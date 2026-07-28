Wildberries выплатила пострадавшим более 40 млн ₽ — параллельно компания ведёт переговоры о господдержке селлеров

Wildberries направила более 40 млн рублей на выплаты сотрудникам и семьям, пострадавшим в результате пожаров на логистических объектах компании. Первые компенсации отправили 21 июля. При этом компания ведёт диалог с правительством РФ о получении господдержки, но конкретных решений о помощи бизнесу пока не принято, сообщили РИА Новости.

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Wildberries организовала помощь психолога для сотрудников

Компания отметила, что продолжает поддерживать связь с пострадавшими и оказывать им необходимую помощь. Сумма компенсации пострадавшим уже превысила 40 млн рублей.

Помимо финансовых выплат, Wildberries организовала психологическую помощь для сотрудников. По данным компании, поддержку получили несколько сотен человек.

Когда власти примут решение о мерах поддержки маркетплейса — неизвестно

Также стало известно о переговорах компании с правительством РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решений о конкретных мерах поддержки Wildberries пока не принято.

«Что касается помощи компании, в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

Какие именно меры могут рассматриваться и когда власти примут решение, пресс-секретарь президента РФ не уточнил.

В июле на складах маркетплейса произошло сразу несколько пожаров

18 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о пожаре в логистическом центре Wildberries в Котовске. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о происшествии на территории склада маркетплейса в Электростали.

22 июля пожары на объектах компании случились в Краснодаре и Невинномысске, 24 июля — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 28 июля горел склад Wildberries в Подмосковье.

Контекст

Ранее Татьяна Ким сообщила о мерах поддержки продавцов, пострадавших от пожаров на складах Wildberries. 22 июля первые выплаты получили более 88 тыс. небольших предпринимателей, а для среднего и крупного бизнеса компания готовит отдельный механизм компенсаций. Кроме того, Wildberries обратился к государству и банкам с предложением о дополнительных мерах поддержки, включая налоговые каникулы.

Также Wildberries запустил новую меру поддержки продавцов с небольшими оборотами. Компания начислит предпринимателям промобонусы, которыми можно оплатить до 90% стоимости рекламных кампаний в сервисах WB Продвижение и WB Медиа.

Wildberries представила новые меры поддержки продавцов — компания компенсирует до 90% расходов на продвижение Промобонусы будут доступны предпринимателям с небольшими оборотами Читайте также

В компании рассчитывают, что программа поможет продавцам сохранить поток заказов и подготовиться к осеннему сезону.