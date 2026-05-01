Самый дорогой футбольный клуб в 2026 году: почему он зарабатывает больше, чем 50 команд вместе

В 2026 году американское деловое медиа Sportico оценило «Реал Мадрид» в 7,7 млрд долларов. Клуб зарабатывает не только на достижениях в чемпионатах, но и на спонсорских контрактах, продаже формы и сувениров для болельщиков, телетрансляциях по всему миру и многом другом. Разобрались, как устроена финансовая модель «Реала» и почему ему удаётся обгонять ближайших соперников по доходам на сотни миллионов долларов каждый год.

Из чего складывается доход футбольного клуба

Каждый год аудиторско-консалтинговая компания Deloitte считает доходы профессиональных футбольных клубов топ-уровня и составляет рейтинг самых богатых футбольных клубов мира Deloitte Football Money League. Команды оценивают по источникам дохода:

Медиаправа — это деньги за продажу права показывать матчи по телевидению и в интернете. Для клубов уровня «Реала» важны два вида медиаправ: выплаты от национального чемпионата — чемпионата Испании La Liga и деньги от международных турниров, прежде всего от Лиги чемпионов УЕФА — Союза европейских футбольных ассоциаций.

— победу, выход в следующий раунд, место в турнире. Коммерческие доходы — спонсорские соглашения, реклама на спортивной форме игроков, партнёрство с известными брендами, продажа клубных товаров и другие способы заработать на силе бренда. Коммерческие доходы и отношения со спонсорами опираются на глобальный бренд клуба, а не на результаты одного турнира или сезона, от которого зависят призовые выплаты.

— это доходы, которые клуб получает в день матча, а также до и после него за билеты, абонементы на серию матчей, места в вип-ложах, туры по стадиону, питание, работу клубных магазинов и другие услуги. Трансферы — это переходы футболистов между клубами, когда клуб, в который переходит спортсмен, платит тому клубу, в котором он играл раньше. Для «Реала» это не основной источник регулярной выручки, а отдельная часть финансовой модели: клуб вкладывается в игроков, рассчитывая получить спортивный результат и доход от турниров, увеличить стоимость действующего состава и доход от будущих трансферов.

По данным рейтинга Deloitte Football Money League, в 2026 году испанский «Реал Мадрид» сохранил первое место среди самых прибыльных футбольных клубов мира по итогам сезона 2024–2025 года: выручка «Реала» составила около 1,2 млрд евро.

Лидерство «Реала» в рейтингах футбольных команд поддерживают и победы, за которые организаторы турниров платят клубам призовые деньги. В 2024 году клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.

Почему «Реал Мадрид» считается самым дорогим футбольным клубом в 2026 году

По оценке Sportico, в 2026 году стоимость испанского клуба «Реал Мадрид» достигла 7,7 млрд долларов. Это не цена состава и не годовая выручка, а оценка клуба как бизнеса с учётом стоимости бренда, доходов со спонсорских контрактов и домашнего стадиона, а также с опорой на величину аудитории и положение на рынке. Ближайшие конкуренты — испанская «Барселона» с оценкой 6,65 млрд долларов, английский «Манчестер Юнайтед» с 6,47 млрд долларов и немецкая «Бавария» с 5,78 млрд долларов.

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, по версии Sportico на апрель 2026 года

Место Клуб Страна Оценка Sportico, доллары США 1 «Реал Мадрид» Испания 7,7 млрд 2 «Барселона» Испания 6,65 млрд 3 «Манчестер Юнайтед» Англия 6,47 млрд 4 «Бавария» Германия 5,78 млрд 5 «Ливерпуль» Англия 5,74 млрд 6 «Манчестер Сити» Англия 5,7 млрд 7 «Арсенал» Англия 5,43 млрд 8 ПСЖ Франция 5 млрд 9 «Челси» Англия 4 млрд 10 «Тоттенхэм» Англия 3,5 млрд

На чём зарабатывает «Реал Мадрид»

Согласно финансовому отчёту «Реал Мадрид», операционная выручка за 2024–2025 год достигла 1,185 млрд евро, не считая доходов от трансферов. Рост к предыдущему году составил 10,4%, а чистая прибыль — 24,3 млн евро. Полных годовых данных за сезон 2025–2026 года пока нет: футбольный сезон завершится в мае 2026 года, а финансовый год клуба — 30 июня 2026 года.

Коммерческие контракты и мерчандайзинг

По данным Deloitte Football Money League, в сезоне 2024–2025 года коммерческие доходы «Реал Мадрид» выросли на 23% и достигли 594 млн евро. В финансовом отчёте клуба рост связывают с продажей товаров с символикой «Реала» и крупными спонсорскими контрактами. Даже без учёта остальных источников денег эта сумма позволила бы клубу войти в десятку самых прибыльных футбольных клубов мира.

Основной спонсорский каркас «Реала» состоит из нескольких крупных долгосрочных контрактов. Главный технический спонсор — Adidas, который поставляет форму, — платит фиксированную сумму и бонусы за продажи. Титульный спонсор на футболках с 2013 года — авиакомпания Fly Emirates. Также с 2024 года на рукаве формы «Реала» размещено лого HP — они стали третьим крупнейшим спонсором клуба. На троих Adidas, Fly Emirates и HP выплачивают «Реалу» порядка 250 млн евро в год. Помимо этого, «Мадрид» активно сотрудничает с BMW и компанией EA Sports. В целом у «Реала» более 25 коммерческих спонсоров. Автор телеграм-канала La Saeta Rubia, посвящённого клубу «Реал Мадрид», с аудиторией около 30 тыс. подписчиков

​Медиаправа и глобальные телетрансляции

Коммерческие доходы играют всё большую роль у самых богатых футбольных клубов, начиная перекрывать даже продажу прав на трансляцию матчей. По данным Deloitte Football Money League 2026, в сезоне 2024–2025 года коммерческие доходы 20 самых богатых клубов достигли 5,3 млрд евро и третий год подряд стали их главным источником выручки, а доходы от трансляций составили 4,7 млрд евро. На футбольных матчах 20 самых богатых команд суммарно заработали 2,4 млрд евро за указанный выше период.

«Реал Мадрид», как самый богатый футбольный клуб, не стал исключением. В финансовом отчёте указано, что доходы от трансляций снизились: на показатель повлияло снижение поступлений от La Liga и новая система распределения выплат от УЕФА. Раньше размер выплат по большей части зависел от страны происхождения клуба и его прошлых результатов, а теперь их считают на основе доходов от телетрансляций в разных странах и истории выступлений клуба в европейских турнирах.

Матчдэй и эксплуатация стадиона

У «Реала» доходы от матчей, билетов, вип-лож, экскурсий, мероприятий, клубного магазина и других сервисов на стадионе выросли после реконструкции «Сантьяго Бернабеу» — домашней арены клуба в Мадриде. На 30 июня 2025 года общий объём инвестиций в стадион составил 1,347 млрд евро. Часть источников дохода в 2024–2025 году ещё не заработала на полную мощность: при расчёте доходов клуб не включает в общую сумму прибыль от кейтеринга и проведения концертов.

Реконструкция стадиона стала для «Реала» драйвером роста дохода: теперь это не просто арена, а многофункциональный актив, генерирующий выручку круглый год. До реконструкции «Реал» зарабатывал с «Бернабеу» под 150–160 млн евро в год, сейчас же эта сумма удвоилась. Автор телеграм-канала La Saeta Rubia, посвящённого клубу «Реал Мадрид»

​По данным финансового отчёта «Реала», доходы от регулярной загрузки «Сантьяго Бернабеу» и коммерческого использования стадиона выросли на 38%. Личные лицензии на места — право закрепить за собой определённое премиальное место или пакет доступа на стадионе — в показатель роста не включают, как не самый стабильный и постоянный источник выручки. В 2024–2025 годы доходы от лицензий снизились: клуб продал меньше мест на стадионе, чем годом ранее. Точную сумму «Реал» публично не раскрывает.

Трансферная деятельность как инвестиционный инструмент

Отдельно «Реал Мадрид» указал прибыль от трансфера игроков и продажи активов — 35 млн евро, которые клуб не включает в обычную выручку. Например, если игрока «продали» за 50 млн евро, но в бухгалтерских данных он числился как актив стоимостью 20 млн евро, прибылью от сделки будут считать разницу в 30 млн евро.

Автор телеграм-канала La Saeta Rubia, посвящённого клубу «Реал Мадрид», с аудиторией около 30 тыс. объясняет, как работает трансферный механизм: Сумма трансфера разбивается на годы действия контракта футболиста с клубом, а затем к результату деления добавляется зарплата игрока в год. Если клуб покупает игрока за 100 млн евро и предлагает ему контракт на 5 лет с зарплатой в 10 млн евро с учётом налогов, в год футболист будет обходиться владельцам клуба в 30 млн евро: (100 / 5) + 10 = 30 млн евро.

Стоимость всего состава команды показывает, насколько дорогим спортивным активом владеет клуб. По оценкам профильного портала Transfermarkt, который собирает данные о футболистах, клубах и переходах игроков, основной состав «Реала» во время сезона 2025–2026 оценивается в 1,34 млрд евро.

Самые дорогие игроки «Реала», по оценке Transfermarkt:

Килиан Мбаппе (200 млн евро); Винисиус Жуниор (150 млн евро); Джуд Беллингем (140 млн евро); Федерико Вальверде (120 млн евро); Арда Гюлер (90 млн евро); Орельен Тчуамени (75 млн евро); Трент Александер-Арнольд и Дин Хёйссен (по 65 млн евро); Альваро Каррерас (60 млн евро); Родриго и Эдуардо Камавинга (по 50 млн евро).

Важно: Указанные суммы не являются официальной ценой продажи игроков — это внешняя оценка их рыночной стоимости, которая может отличаться от реальных условий сделки.

Высокая стоимость состава «Реала» связана не только с громкими именами, но и с возрастом игроков. Часть самых дорогих футболистов клуба находится в диапазоне 25–28 лет: спортивные исследования часто связывают этот период с пиком карьеры полевых игроков, хотя точный возраст зависит от позиции и роли на поле. Игроки помогают бороться за трофеи, поддерживают интерес болельщиков и спонсоров, а при трансфере могут принести клубу высокий доход.

Цифровые медиа и бренд

Бренд и цифровые каналы помогают «Реалу» зарабатывать между матчами, а не только в день игры. У клуба есть собственная видеоплатформа RM Play: при запуске «Реал» сообщал, что на ней доступно больше 700 часов видео — Real Madrid TV, полные матчи, короткие ролики, интервью, документальные проекты и архивные съёмки.

Отдельное направление — партнёрство с технологическими гигантами, например в 2024 году логотип компании HP, производителя компьютеров и оргтехники, появился на рукаве формы мужской, женской и молодёжных команд «Реала». Такие сделки приносят «Реалу» не только спонсорские деньги: клуб привлекает партнёров, который помогают развивать цифровые сервисы, технологии на домашнем стадионе и расширяет форматы общения с болельщиками.

Почему финансовый разрыв с остальными командами только увеличивается

Финансовый разрыв растёт, когда клуб регулярно участвует в крупных футбольных турнирах, обладает большой аудиторией по всему миру и сильным брендом, который привлекает спонсоров. Все три показателя усиливают друг друга: высокие результаты приносят выплаты и внимание, внимание привлекает партнёров, а партнёрские деньги позволяют собрать дорогой состав из сильных игроков.

Влияние новых правил УЕФА на распределение доходов

УЕФА распределяет деньги между клубами не только за победы и призовые места, но и за участие в турнире, трансляции в разных странах и историю выступлений в европейских соревнованиях. Чем чаще команда играет в Лиге чемпионов Европы и чем выше её статус, тем проще ей закрепиться в группе клубов с максимальными доходами.

Начиная с сезона 2024–2025 года УЕФА изменила формулу распределения доходов в мужских клубных турнирах. Раньше часть выплат сильнее зависела от страны происхождения клуба и его прошлых результатов, а теперь учитываются доходы от телетрансляций в разных странах и история выступлений клуба в европейских турнирах. Для клубов вроде «Реала» такая система выгодна: прошлые успехи клуба в европейских турнирах и постоянное участие в Лиге чемпионов помогают получать больше денег от УЕФА.

Дополнительно разрыв усиливают правила финансовой устойчивости УЕФА. В сезоне 2025–2026 года было введено правило: расходы клуба на зарплаты игроков и тренеров, трансферы и агентские выплаты не должны превышать 70% доходов. Поэтому клуб с выручкой около 1,2 млрд евро будет тратить на состав больше, чем клуб с выручкой 500–700 млн евро, и сможет позволить себе футболистов с более высокой стоимостью трансфера.

Рост фанатской базы по всему миру и выход на новые рынки

Чем больше международная аудитория, тем выше потенциал коммерческих доходов. Успехи «Реала» привлекают новых болельщиков по всему миру, которые покупают форму, смотрят матчи, подписываются на клубные каналы и следят за игроками в соцсетях. Тем самым фанатская база делает клуб более привлекательным для брендов, которым нужен доступ к большой аудитории.

По данным исследовательской группы CIES Football Observatory, которая изучает статистику игры футбольных команд, в 2025 году «Реал» лидировал среди футбольных клубов по числу подписчиков в соцсетях: аудитория клуба превысила 470 млн пользователей на X, Instagram*, Facebook*, TikTok и YouTube. Для сравнения, у «Барселоны» — 424 млн, у «Манчестер Юнайтед» — 233,6 млн, у ПСЖ — 199,4 млн, у «Манчестер Сити» — 179,5 млн.

Чем больше международная аудитория клуба, тем выше просмотры матчей Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги, а значит, растёт ценность прав на телетрансляции и рекламных контрактов. Параллельно увеличивается спрос на товары для болельщиков: даже небольшой рост вовлечённости может давать десятки миллионов евро дополнительной выручки в год. В оценке бизнеса это отражается через мультипликаторы: клуб с глобальной аудиторией оценивается дороже, потому что у него выше предсказуемость доходов и сильнее так называемый бренд-капитал. Автор телеграм-канала La Saeta Rubia, посвящённого клубу «Реал Мадрид»

Концентрация спонсорских бюджетов в топ-5 клубов

Крупные спонсоры чаще выбирают клубы с самым широким охватом: им важны мировая узнаваемость, большая аудитория, регулярное участие команды в главных турнирах и игроки, за которыми следят болельщики в разных странах. По данным Deloitte Football Money League 2026, в топ-5 самых доходных клубов сезона 2024–2025 года вошли:

«Реал Мадрид» (1,161 млрд евро);

«Барселона» (974,8 млн евро);

«Бавария» (860,6 млн евро);

«ПСЖ» (837 млн евро);

«Ливерпуль» (836,1 млн евро).

Пяти самым доходным клубам деньги приходят в основном от матчей, трансляций и коммерческих контрактов. Чем выше клуб в рейтинге, тем больше он зарабатывает на своём бренде: спонсорах, продаже формы и сувениров, партнёрствах с компаниями и мероприятиях на стадионе. По данным Deloitte, в сезоне 2024–2025 года у клубов из первой десятки 48% выручки приносили спонсорские контракты, а у клубов, занимающих с 11-го по 20-е место, — 32%.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ