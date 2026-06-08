Жильё в районе Патриарших прудов выросло в цене на 77% за три года — до 4,12 млн ₽ за квадратный метр

За последние три года жилая недвижимость в районе Патриарших прудов в Москве выросла в цене на 77%, сообщает Forbes. Если в мае 2023 года средняя цена квадратного метра находилась на уровне 2,33 млн рублей, то к маю 2026 года она достигла 4,12 млн рублей. При этом лидером по стоимости квартир остаётся район Остоженка: здесь стоимость одного квадратного метра достигает 6,92 млн рублей.

Цены на Патриарших в 1,5 раза выше, чем в других элитных районах Москвы

Лидером рынка по стоимости недвижимости в Москве осталась Остоженка — один квадратный метр здесь стоит 6,92 млн рублей, сообщает Forbes со ссылкой на исследование девелопера R4S и консалтинговой компании CORE.XP. Патриаршие пруды закрепились на второй строчке рейтинга наиболее дорогостоящих районов города с ценой 4,12 млн рублей за квадратный метр.

В других премиальных районах столицы ценовое предложение выглядит так:

Якиманка — 3,21 млн руб./м²;

Арбат — 2,93 млн руб./м²;

Хамовники (кроме Остоженки) — 2,82 млн руб./м²;

Замоскворечье — 2,26 млн руб./м².

Квартиры на Патриарших покупают для статуса — не для перепродажи

Сейчас квартиры возле Патриарших прудов покупают, в основном, не инвесторы, а люди, приобретающие недвижимость для собственного проживания и сбережения активов, сообщает Forbes.

В CORE.XP подчеркивают, что для таких клиентов на первом плане стоит не моментальная прибыль, а конкретный адрес, исторический фон и перспектива создания семейной резиденции.

Контекст

Рост цен на жилье охватил не только элитные объекты: за прошедший год однокомнатные квартиры на московской «вторичке» выросли в цене на 23,4%. Раньше квартира стоила 14,5 млн рублей — теперь ее цена составляет в среднем 17,9 млн рублей.

При этом темпы роста арендных ставок оказались значительно скромнее — всего 2,2%. Из-за этого разрыва срок окупаемости типичной «однушки», купленной для сдачи в аренду, вырос до 24,7 года, что на 4,2 года дольше, чем в прошлом сезоне.





