Минстрой: правила передачи показаний счётчиков с 1 августа 2026 года не изменятся — порядок останется прежним

Информация о том, что в России изменится порядок передачи показаний счётчиков воды, не соответствует действительности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России. Ранее ряд СМИ писали о том, что информацию о потреблении воды нужно будет отправлять в цифровом формате, а при повторных задержках передачи данных стоимость услуг возрастёт. Опубликованные в сети сведения ложны — плату будут рассчитывать исходя из среднемесячного потребления.

СМИ сообщали о полном изменении порядка передачи показаний

Ранее в сети начала распространяться информация о переходе на новый порядок передачи показаний счётчиков воды с 1 августа 2026 года. В публикациях утверждалось, что процесс полностью переведут в цифровой формат.

Также сообщалось, что при просрочке жильцам сначала будут начислять плату исходя из среднемесячного потребления, а при повторных задержках — применять коэффициент, повышающий стоимость услуг.

Передачу данных счётчиков не будут переводить в цифровой формат

Минстрой назвал опубликованные в сети сведения ложными. В ведомстве напомнили, что порядок передачи данных регулируется постановлением правительства № 354 от 6 мая 2011 года. Согласно действующим правилам, показания счётчиков необходимо передавать не позднее 25-го числа каждого месяца.

Если данные не поступили вовремя, плату за воду могут рассчитать исходя из среднемесячного потребления за предыдущие шесть месяцев.

Нормативные акты не могут вступать в силу 1 августа

В ведомстве также уточнили, что обязательные требования нормативных актов могут начинать действовать только с 1 марта или 1 сентября.

Введение новых правил передачи показаний счётчиков с 1 августа не соответствует установленному порядку вступления подобных требований в силу.