries, помощь получили несколько сотен человек.

Правительство пока не приняло решение о поддержке предпринимателей с Wildberries

Wildberries обсуждает возможные меры поддержки предпринимателей с государством, однако конкретные решения о помощи компании пока не приняты.

«Что касается помощи компании, в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

Какие именно меры могут рассматриваться и когда власти примут решение, он не уточнил.

Контекст

В июле на объектах Wildberries произошло несколько пожаров. 18 июля возгорания затронули логистические центры компании в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области.

22 июля пожары случились на объектах в Краснодаре и Невинномысске, 24 июля — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 28 июля загорелся склад Wildberries в Подмосковье, 29 июля — в Рязани, 30 июля — в Пензе и Сарапуле.

Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила о мерах поддержки продавцов, пострадавших от пожаров на складах Wildberries. Маркетплейс также запустил программу для продавцов с небольшими оборотами: предприниматели смогут получить промобонусы для оплаты до 90% стоимости рекламных кампаний в сервисах WB Продвижение и WB Медиа.