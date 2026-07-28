GAC представит гибридный внедорожник Yue 7 уже 7 августа — модель может выйти на российский рынок

Уже 7 августа компания GAC представит в Китае новый рамный внедорожник Yue 7. Модель оборудована гибридной силовой установкой и способна проезжать на одном заряде до 188 км. Как сообщает «Российская газета», в будущем автомобиль может появиться и на российском рынке, но официального подтверждения этому пока нет.

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Мощность внедорожника — 544 лошадиных силы

GAC Yue 7 оборудован гибридной силовой установкой с возможностью внешней подзарядки — от обычной розетки. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель на 170 л.с., а суммарная мощность системы достигает 544 л.с.

Для модели предусмотрены два варианта батареи — на 28,3 и 45,9 кВт·ч. В зависимости от версии внедорожник сможет проехать 116 или 188 км без подзарядки.

Внешне GAC Yue 7 выделяется угловатым кузовом, крупными бамперами и широкими колёсными арками. Длина авто превышает 5 м, а колёсная база составляет 2,9 м.

Релиз модели в России пока не подтверждён — но возможен

По данным «Российской газеты», GAC Yue 7 «вполне возможно» появится и на российском рынке.

При этом представители компании пока не делали официальных заявлений о поставках модели в РФ и не раскрывали возможные сроки её выхода. Официальную стоимость GAC Yue 7 в Китае производитель также пока не называет.

Контекст

В июле 2026 года на российский рынок вышел электрический кроссовер GAC Hyptec HT.

Автомобиль мощностью 245 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды. Дальность хода на одном заряде — до 510 км. Продаётся новинка только в одной комплектации — по цене 5,7 млн рублей.