Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Как выглядит культовая игра в 2026-м после большой пересборки

После 13 лет ожидания Ubisoft наконец выпустила обновлённую версию культовой пиратской классики. Она вышла без русской озвучки, мультиплеера и дополнения Freedom Cry, зато с восемью часами дополнительного сюжета, обновлённой «Галкой» и офлайн-режимом с оговорками. Разбираемся, что Ubisoft сохранила от игры 2013 года, чем пожертвовала и стоит ли возвращение Эдварда Кенуэя своих 59,99 $.

Коротко о релизе

Дата выхода — 9 июля 2026 года.

Цена — 59,99 $ за стандартное издание, 69,99 $ за Deluxe Edition. В российских регионах цифровых магазинов официально недоступна.

Платформы — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Русская озвучка — нет, доступны русские субтитры.

Наличие Denuvo — да.

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Дата выхода и оценки: ремейк вышел по графику и почти догнал оригинал

Ubisoft — международный разработчик и издатель видеоигр с аудиторией 129 млн пользователей на ПК и консолях и выручкой 1,4 млрд € за 2025/26 финансовый год — спустя почти 13 лет после выхода Assassin’s Creed IV: Black Flag выпустила её ремейк. Оригинал разошёлся тиражом более 11 млн копий, а со временем привлёк свыше 34 млн игроков.

«Это культовая игра, поэтому она должна была остаться верной оригиналу и узнаваемой, но не обязательно прежней». Эрик-Йон Евангелиста Аудиодиректор Resynced и участник разработки оригинальной Black Flag

Игра рассказывает о пирате Эдварде Кенуэе, который грабит корабли в Карибском море времён золотого века пиратства и оказывается втянут в многовековое противостояние ассасинов и тамплиеров.

4 марта 2026 года Ubisoft лишь намекнула на возвращение пиратской части Assassin’s Creed, не раскрывая название проекта. 20 апреля компания анонсировала Assassin’s Creed Black Flag Resynced, а через три дня показала первые трейлеры и игровой процесс, рассказала об изменениях ремейка и назначила релиз на 9 июля. Игра вышла без переносов на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

«Ubisoft не может позволить себе разочаровать аудиторию». Корентен Марти Аналитик французской брокерской компании TP ICAP Midcap

Metacritic — международный агрегатор рецензий на фильмы, игры и другие произведения — оценил ремейк в 84 балла на PlayStation 5 и ПК и в 82 балла на Xbox Series. Максимальная оценка Black Flag 2013 года — 88 баллов у версии для PlayStation 3, тогда как издания для ПК и PlayStation 4 набрали 84 и 83 балла соответственно. Новая версия сравнялась с оригиналом на ПК и на один балл обошла его на PlayStation 4, но не повторила лучший результат игры. На OpenCritic — международном агрегаторе рецензий на видеоигры — оценка ремейка после первых обзоров достигала 86 баллов, а затем снизилась до 84 по мере публикации новых рецензий. Среди негативных отзывов, например, обзор PC Gamer: штатный автор издания Морган Парк назвал Resynced «качественным, но необязательным ремейком, который потерял больше, чем приобрёл».

«Герои, место действия и атмосфера по-прежнему остаются одними из лучших за всю историю серии». Джордан Миддлер Штатный автор Video Games Chronicle

В Steam — одном из крупнейших цифровых магазинов и сервисов для ПК-игр — пиратская ностальгия сработала, но не без оговорок. К 24 июля пользователи оставили около 22 тыс. отзывов, 78,2% из них — положительные, поэтому сервис присвоил игре рейтинг «в основном положительные». Пиратскую атмосферу и обновлённую графику хвалят, но среди претензий остаются баги, проблемы с оптимизацией и спорные изменения знакомых механик.

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«Игра даёт достаточно пространства, чтобы почувствовать пиратскую свободу — теперь сильнее, чем когда-либо». Фил Иванюк Автор The Guardian

Ремейк или ремастер: как культовую игру перенесли на новые технологии

Black Flag Resynced — ремейк, а не ремастер. В ремастере сохраняют исходную игру, повышая разрешение, качество текстур и производительность. Ремейк создают заново: обновляют техническую основу, графику, управление и игровые механики.

Ubisoft не объясняла, почему решила вернуться к Black Flag именно спустя 13 лет. Но устаревший код оригинала нельзя было напрямую перенести на актуальную версию Anvil — собственного игрового движка Ubisoft, на котором компания создаёт Assassin’s Creed и другие крупные проекты. Поэтому ремейк пришлось фактически собирать заново, используя игру 2013 года как образец.

«С точки зрения игрового процесса ремейк остаётся верен оригиналу. Но технически Black Flag Resynced — почти новый продукт». Юсси Маркканен Технический директор Ubisoft

Источник: YouTube-канал ENFANT TERRIBLE

Что изменено «под капотом»: от трассировки лучей до нового паркура

Resynced получила современную техническую основу. Ремейк собрали на актуальной версии Anvil: добавили трассировку лучей, новые отражения, освещение и воду, а на консолях предусмотрели режимы с частотой 60 кадров в секунду.

Паркур стал свободнее: появились ручной прыжок, боковые и усиленные прыжки назад, а переходы между движениями теперь можно быстрее прерывать. В настройках можно выбрать классическую схему управления из оригинальной Black Flag или современный вариант.

Интерфейс разрешили настраивать, для боёв и скрытности ввели отдельные уровни сложности, а игрокам дали возможность быстро менять время суток. Смягчили и задания со слежкой: после обнаружения игра предлагает другой способ продолжить миссию, а не заставляет начинать её заново. Боевую систему и скрытность также пересобрали, а структуру части заданий изменили.

«Каждое задание в игре создавали с нуля». Пол Фу Креативный директор Resynced и участник разработки оригинальной Black Flag

Ubisoft сохранила главный актив оригинала: историю Эдварда Кенуэя, знакомых героев и открытый мир Карибского моря. Остальное консервировать не стали. Сюжет дополнили новыми эпизодами, а сцены XXI века с сотрудником Abstergo из ремейка убрали. Вместо них добавили четыре побочные сюжетные линии — альтернативные сценарии с героями Black Flag, которые можно найти во время исследования Карибского моря или пропустить.

«Возвращение в Карибское море позволило нам закрыть несколько сюжетных линий, оставшихся незавершёнными в оригинале». Ричард Найт Игровой директор Resynced

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Что нового в Resynced: восемь часов сюжета, новые офицеры и вооружение «Галки»

Ubisoft расширила оригинальную историю примерно на восемь часов. Мэтт Райан — британский актёр, известный по роли Джона Константина в сериале «Константин», озвучивший Эдварда Кенуэя в игре 2013 года, — вернулся к роли и записал новые реплики. Чёрная Борода получил восемь дополнительных заданий, а историю Стида Боннета дополнили новой миссией и эпилогом.

Экипаж «Галки» пополнили три новых офицера. У каждого есть собственная цепочка заданий и навык, который усиливает корабль: один помогает эффективнее защищаться от обстрела, другой участвует в абордажах, третий ускоряет стрельбу из бортовых орудий.

«Мне особенно понравились новые задания офицеров: благодаря им экипаж корабля ощущается более живым». Мэтт Миллер Главный редактор Game Informer

Обновили и сам корабль. Каждое его орудие получило дополнительный режим стрельбы, например носовые пушки теперь могут выпускать двойной залп, бортовые — раскалённые ядра, а кормовые бочки — поражать паруса осколками. Для перемещения по Карибскому морю добавили прокладку маршрута и автопилот, а к 35 старым морским песням записали ещё десять.

«Морские сражения на поздних этапах могут превзойти даже золотой стандарт, заданный оригинальной Black Flag». Али Джонс Редактор GamesRadar+

В капитанской каюте можно менять внешний вид Эдварда и «Галки», управлять флотом и выбирать корабельного питомца. Сам флот Кенуэя, который в оригинале был привязан к отдельному приложению, теперь встроен непосредственно в игру: захваченные суда можно отправлять на задания за ресурсами и пассивным доходом.

Источник: Ubisoft

Что убрали из ремейка: Ubisoft сосредоточилась на Эдварде и отказалась от остального

Не весь контент игры 2013 года пережил возвращение. Ubisoft отказалась от многопользовательского режима, в котором участники маскировались среди толпы и выслеживали друг друга, а также не стала переносить сюжетное дополнение Freedom Cry об Адевале — бывшем рабе и помощнике Эдварда, который борется за освобождение порабощённых жителей Сан-Доминго.

«С Resynced мы сделали однозначный выбор. Это полностью сюжетное приключение, сосредоточенное на истории Эдварда в Карибском море. Поэтому мы решили отказаться от мультиплеера и дополнения». Пол Фу Креативный директор ремейка

Новый контент после релиза всё же может появиться: у команды уже есть идеи для дополнений, но их ещё предстоит сопоставить с планами Ubisoft и работой над основной игрой. Возвращение Freedom Cry разработчики не подтверждают. По словам игрового директора Ричарда Найта, сейчас команда загружена другими задачами, а воссоздание дополнения потребовало бы значительных ресурсов.

Источник: Ubisoft

Озвучка, Denuvo и офлайн-режим: субтитры вместо дубляжа и обязательная установка через сеть

Оригинальная Assassin’s Creed IV: Black Flag получила полную русскую локализацию, включая озвучку. В Resynced остались только русский интерфейс и субтитры. Старый дубляж не покрывает новые сюжетные эпизоды, однако Ubisoft не объясняла, почему не стала записывать для ремейка новую русскую звуковую дорожку.

В ПК-версию встроили Denuvo Anti-Tamper — это система защиты от пиратства, которая усложняет взлом игры и не даёт запускать её без лицензии. Steam также ограничивает число активаций игры пятью устройствами в сутки и требует привязать учётную запись Ubisoft. Для запуска понадобится и приложение Ubisoft Connect.

«Нас считают злом, потому что мы поддерживаем существование DRM [Digital Rights Management — технологий управления цифровыми правами. — Прим. ред.] и помогаем разработчикам зарабатывать на играх». Стив Хуин Операционный директор игрового направления Irdeto, которой принадлежит Denuvo

Первое подключение к интернету требуется для загрузки и установки игры. После этого основную кампанию официально можно проходить без сети, но магазин, проекты, аномалии и другие функции Animus Hub останутся недоступны. Полностью независимым такой режим, впрочем, не оказался: во время сбоя Ubisoft Connect 11 июля 2024 года часть пользователей не смогла запустить ПК-версию даже офлайн.

Физическое издание на PS5 тоже нельзя установить только с диска. На носителе записано 44,48 ГБ данных, но без обязательной загрузки игра останавливается после стартовых логотипов. После установки обновления основную кампанию можно проходить без подключения к интернету.

Источник: Ubisoft

Платформы и системные требования для ПК

Версии Black Flag Resynced для PlayStation 4 и Xbox One не заявлены. Системные требования ПК-версии частично совпадают с Assassin’s Creed Shadows, но в целом оказались ниже. Для установки в любом случае понадобятся SSD и 65 ГБ свободного места.

Минимальные требования

Рассчитаны на разрешение 1080p, низкие настройки графики и 30 кадров в секунду.

Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1660 с 6 ГБ памяти, AMD Radeon RX 5500 XT с 8 ГБ или Intel Arc A580 с 8 ГБ.

Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600.

Оперативная память — 16 ГБ в двухканальном режиме.

Свободное место — 65 ГБ на SSD.

Операционная система — Windows 10 или Windows 11.

Программный интерфейс — DirectX 12.

Рекомендованные требования

Рассчитаны на разрешение 1080p, средние настройки графики и 60 кадров в секунду.

Видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти, AMD Radeon RX 6600 XT с 8 ГБ или Intel Arc B580 с 12 ГБ.

Процессор — Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600.

Оперативная память — 16 ГБ в двухканальном режиме.

Свободное место — 65 ГБ на SSD.

Операционная система — Windows 10 или Windows 11.

Программный интерфейс — DirectX 12.