В России предложили пересмотреть утильсбор для электромобилей — инициативу направят на рассмотрение в Госдуму

Дочерняя компания «Росатома» — «Росатом Сеть зарядных станций» — предложила пересмотреть утильсбор для электромобилей. Вместе с Центром развития электромобильности организация подготовила для Госдумы пакет инициатив по поддержке электрокаров. Среди других предложений — «зелёные» номера и бесплатная парковка в регионах, сообщил «Коммерсанту» гендиректор компании Валерий Маркелов.

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В «Росатоме» считают утильсбор «серьёзной нагрузкой»

По словам главы компании «Росатом Сеть зарядных станций» Валерия Маркелова, утилизационный сбор ложится на покупателя «серьёзной дополнительной финансовой нагрузкой».

При этом для миллионов россиян машина остаётся необходимостью, а не предметом роскоши, подчеркнул топ-менеджер. Какие именно изменения предлагается внести в механизм утильсбора, Маркелов не уточнил.

Для электромобилей хотят ввести «зелёные» номера

Ещё одна инициатива «Росатома» — создание специальных «зелёных» номеров для электромобилей. В России таких регистрационных знаков пока нет, однако власти Санкт-Петербурга уже планируют внедрить их для более быстрой идентификации электрокаров и предоставления льгот.

По мнению Валерия Маркелова, Москве стоит последовать этому примеру и дополнить «зелёные» номера другими мерами поддержки — например, разрешить электромобилям с такими регистрационными знаками ездить по выделенным полосам.

Кроме того, гендиректор «Росатом Сеть зарядных станций» предложил ввести бесплатную парковку для владельцев электромобилей в Подмосковье и других регионах. В Москве такая льгота уже действует.

Контекст

«Росатом» — не первая организация, которая за последнее время призывает пересмотреть механизм утильсбора в России. Ранее в июле в ЛДПР предложили заморозить сбор до 2030 года. В партии заявляли, что в нынешнем виде утилизационный сбор «превратился в очередной способ отъёма денег у населения». Инициатива, в свою очередь, помогла бы сделать машины доступнее.

Опрошенные Russian Business эксперты сочли маловероятной отмену утильсбора. По их мнению, мера создаст риски для бюджета и отечественного автопрома.

В частности, основатель автопроизводителя EVM Илья Рашкин отметил, что утильсбор влияет на баланс между импортом и локальным производством, а также является основой механизмов поддержки тех, кто инвестировал в российские заводы. По его мнению, полная приостановка на годы выглядит маловероятной — реалистичнее точечная донастройка.