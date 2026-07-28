На рынке онлайн-образования впервые появилась возможность оставлять чаевые преподавателям — через сервис Нетмонет

На рынке российского EdTech впервые появилась возможность оставлять преподавателям чаевые: новую функцию представил сервис Нетмонет. Как сообщили в компании Russian Business, инструмент уже доступен ученикам платформы Skyeng — в тестировании участвуют более 50% преподавателей онлайн-школы. Сервис позволяет не только оставить благодарность, но и увидеть, на какую цель копит педагог.

Ученики смогут увидеть цель, на которую копит преподаватель

Возможность оставлять чаевые появилась в личном кабинете ученика, сообщили Russian Business в пресс-службе Нетмонет. Также пользователь может увидеть цель, на которую копит преподаватель.

В компании отмечают, что функция позволяет расширить взаимодействие между учениками и педагогами и создать новый способ выразить признательность за работу учителя. Благодарность преподавателю можно оставить в любой момент обучения — она не привязана к конкретному уроку или этапу программы.

Пока благодарность могут выразить только ученики Skyeng, но в планах — масштабирование проекта

В Skyeng отметили, что компания несколько раз рассматривала запуск благодарности преподавателей на платформе.

«Тема благодарности достаточно деликатная: важно, чтобы она оставалась добровольной, уместной и не воспринималась как обязательство. Для Skyeng это не коммерческий инструмент — компания не получает от него финансовой выгоды», — отмечает Алла Зарницына, руководитель отдела поддержки и мотивации преподавателей Skyeng.

По словам Аллы Зарницыной, в офлайн-обучении ученики и родители часто выражают благодарность преподавателям через подарки. Переход в онлайн лишил возможности выражать признательность учителям, хотя желание благодарить у пользователей осталось.

Сейчас инструмент доступен только преподавателям Skyeng — его подключили уже более 50% педагогов. В дальнейшем Нетмонет планирует развивать направление онлайн-образования и подключать к сервису других участников рынка.

Контекст

Нетмонет — платформа благодарности, которая начала работу с электронных чаевых для заведений сегмента HoReCa. Позже сервис расширил набор инструментов: в 2023 году добавил оплату счёта по QR-коду, электронное меню и предоплату. Сейчас к платформе подключено более 25 тыс. клиентов, включая рестораны, кафе, бары, салоны красоты, студии флористики и АЗС.

Skyeng — одна из крупнейших российских EdTech-компаний. Она входит в топ-30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes и в топ-3 крупнейших EdTech-компаний России по версии Smart Ranking. Со Skyeng сотрудничают около 15 тыс. преподавателей.