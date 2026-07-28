Россияне всё чаще закупаются в секонд-хендах: объём рынка приблизился к 1 трлн ₽ — и продолжает расти

Российский рынок секонд-хенда по итогам 2025 года достиг 950 млрд–1 трлн рублей, сообщает Forbes. В 2026 году его объём может увеличиться ещё на 12–15%. При этом рынок новой одежды и обуви столкнулся с падением продаж сразу на 10% и стагнацией — при обороте около 6 трлн рублей.

Объём рынка ресейла одежды в России — 250 млрд ₽

По оценке информационно-аналитического агентства INFOLine, рынок подержанных товаров в России уже стал самостоятельным сегментом торговли. Как отметил генеральный директор INFOLine Михаил Бурмистров, россияне всё чаще покупают вещи в секонд-хендах из-за снижения доходов.

Рост рынка подтверждают и данные «Авито», которые приводит Forbes. За последние пять лет количество сделок между частными пользователями на платформе увеличилось с 80 млн до 100 млн в год. Только рынок ресейла одежды сейчас оценивается примерно в 250 млрд рублей.

Больше всего секонд-хендов — в Санкт-Петербурге

По данным «Яндекс Карт», на 1 июля 2026 года в России работало около 1,5 тыс. магазинов секонд-хенда — почти столько же, сколько годом ранее.

Больше всего магазинов подобного формата работает в:

Санкт-Петербурге — 244;

Москве — 191;

Краснодаре — 56.

Самый заметный рост числа секонд-хендов за год зафиксирован в Перми, где количество магазинов увеличилось за год на 30,7% — до 51, и в Челябинске — на 17,4%, до 27.

Согласно данным «Контур.Фокуса», на 1 июля в России насчитывалось 4246 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли подержанными вещами. Годом ранее их было 4255.

Аналитики, на которых ссылается Forbes, отмечают, что рынок остаётся стабильным, однако всё больше продавцов переходит в онлайн.

В 2026 году средний чек в секонд-хенде — 1245 рублей

По итогам 2025 года объём российского рынка новой одежды и обуви исследовательское агентство Data Insight оценило в 6 трлн рублей, сообщает Forbes. При этом эксперты ожидают, что рынок перестанет расти в деньгах, а продажи в натуральном выражении сократятся до 10%. Число покупок снизилось на 10%.

При этом в секонд-хендах количество покупок растёт — на 9% по итогам первого полугодия 2026 года. Средний чек также увеличился сразу на 10%, до 1245 рублей.

Эксперты Forbes связывают рост секонд-хендов не только с желанием экономить, но и с популярностью винтажной одежды и ретро-стиля, особенно среди молодых покупателей.

Рынок разделился между офлайн-магазинами и цифровыми платформами

Основной объём сделок между частными продавцами приходится на цифровые площадки, прежде всего «Авито». Развивать собственные сервисы ресейла также начали Wildberries и «Яндекс Маркет».

В компании «Авито» сообщили Forbes, что покупатели всё чаще приходят на ресейл-площадки не только ради низких цен, но и в поисках архивных коллекций, винтажных вещей и товаров ушедших брендов. Средний чек в категории одежды и обуви на платформе составляет около 9500 рублей, что выше среднего показателя первичного рынка.

Контекст

Развитию рынка перепродажи одежды и обуви с рук способствует и выход маркетплейсов в сегмент C2C-торговли. Например, летом 2025 года Wildberries начал тестировать сервис C2C-продаж. Уже с февраля 2026 года через «WB Ресейл» пользователи могут продавать любые товары.

Wildberries расширила сервис «Ресейл» — теперь пользователи могут продавать любые товары стоимостью до 100 тыс. ₽ Wildberries расширила сервис «Ресейл» для перепродажи вещей Подробнее

Сейчас на площадке размещено более 1,5 млн активных объявлений.