Wildberries расширила сервис «Ресейл» для перепродажи вещей

РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) расширила возможности C2C-сервиса «Ресейл». В компании пояснили: теперь пользователи могут продавать не только те товары, что были куплены на Wildberries, но и любые другие — вне зависимости от места приобретения. Стоимость товара не должна превышать 100 тыс. рублей, а габариты ограничены параметрами 60×40×40 см.

Сервис «Ресейл» работает через инфраструктуру ПВЗ Wildberries

Глава РВБ и основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что раньше «Ресейл» работал в тестовом режиме и позволял перепродавать только товары, купленные на Wildberries. Теперь сервис стал универсальной площадкой, где можно продавать любые вещи.

Покупатель оплачивает 100% стоимости товара сразу, постоплата не предусмотрена. После оформления заказа товар можно получить в выбранном пункте выдачи Wildberries. Деньги продавцу перечисляются в течение нескольких дней после того, как покупатель получил товар.

В сервисе действуют ограничения по категориям товаров

В сервисе действуют ограничения. К продаже не допускаются:

крупногабаритные товары,

техника,

ювелирные изделия,

фармацевтическая продукция,

продукты питания,

растения,

алкогольная продукция,

товары категории 18+.

Эти позиции не отображаются в списке доступных для перепродажи. Габариты товара не должны превышать 60 × 40 × 40 сантиметров. Стоимость — до 100 тыс. рублей.

Контекст

Wildberries начала тестировать функцию перепродажи вещей в июне 2025 года. Помимо «Ресейла», компания развивает и другие направления. Сервис WB Travel запустил фирменные отели за рубежом. Отель WB Travel Dreams Vacation в Египте начал принимать гостей с 15 февраля 2026 года. В Турции отель WB TRAVEL Anita Matiate 4* в Кемере откроется 1 мая 2026 года, бронирование будет доступно в приложении Wildberries.

Wildberries также развивает раздел WB «Новостройки». 16 февраля 2026-го компания запустила функцию платного онлайн-бронирования квартир. Сейчас сервис работает в 15 крупных городах России. После оплаты выбранная планировка, этаж и цена фиксируются на 12 дней. Одобрение заявки девелопером занимает до 24 часов.