Минфин не ожидает IPO от российских госкомпаний в 2026-м — публичные размещения пройдут только через год

Первичных публичных размещений акций (IPO) компаний с государственным участием в 2026 году не планируется, сообщил Forbes со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова. При этом до конца нынешнего года ведомство ожидает проведения по крайней мере двух-трёх вторичных размещений (SPO) госкомпаний.

Эмитенты с госучастием сами определят сроки размещения

Минфин рассчитывает, что первичные размещения акций компаний с государственным участием состоятся в 2027 году. Некоторые из эмитентов уже публично объявили о своих планах, отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции НАУФОР.

Иван Чебесков уточнил, что решение о сроках выхода на биржу компании принимают самостоятельно, ориентируясь на рыночную конъюнктуру.

Доля государства в ВТБ после допэмиссии может сократиться с 74,5% до 54–55%

Ближайшим SPO компании с госучастием станет допэмиссия ВТБ, проводимая для финансирование партнёрства с Wildberries & Russ. Наблюдательный совет банка предложил разместить до 6,3 млрд акций — почти 49% от текущего уставного капитала. Максимальный объём привлечённых средств может составить 547 млрд рублей. Часть ресурсов банк направит на покупку долей в финтех- и цифровых активах RWB и финансирование дальнейшего партнёрства.

В рамках сделки ВТБ получит доступ к клиентской базе маркетплейса, насчитывающей около 80 млн активных пользователей. У самого банка только 30 млн активных клиентов. ВТБ также сможет использовать рекламные и цифровые инструменты RWB для продвижения своих услуг.

Аналитики указывают на возможное сокращение доли государства в капитале банка. Проведение допэмиссии в максимальном объёме может размыть акционерный капитал примерно на 36%, что уменьшит долю государства с нынешних 74,5% до 54–55%.

IPO «Дом.РФ» в 2025 году стало самым заметным размещением госкомпании

Последним крупным IPO госкомпании в России стало размещение «Дом.РФ» в ноябре 2025 года. Госкорпорация разместила 10,1% увеличенного уставного капитала по 1750 рублей за акцию. Рыночная стоимость компании на старте торгов достигла 315 млрд рублей с учётом привлечённых средств.

Интерес инвесторов оказался высоким: институциональные участники подали больше 40 заявок, частные — свыше 50 тысяч. Сотрудники «Дом.РФ» приобрели акции на 700 млн рублей за счёт собственных средств — это одна из крупнейших покупок бумаг сотрудниками в рамках корпоративного размещения в России.

После размещения доля государства в капитале «Дом.РФ» составила 89,9%.

Около 20 частных компаний готовятся провести IPO на Мосбирже в 2026 году

В отличие от госкомпаний, частный бизнес активно готовится к выходу на биржу. От 15 до 20 компаний планируют провести IPO на Московской бирже в 2026 году, заявил глава MOEX Виктор Жидков в интервью РБК. Часть эмитентов находится в «продвинутой стадии» подготовки, другим «есть над чем поработать». Около 250 компаний указали возможность выхода на биржу в своих стратегиях развития.

Сроки размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры: компании ориентируются на цену и уровень спроса. По словам Жидкова, 2025 год был непростым для отрасли: IPO провели всего 4 компании.