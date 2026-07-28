ВТБ опубликовал финансовые результаты за полгода 2026-го: чистая прибыль снизилась на 20% — до 225 млрд ₽

ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года. Чистая прибыль группы составила 225,2 млрд ₽ — это почти на 20% меньше показателя прошлого года. При этом банк увеличил объём клиентских средств до 33 трлн ₽ и провёл конвертацию привилегированных акций — уставный капитал ВТБ достиг 654,8 млрд ₽.

ВТБ фиксирует снижение прибыли и совокупного дохода

По итогам января—июня 2026 года чистая прибыль группы ВТБ составила 225,2 млрд ₽ против 280,8 млрд ₽ за аналогичный период 2025 года. Показатель снизился на 19,8%.

Базовая прибыль на одну акцию ВТБ за первое полугодие составила 22,6 ₽. Годом ранее показатель находился на уровне 47,7 ₽.

Совокупный доход группы за шесть месяцев оценили в 246,5 млрд ₽ — против 282,1 млрд ₽ в прошлом году. На долю акционеров материнского банка пришлось 237,4 млрд ₽ совокупного дохода.

Чистый процентный доход группы вырос почти в 3 раза

Главным источником роста доходов ВТБ стал чистый процентный доход*Доходы, которые банк получает от размещения денежных средств и предоставления финансовых услуг, приносящих процентный доход. В основном к ним относятся проценты по выданным кредитам, вложениям в ценные бумаги и другим процентным активам.. За первые шесть месяцев 2026 года показатель достиг 405,6 млрд ₽ (годом ранее — 146,8 млрд ₽). Рост составил 176,3%.

Процентные доходы банка за первое полугодие 2026 года снизились на 14,2% и составили 2,17 трлн ₽ (за аналогичный период прошлого года — 2,53 трлн ₽).

Одновременно ВТБ сократил процентные расходы на 25,4%. За первое полугодие 2026 года они составили 1,8 трлн ₽ против 2,4 трлн ₽ годом ранее.

После учёта резервов под кредитные убытки чистый процентный доход банка составил 290 млрд ₽. Для сравнения, в январе—июне 2025 года показатель был на уровне 49,1 млрд ₽.

Количество клиентов ВТБ приближается к 100 млн

В отчётности банк также раскрыл показатели цифровых сервисов. По итогам первого полугодия 2026 года число активных пользователей цифровых каналов выросло до 30,2 млн человек.

Количество клиентов группы увеличилось до 99,1 млн человек.

Банк компенсировал снижение части доходов ростом комиссионной прибыли

Помимо процентных доходов, ВТБ увеличил поступления от комиссий. Чистые комиссионные доходы группы за первое полугодие выросли на 20,7% и достигли 175,8 млрд ₽.

Доходы от операций с финансовыми инструментами при этом снизились. За шесть месяцев 2026 года этот показатель составил 18,5 млрд ₽ против 64,1 млрд ₽ годом ранее.

Доходы от операций с иностранной валютой также сократились — до 49,3 млрд ₽ против 68,9 млрд ₽ в первом полугодии 2025 года.

ВТБ планирует получить лицензию на работу с криптовалютами — банк готов обслуживать и физических лиц, и бизнес Законопроект о регулировании криптовалют в РФ был принят в первом чтении в апреле 2026 года. ВТБ входит в рабочую группу по его обсуждению Читайте также

ВТБ увеличил объём долговых бумаг до 908 млрд ₽

На 30 июня 2026 года объём выпущенных долговых ценных бумаг ВТБ составил 908,1 млрд ₽. На конец 2025 года показатель находился на уровне 572,6 млрд ₽.

Основную часть портфеля составили облигации — 890 млрд ₽. Ещё 18,1 млрд ₽ пришлись на векселя.

В марте и июне 2026 года группа реализовала сделки по продаже ранее выпущенных секьюритизированных облигаций*Долговые ценные бумаги, выплаты по которым обеспечиваются денежными потоками от определённых активов, например кредитов или других финансовых требований на сумму 340,5 млрд ₽.

ВТБ изменил структуру капитала с помощью конвертации акций

В первом полугодии 2026 года ВТБ провёл изменения в структуре капитала. В апреле акционеры банка приняли решение разместить дополнительные обыкновенные акции через конвертацию привилегированных акций первого и второго типа.

В результате привилегированные акции общей номинальной стоимостью 315,4 млрд ₽ были преобразованы в обыкновенные. На 30 июня 2026 года уставный капитал банка составил 654,8 млрд ₽, а эмиссионный доход достиг 768 млрд ₽. Важно Конвертация привилегированных акций в обыкновенные меняет структуру капитала компании: вместо акций с особыми условиями обращения инвесторы получают обычные акции с полным набором корпоративных прав (например, право голоса на собрании акционеров). Кроме того, в конце июня общее собрание акционеров ВТБ одобрило увеличение уставного капитала ещё на 314,6 млрд ₽. Средства планируется привлечь через размещение дополнительных обыкновенных акций. Активы ВТБ выросли до 42,8 трлн ₽ По состоянию на 30 июня 2026 года активы группы ВТБ составили 42,8 трлн ₽. На конец 2025 года показатель находился на уровне 40,2 трлн ₽. Также рост показал ряд ключевых направлений группы:

Денежные средства и их эквиваленты выросли до 4,3 трлн ₽ против 2,6 трлн ₽ на конец 2025 года.

Финансовые активы по амортизированной стоимости* Финансовые активы, которые в отчётности учитываются не по текущей рыночной цене, а по первоначальной стоимости с учётом погашения части обязательств, начисленных процентов и возможных корректировок составили 30,2 трлн ₽.

Кредитный портфель банка превысил 25 трлн ₽

Кредиты и авансы клиентам остаются крупнейшей статьёй активов ВТБ. На конец июня 2026 года их объём составил 25,3 трлн ₽.

В составе активов также находились финансовые инструменты по справедливой стоимости*Активы, стоимость которых банк регулярно переоценивает по текущей рыночной цене, а изменение их стоимости сразу отражает в финансовом результате (прибыли или убытке). через прибыль или убыток на сумму 4,1 трлн ₽. На конец декабря 2025 года показатель составлял 3,9 трлн ₽.

Задолженность других банков перед группой составила 2,1 трлн ₽ против 1,7 трлн ₽ на конец 2025 года.

Расходы банка на персонал выросли почти на 16%

За первое полугодие 2026 года расходы ВТБ на содержание персонала и административные затраты составили 285,9 млрд ₽. Это на 15,7% больше, чем годом ранее (247 млрд ₽).

Общие непроцентные расходы группы выросли на 12,4% — до 321,4 млрд ₽ против 285,9 млрд ₽ за аналогичный период 2025 года.

На фоне роста расходов ВТБ также увеличил траты на обязательные платежи. За январь—июнь 2026 года показатель составил 68,3 млрд ₽ против 42,1 млрд ₽ годом ранее.

Обязательства ВТБ перед клиентами выросли до 33 трлн ₽