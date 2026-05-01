Выручка онлайн-кинотеатров в 2025 году выросла почти на 40% — подписки остаются главным источником дохода

Выручка российских онлайн-кинотеатров по итогам 2025 года составила от 178 млрд до 206 млрд рублей, что на 29–45% выше показателей предыдущего года. Основными драйверами роста рынка стали увеличение клиентской базы и повышение стоимости подписки на ряде сервисов. Количество платных подписок за год увеличилось до рекордных 54 млн.

Онлайн-кинотеатры в России: на чём зарабатывали в 2025 году и какие планы на 2026-й Что получат пользователи и вырастут ли цены на подписки в новом году

Рынок российских стримингов вырос в 1,5 раза за год

По данным Telecom Daily, выручка российских онлайн-кинотеатров от распространения фильмов и сериалов в 2025 году достигла 178,2 млрд рублей, что на 45% больше, чем годом ранее.

По оценке J’son & Partners, оборот рынка составил 220,09 млрд рублей.

Разница в подсчете выручки связана с методологией консалтинговых компаний. Так, J’son & Partners включает в оценку не только онлайн-кинотеатры, но и агрегаторов, инфосервисы, соцсети, телеканалы и операторов.

Онлайн-кинотеатры наращивают аудиторию через подписки

Общее количество всех видов подписок увеличилось на 30% — до 75 млн, следует из данных Telecom Daily. Количество платных подписок росло быстрее: показатель увеличился на 33%, с 41 млн до 54 млн.

Крупнейшие стриминги наращивали базу платящих клиентов за счёт подписочных моделей и партнёрств.

«Кинопоиск» увеличивал аудиторию через «Яндекс Плюс» и партнёрские подписки. Стоимость сервиса выросла с 399 до 499 рублей в месяц.

Okko развивал подписку через «СберПрайм»: цена подписки выросла на 33% — с 299 до 399 рублей.

Wink выпустил подписку Mixx совместно с оператором T2 и повысил цену с 299 до 349 рублей.

START через модель партнёрских подписок нарастил число платящих клиентов на 5,7 млн.

Зрители теряют интерес к оригинальному контенту

Рост подписок сопровождался снижением активности в сегменте оригинальных игровых сериалов. В I квартале 2026 года вышло 19 эксклюзивных проектов — против 24 годом ранее. Число сериалов, доступных только на одной площадке, сократилось с 17 до 13.

Интерес к оригинальным сериалам по запросам в «Яндексе» в I квартале 2026 года снизился на 40%. За первые три недели после выхода более 500 тыс. запросов собрали только два проекта — «Ландыши 2» и «Художник 2».

Онлайн-кинотеатры переходят к совместному производству и закупке ТВ-контента

Чтобы удержать аудиторию, платформы стали чаще выпускать новые сезоны уже известных проектов. Так, из 60 игровых сериалов, вышедших с сентября 2025 по март 2026 года, только 62% составили новинки.

Половина новых проектов создана совместно с другими площадками, телеканалами или ИРИ. Так, Start создаёт проекты вместе с Okko, Wink, Premier и Иви, а Premier — с ТНТ.

Площадки также активно закупают сериалы и шоу ТВ-каналов — от «России 1» до ТНТ. Например, на Кинопоиске можно посмотреть шоу «Маска» от НТВ, а на Premier и Wink – сериал «СашаТаня» от ТНТ.

Контекст

В 2026 года аудитория стриминговых сервисов продолжает расширяться. Уже 56% россиян пользуются подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе с пробным доступом; Доля платных пользователей при этом достигла рекордных 45%.

Лидером по выручке и числу платящих пользователей остаётся «Кинопоиск» — на него приходится 32–34% рынка. Второе место по итогам 2025 года занял Okko с показателем 15,1%. Третью строчку рейтинга занял Wink с результатом 14,7%, а четвёртую и пятую — «Иви» и КИОН.

Подробнее о главных онлайн-кинотеатрах в России — в обзоре Russian Business.