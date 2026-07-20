Ферран Торрес. Как герой мемов про промахи забил решающий гол чемпионата мира по футболу 2026 года

Когда Феррану Торресу было 12 лет, он за одно лето вырос на 12 сантиметров и почти разучился обращаться с мячом. В 22 года он признался, что словно провалился в «бездонную яму» и уже не понимал, как из неё выбраться. Четыре года спустя футболист, который долго боролся за место в основном составе «Барселоны», вышел со скамейки запасных в финале чемпионата мира и забил единственный гол встречи — тот самый, который сделал Испанию чемпионом мира впервые за 16 лет.

Сделай так, чтобы твой талант заметили

Ферран Торрес родился в Фойосе — небольшом городе рядом с Валенсией. Рос в обычной семье, далёкой от профессионального спорта. Отец работал электриком в разных учреждениях, в том числе в местной администрации.

Футболом Торрес увлёкся в детстве и начал играть во дворе. У дома стояли маленькие ворота, а роль защитников выполняли собаки, которые носились за мячом вместе с ним. Мать подарила Феррану первые бутсы и поддерживала его увлечение футболом.

Позже Торрес начал играть в мини-футбол в школьной команде. Его способности заметил один из преподавателей и посоветовал родителям отвезти мальчика на просмотр в академию «Валенсии» — одного из сильнейших футбольных клубов Испании. В семь лет Феррана приняли в клуб. С этого момента отец регулярно возил его из Фойоса на тренировки.

«Я играл за младшую команду. Надел футболку, ушёл в ванную и долго смотрел на себя: не мог поверить, что оказался здесь».

С поступлением в академию футбол занял почти всё его время. После школы Торрес ехал на тренировку, а вечером возвращался домой. Родители требовали от него дисциплины, а детское увлечение постепенно превращалось в работу, с которой он связывал своё будущее.

Преврати временную слабость в новую точку роста

В 12 лет Торрес за одно лето вырос примерно на 12 сантиметров. Резкий скачок роста нарушил координацию. В академии его даже перевели с фланга в центр поля.

«Я не мог нормально обращаться с мячом: спотыкался, наступал на него».

Торрес боялся, что его отчислят из академии. Через три-четыре месяца к проблемам с координацией добавился мононуклеоз, из-за которого он на несколько недель выбыл из футбола.

После возвращения всё изменилось. В первом же матче Торрес сделал хет-трик, затем продолжил забивать и начал переходить в старшие возрастные команды. Период, когда Торрес почти потерял контроль над собственным телом, заставил его заново приспособиться к игре — уже с другим ростом и другими возможностями.

Сделай отказ сдаваться своей внутренней опорой

После перехода в старшую возрастную категорию Торрес начал тренироваться с футболистами на два-три года старше. Среди них он уже не был лучшим. Неудачи переживал тяжело: иногда после занятий запирался в ванной и плакал.

На вопросы близких Торрес отвечал одной фразой: «Всё хорошо». Но красные от слёз глаза говорили обратное. Он привык закрываться и пытаться решить проблемы самостоятельно.

Когда Торресу было 12–13 лет, его родители развелись. После этого он поселился в резиденции академии «Валенсии», хотя семья жила неподалёку. Родных он видел в основном по выходным.

«Когда родители оставляли меня в резиденции в воскресенье вечером, я плакал и плакал. До следующей пятницы или субботы я не мог их увидеть. Это было тяжело».

Одним из самых близких людей для Торреса стала старшая сестра Аранча. Вместе они сделали одинаковые татуировки: якорь с фразой «Я отказываюсь тонуть». Она стала символом привычки выдерживать трудные периоды и продолжать двигаться дальше. Но долгое время стойкость для Торреса означала ещё и молчание: о том, что ему плохо, он предпочитал никому не говорить.

Стремись стать первым там, где до тебя никого не было

В 17 лет Торрес дебютировал за основную команду «Валенсии» в матче Кубка Испании против «Сарагосы». Через две недели он впервые вышел на поле в чемпионате Испании. Торрес стал первым футболистом, родившимся в 2000-х годах, который сыграл в турнире.

Параллельно он выступал за юношеские сборные Испании. В 2017 году команда с Торресом в составе выиграла чемпионат Европы среди игроков до 17 лет. Через два года испанцы победили и на чемпионате Европы среди футболистов до 19 лет. В финале против Португалии Торрес забил оба мяча.

«Я считаю себя амбициозным игроком. Хочу побеждать, побеждать и снова побеждать. С каждым годом стремление стать лучшим только усиливается».

К 19 годам Торрес провёл десятки матчей за «Валенсию» и выиграл два юношеских чемпионата Европы. Вместе с результатами росли и ожидания: перспективному воспитаннику уже нельзя было просто привыкать к взрослому футболу — от него требовали подтверждать свой статус на поле.

Рискни привычным ради следующего уровня

После 14 лет в «Валенсии» отношения Торреса с клубом испортились. Его контракт истекал следующим летом, стороны обсуждали продление, но договориться не смогли. После перехода Торреса в английский футбольный клуб «Манчестер Сити» футболист и руководство «Валенсии» публично изложили разные версии переговоров.

Уход стал для Торреса болезненным решением: в «Валенсии» он провёл почти всё детство и по-прежнему считал клуб родным. Но возможность работать с Пепом Гвардиолой — одним из самых титулованных футбольных тренеров мира — убедила 20-летнего Феррана перейти в «Манчестер Сити» и попробовать себя в более быстром и силовом английском футболе.

«Гвардиола умеет раскрывать игроков. Я понял, что „Манчестер Сити“ — следующий шаг, который поможет мне вырасти и в профессиональном, и в личностном смысле».

К новому сезону Торрес готовился заранее. Он провёл неделю в Португалии: бегал по пляжу, занимался в зале и работал с мячом.

Гвардиола начал использовать новичка на разных позициях. В «Валенсии» Торрес чаще играл справа, а в Манчестере выходил на обоих флангах и в центре нападения.

«Тренер превратил меня в совершенно другого игрока. Раньше я играл только справа, теперь могу выйти почти на любой позиции в атаке».

В первом сезоне он стал чемпионом Англии, выиграл Кубок лиги и дошёл с командой до финала Лиги чемпионов. Торрес забил 13 голов в 36 матчах, в том числе оформил хет-трик против «Ньюкасла».

Не превращай каждую ошибку в приговор

Второй сезон Торреса в Англии начался удачно: он забил три мяча в семи матчах. Но успешный старт прервала травма — во время выступления за сборную Испании футболист сломал плюсневую кость правой стопы и выбыл на несколько месяцев.

Пока Торрес восстанавливался после перелома, «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о его переходе. Проведя в английском клубе полтора года, 21-летний футболист подписал с «Барселоной» контракт на пять с половиной лет. В соглашении прописали отступные в размере 1 млрд € — такую сумму другой клуб должен был заплатить, чтобы выкупить Торреса без согласия «Барселоны».

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В новую команду Торрес приехал почти после четырёх месяцев без матчей. Его дебют после травмы состоялся в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала».

В Испании Торрес вернулся в знакомую языковую и культурную среду, но сразу оказался под сильным давлением. «Барселона» переживала финансовые и спортивные трудности, а от дорогого новичка ждали немедленного результата.

Торрес регулярно создавал моменты, много двигался и помогал партнёрам, однако его промахи обсуждали чаще, чем остальную работу.

«Я стал одержим голами. Если забивал, считал, что сыграл хорошо. Если нет — что сыграл плохо. Я перестал получать удовольствие от футбола».

Через три с половиной месяца после перехода Торреса «Барселона» вылетела из Лиги Европы, проиграв дома франкфуртскому «Айнтрахту». Позже футболист рассказывал, что после этого словно провалился в бездонную яму. Этот кризис стал одним из самых тяжёлых периодов в его карьере.

Торрес привык требовать от себя максимума, но теперь эта требовательность работала против него. Уверенность продолжала падать, а самостоятельно выбраться из кризиса не получалось. После вылета от «Айнтрахта» футболист начал работать с психологом.

Работа со специалистом помогла ему отделить личную оценку от количества голов. Раньше Торрес хотел забить любой ценой, даже если в остальном проводил слабый матч. Постепенно он перестал оценивать себя только по числу голов, снова сосредоточился на самой игре и начал получать от неё удовольствие.

Рискуй — и не позволяй ошибкам остановить тебя

Работа с психологом помогла Торресу вернуть уверенность, но не гарантировала регулярного выхода в основном составе. В атаке «Барселоны» играли Роберт Левандовский, Рафинья и набиравший влияние Ламин Ямаль, поэтому Ферран часто выходил на замену и не всегда получал достаточно игрового времени.

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В поисках новой опоры Торрес обратил внимание на Илию Топурию — чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), крупнейшей организации по смешанным единоборствам. Футболиста впечатлили его уверенность и привычка заранее представлять победу.

Примерно в тот же период партнёры по «Барселоне» начали называть Торреса акулой. Сначала это было шутливое прозвище, но футболист превратил его в символ новой ментальности. Для него он означал нежелание сдаваться, постоянное движение вперёд и готовность снова атаковать после неудачи. Место на скамейке больше не определяло его отношение к себе: Ферран старался сохранять готовность и использовать игровое время, которое получал.

Прозвище «Акула» быстро закрепилось за Торресом и среди болельщиков. На трибунах появлялись игрушечные акулы и костюмы, а сам образ стал частью поддержки футболиста. Но в соцсетях у него сложилась и другая репутация — нападающего, который умеет найти момент, но не всегда умеет им воспользоваться. Промахи превращались в нарезки и мемы, а после очередного важного гола те же болельщики требовали от критиков извинений. Торрес стал героем повторяющегося сюжета: сначала над ним смеются, затем «Акула» снова забивает.

Примерно через два года после перехода в «Барселону» Торрес провёл за клуб сотый матч. В игре против испанского «Бетиса» он оформил хет-трик — забил три мяча за одну встречу. После матча футболист говорил, что стал гораздо увереннее в себе, а главным условием перемен назвал дисциплину.

«Я понял, что всё начинается с правильного настроя. Он даёт уверенность в себе. Дальше нужны работа, скромность, постоянство и дисциплина. Именно дисциплина помогает выделиться среди остальных».

После назначения Ханси Флика главным тренером «Барселоны» Торрес стал приносить пользу независимо от своей роли: выходил ли он в стартовом составе или появлялся на поле со скамейки. В сезоне 2024/25 он забил 19 мячей во всех турнирах. В финале Кубка Испании против «Реала» Ферран сравнял счёт за шесть минут до конца основного времени, перевёл игру в дополнительное и был признан лучшим игроком встречи. С шестью голами он также стал лучшим бомбардиром турнира.

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В следующем сезоне Торрес забил 16 мячей в чемпионате Испании и разделил с Ламином Ямалем трофей Сарры — награду лучшему испанскому бомбардиру Ла Лиги. Они стали первыми игроками «Барселоны», получившими этот приз.

Дождись своего момента — даже если он придёт на 106-й минуте финала чемпионата мира

На чемпионат мира 2026 года Торрес приехал в статусе одного из самых результативных испанских нападающих сезона. Но место в основном составе всё равно не было ему гарантировано. Первый матч он начал в старте, а затем сел на скамейку запасных. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выпускал Торреса со скамейки и использовал на разных позициях в атаке.

«На протяжении всего чемпионата мира меня критиковали, но, как я уже говорил, судьба была написана. Спасибо богу: он всегда даёт мне силы продолжать».

Испания дошла до финала, где встретилась с действующим чемпионом мира — Аргентиной. Основное время закончилось без голов. На 61-й минуте Торрес вышел на замену. Ему предстояло сделать то, к чему он привык в «Барселоне»: изменить ход игры за оставшееся время.

К дополнительному времени Аргентина осталась вдесятером после удаления Энцо Фернандеса, но первый дополнительный тайм также завершился со счётом 0:0. В начале второго дополнительного тайма защитник сборной Испании Педро Порро навесил на дальнюю штангу, а его партнёр по команде Нико Уильямс головой вернул мяч в центр штрафной. Торрес пробил левой ногой мимо Эмилиано Мартинеса.

Шла 106-я минута. Испания повела 1:0 и удержала преимущество до финального свистка. Гол вышедшего на замену Торреса принёс Испании второй титул чемпионов мира — через 16 лет после победы команды Андреса Иньесты.

«Думаю, этот гол забили 47 миллионов человек, а не только те, кто находился здесь. Сегодня судьба была написана: мы должны были победить».

В детстве Торрес плакал после тренировок со старшими ребятами, но уверял семью, что всё в порядке. В «Барселоне» каждый промах заставлял его сомневаться в себе. А в финале чемпионата мира 2026 года один точный удар превратил вышедшего на замену нападающего в героя испанского футбола.

«Финалы всегда даются тяжело. Когда против тебя играет Месси, начинаешь переживать, но мы верили в себя, старались показывать свой футбол и снова смогли это сделать».

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