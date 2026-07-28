Whoosh запустил новую модель инвестиций в городскую инфраструктуру: в бюджет направят 1–2% от цены каждой поездки

Кикшеринговый сервис Whoosh запустил новую модель финансирования городской инфраструктуры для микромобильности. Об этом представители сервиса эксклюзивно сообщили Russian Business. Теперь часть доходов от каждой поездки будет автоматически направляться на развитие городской инфраструктуры: в среднем размер платежа составляет 1–2% от стоимости одной поездки. Пока модель работает в тестовом режиме в 14 российских городах.

Whoosh будет направлять средства на развитие инфраструктуры в городах

В компании сообщили Russian Business, что рост популярности самокатов требует развития городской инфраструктуры. Компания планирует участвовать в создании:

парковок для самокатов;

разметки;

велополос;

других решений, которые помогают разделять потоки пешеходов и пользователей двухколёсного транспорта.

Формат участия будет зависеть от города: в части регионов Whoosh будет самостоятельно финансировать и реализовывать проекты после согласования с администрацией. В некоторых городах компания будет выполнять финансовые обязательства, предусмотренные соглашениями.

Инфраструктурная составляющая уже действует в Якутске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Миассе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Перми, Сургуте, Тольятти, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чебоксарах и Красноярске. В компании планируют расширять список городов в течение сезона.

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Whoosh передаст городам данные о популярных маршрутах

Кроме того, в рамках сотрудничества Whoosh будет передавать управляющим органам в городах присутствия данные о том, как пользователи перемещаются на самокатах. Компания планирует использовать и передавать:

информацию о популярных маршрутах;

данные о местах, где чаще всего завершаются поездки.

В компании считают, что статистика поможет администрации городов понимать, где в первую очередь нужны новые парковки, велополосы и другие элементы инфраструктуры.

Whoosh также будет рассказывать о реализованных проектах. Компания планирует отчитываться об объёме инфраструктурных платежей и показывать, на что были направлены перечисленные средства в каждом городе.

Инфраструктура для СИМ должна стать частью городской транспортной системы

Как отметила Ксения Эрдман, директор ассоциации операторов микромобильности и член общественного совета МТ РФ, сегодня развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ) особенно необходимо для повышения безопасности на дорогах.

«Наличие инфраструктуры — это основа безопасности: разные участники движения должны двигаться сепаратно, каждый в своей зоне улично-дорожной сети», — отметила директор ассоциации операторов микромобильности и член общественного совета МТ РФ Ксения Эрдман.

По её словам, сейчас в России недостаточно велоинфраструктуры, которая используется не только сервисами кикшеринга, но и владельцами личных самокатов и велосипедов.

«Нет дилеммы при проектировании дороги в том или ином месте, не должно быть дилеммы и со строительством инфраструктуры <...> Это часть транспортной городской системы: как автомобильные дороги, тротуары, светофоры, переходы и т.д.», — отметила Ксения Эрдман.

Благодаря инфраструктуре жители смогут выбирать поездки на самокатах вместо автомобилей

Технический директор «Мобилитики» Илья Абросимов считает, что новая модель Whoosh позволяет направлять средства на инфраструктуру с учётом фактического использования микромобильности.

«Чем больше поездок, тем больше средств идёт на парковки, разметку и велополосы именно там, где они действительно нужны, а не просто “на вырост”. Это более справедливый подход, чем фиксированные платежи в бюджет по результатам переговоров с городом», — отметил Илья Абросимов.

Основатель InnovaTransport и эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов также подчеркнул, что рост популярности средств индивидуальной мобильности требует дальнейшего развития городской среды. Организация пространства помогает снизить количество конфликтных ситуаций и повысить комфорт городской мобильности.

«В перспективе развитие инфраструктуры для СИМ может способствовать тому, что больше жителей будут выбирать микромобильность как альтернативу личному автомобилю», — указал Алексей Смирнов.

Операторы микромобильности за рубежом уже инвестируют в инфраструктуру городов

В Whoosh сообщили Russian Business, что участие кикшеринговых компаний в развитии инфраструктуры распространено на международном рынке. Например, зарубежные операторы аренды самокатов уже используют похожие модели взаимодействия с городами:

Lime — американский оператор проката самокатов и велосипедов — в 2023 году городам платежи за работу сервиса в рамках местных правил.

Bird — американский сервис аренды самокатов — в 2018 году запустил программу по перечислению средств городам на строительство велодорожек и развитие инфраструктуры.

Также операторы Lime, Bird, шведский оператор Voi, европейский Dott, немецкий TIER и американский сервис Superpedestrian выступали за введение прозрачных муниципальных сборов. По их мнению, платежи от сервисов должны покрывать расходы городов на использование общественного пространства и администрирование сервисов.