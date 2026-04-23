Рынок онлайн-кинотеатров поставил новый рекорд — в 2026 году больше половины россиян смотрят контент через подписки

В 2026 году больше половины — 56% — россиян пользуются подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе с пробным доступом, сообщает исследовательская компания ICMR. Доля платных пользователей достигла 45% — это новый рекорд для российского рынка. Самые распространённые онлайн-кинотеатры в России — Кинопоиск, Okko, Иви и Wink.

Доля россиян, которые пользуются платными подписками на онлайн-кинотеатры, выросла на 5%

По сравнению с концом 2025 года доля россиян, которые пользуются подписками на контент онлайн-кинотеатров выросла с 51% до 56%. Платными подписками с января по март пользовались 45% опрошенных — в конце 2025 года их доля составляла только 40%.

Предыдущий максимум был зафиксирован в начале 2025 года: тогда подписками пользовались 54% россиян, в частности, платными — 41%.

Аналитики ICMR отмечают, что рост подключений к подпискам онлайн-кинотеатров в начале года — сезонное явление, которое повторяется из года в год. Однако в 2026-м рост в сегменте платных подписок оказался более выраженным, чем обычно.

Каждый третий россиянин пользуется подпиской на Кинопоиск

Лидером рынка остаётся Кинопоиск. В первом квартале 2026 года его подпиской пользовались 27% жителей России — против 23% кварталом ранее. Доля платящих пользователей сервиса также выросла — с 19% до 22%. 5% имеют доступ к контенту Кинопоиска через бесплатные предложения: например, пробный доступ и другие акции.

Лидерами рынка онлайн-кинотеатров также являются:

Okko — подпиской пользуются 14% россиян, платят 11%,

Иви — 11% россиян пользуются, платят 9%,

Wink — 11% россиян пользуются, платят 8% опрошенных,

КИОН — 9% пользуются подпиской, 7% платят.

Чаще всего на онлайн-кинотеатры подписывается молодёжь 25–34 лет

Больше всего подписки используют молодые пользователи 25–34 лет: доступ к контенту онлайн-кинотеатров имеют 64%. Минимальные значения — у пользователей 16–24 и 45–55 лет, где подписками пользуются около 50% респондентов.

В крупнейших городах доля россиян, которые имеют подписку на онлайн-кинотеатры выше среднего — до 61% в Москве и Санкт-Петербурге.

Контекст

Российский рынок онлайн-кинотеатров в 2025 году показал сильный рост:

Общий объём рынка — +40% за год, до 200,4 млрд рублей;

Выручка от подписок — 178,2 млрд рублей;

Лицензирование и партнёрства — 22,2 млрд рублей.

Лидером рынка по выручке остаётся Кинопоиск, за ним следуют Okko и Wink.

Рынок онлайн-кинотеатров во многом растёт за счёт увеличения цен: так, многие подписки в 2025 году подорожали на 17–50% в зависимости от сервиса. Отдельные компании показывают особо выдающиеся результаты — у START выручка выросла на 68% (до 11,5 млрд рублей), а база подписчиков почти утроилась — до 9 млн.

По прогнозам, в 2026 году рынок прибавит ещё 15% в денежном выражении и достигнет 352 млрд рублей, при этом ключевым источником роста останется подписочная модель.