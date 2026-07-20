Как техническая ошибка превратилась в бизнес на миллиарды: история GTA

GTA начиналась как проблемный проект небольшой шотландской студии, а стала одной из самых прибыльных серий в истории индустрии. Её создатели научились продавать свободу, провокацию и виртуальный хаос, но со временем игроки начали развивать этот мир уже самостоятельно. Поэтому GTA VI должна не просто превзойти предыдущую часть — ей предстоит заменить город, в котором аудитория прожила больше десяти лет.

Как создатели «Леммингов» случайно придумали GTA

Сегодня Grand Theft Auto (GTA) — название можно перевести как «угон автомобиля, квалифицируемый как тяжкое преступление» — ассоциируется с Rockstar Games, компанией, которая превратила видеоигры в дорогостоящие блокбастеры и построила репутацию на скандалах, внимании к деталям и свободе действий. Но в начале 1990-х никакой Rockstar ещё не существовало. Будущую GTA разрабатывала шотландская студия DMA Design — независимая команда, которая на тот момент не была крупным игроком индустрии, но уже успела прославиться благодаря культовой головоломке Lemmings.

Лемминги — небольшие северные грызуны, и игроку нужно было провести десятки этих существ через опасные уровни, вовремя назначая им роли строителей, шахтёров, подрывников и других специалистов. После выхода в 1991 году игра для Amiga — одного из самых популярных домашних компьютеров начала 1990-х — разошлась тиражом более 55 тыс. копий уже в первый день. Позже Lemmings выпустили более чем на 20 игровых платформах, а суммарные продажи разных версий достигли 15 млн экземпляров.

Игру о маленьких грызунах сложно представить предшественницей одного из самых скандальных игровых брендов в истории. Но успех Lemmings дал DMA Design возможность взяться за гораздо более амбициозный проект. Вместо очередной головоломки студия решила сделать игру о полицейских погонях, автомобилях и открытом городе — жанре, в котором у неё почти не было опыта.

Изначально проект назывался Race'n'Chase. Игрок мог выбрать сторону полицейского или преступника и участвовать в погонях в трёх городах. Во время тестирования разработчики обнаружили неожиданную ошибку: из-за сбоя искусственный интеллект полицейских не объезжал машину игрока, а намеренно таранил её. По воспоминаниям одного из разработчиков DMA Design Гэри Пенна, именно тогда команда поняла, что убегать от полиции гораздо интереснее, чем играть за неё. Возможность выступать за полицейского вырезали, криминал сделали основой игрового процесса, а Race'n'Chase получила новое название — Grand Theft Auto.

«Оказалось, что творить всякие безумные и неправильные вещи гораздо веселее. Мы поняли, что никогда не получим столько удовольствия, играя за хороших парней. В итоге отказались от идеи двух сторон и полностью приняли тёмную сторону». Дэвид Джонс Основатель DMA Design

Первая GTA вышла в 1997 году. Вместо реальных Манхэттена, Сан-Франциско и Майами разработчики придумали Либерти-Сити, Сан-Андреас и Вайс-Сити. Игрок мог выполнять задания, угонять автомобили и скрываться от полиции, но не был обязан постоянно следовать по сюжету. Можно было просто ездить по городу, устраивать хаос и самостоятельно искать себе приключения.

Сегодня такая свобода считается обязательной для игр с открытым миром, но в конце 1990-х она выглядела революционной. GTA не предлагала спасать мир и не пыталась сделать героя образцом для подражания. Наоборот, игра позволяла нарушать правила, а реакция полиции и жителей города становилась частью развлечения.

Успех первой GTA быстро повысил ценность самой студии. В 1997 году британский издатель Gremlin Interactive купил DMA Design за 4,2 млн £. Эта сделка стала первым шагом в череде поглощений, после которых DMA Design войдёт в состав американской компании Take-Two Interactive. Именно она в 1998 году создаст издательский бренд Rockstar Games, под которым позже выйдут все игры серии GTA.

После успеха первой GTA разработчики решили поэкспериментировать с местом действия. В 1999 году вышли два дополнения — London 1969 и London 1961, которые впервые и пока единственный раз перенесли события серии из США в Великобританию. Игрокам предложили окунуться в криминальный Лондон 1960-х годов вместо привычных американских улиц. Уже следующая крупная часть вновь вернулась в вымышленные версии американских городов — и с тех пор Rockstar больше не меняла эту традицию.

Но главным релизом 1999 года для студии стали не дополнения, а Grand Theft Auto 2. Разработчики сохранили вид сверху, но перенесли действие в антиутопичный Эниуэр-Сити, где за влияние боролись несколько преступных группировок. Впервые в серии появилась система репутации: помогая одной банде, игрок автоматически ухудшал отношения с её конкурентами, а доступные задания зависели от принятых решений.

GTA 2 показала, что серия упёрлась в пределы двухмерного формата. Пока индустрия стремительно переходила в полноценное 3D, серия продолжала развивать прежнюю технологическую основу. Стало очевидно, что следующая часть должна изменить не отдельные механики, а саму формулу игры.

Но прежде чем приступить к следующей игре, студии предстояло пережить ещё одну серьёзную перемену — смену владельцев. После серии сделок DMA Design вошла в состав американской компании Take-Two Interactive, которая в 1998 году создала издательский бренд Rockstar Games. Основатель студии Дэвид Джонс вскоре покинул компанию, а в 2002 году DMA Design официально получила новое название — Rockstar North. Именно этой команде предстояло выпустить игру, которая навсегда изменит не только GTA, но и всю индустрию видеоигр.

Как GTA за три года трижды перепридумала себя — и перевернула игровую индустрию

В Grand Theft Auto III студия решила не просто перевести знакомую механику в 3D, а заново собрать всю игру. Разработчикам предстояло превратить схематичный город с видом сверху в пространство, где игрок мог свободно ездить, ходить, выполнять задания или просто устраивать хаос.

Grand Theft Auto III, вышедшая в 2001 году, стала самым большим риском в истории студии. Разработчики отказались от вида сверху, который был визитной карточкой первых частей, и полностью перестроили игру вокруг трёхмерного открытого мира с камерой от третьего лица. Вместо собственного движка команда использовала RenderWare — готовую технологию британской студии Criterion, одного из лидеров в разработке игровых движков начала 2000-х. Это позволило сосредоточиться на создании города, а не на разработке графического ядра. Эксклюзивный релиз на PlayStation 2 дал достаточно мощности, чтобы впервые создать практически бесшовный открытый мир.

Работу над игрой осложнили события 11 сентября 2001 года. До релиза оставалось меньше двух месяцев, когда произошли теракты в Нью-Йорке. Rockstar пришлось срочно убрать несколько миссий, изменить маршруты самолётов, перекрасить полицейские машины и вырезать отдельные реплики, чтобы игра меньше ассоциировалась с недавней трагедией.

Несмотря на срочные изменения перед релизом, GTA III стала главным игровым событием 2001 года. Игроки получили не просто сюжетный боевик, а город, в котором можно было жить по собственным правилам. Многие часами не притрагивались к заданиям, предпочитая исследовать улицы, устраивать погони и проверять, насколько далеко позволит зайти игра. Именно после GTA III открытый мир перестал быть экзотикой и постепенно стал новым стандартом индустрии.

Но вместо того чтобы несколько лет разрабатывать продолжение, Rockstar пошла другим путём. Уже через год вышла Grand Theft Auto: Vice City — пример того, как на одной технологической базе можно создать совершенно новую игру. Изначально проект задумывался как дополнение к GTA III, однако быстро вырос в самостоятельный релиз.

Если Либерти-Сити вдохновлялся Нью-Йорком, то Вайс-Сити полностью сменил настроение серии. Вместо серых улиц игроки оказались в ярком Майами 1980-х — с неоновыми вывесками, пальмами, дорогими спорткарами и атмосферой фильмов «Лицо со шрамом» и сериала «Полиция Майами». Rockstar впервые сделала ставку не только на игровой процесс, но и на настроение. Главный герой Томми Версетти получил собственный голос — его озвучил Рэй Лиотта, звезда фильма «Славные парни». Это стало началом сотрудничества Rockstar с голливудскими актёрами, которое позже превратится в одну из визитных карточек серии.

На создание Vice City у команды примерно из 50 человек ушло около девяти месяцев. Для современной индустрии такой цикл разработки кажется почти невозможным, но в начале 2000-х стоимость производства ещё не достигла нынешних масштабов, а опыт работы с RenderWare позволял быстро создавать новые проекты без полной переработки технологий.

В 2004 году Rockstar довела формулу трёхмерной GTA до вершины. В Grand Theft Auto: San Andreas разработчики вновь решили не ограничиваться косметическими изменениями и снова увеличили масштаб игры. Действие перенесли в начало 1990-х, вдохновившись войной уличных банд, хип-хоп-культурой и Лос-Анджелесом того времени. Вместо одного города игрок получил целый штат Сан-Андреас, объединявший вымышленные версии Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Лас-Вегаса, а также сельскую местность, пустыни и небольшие поселения. Главного героя Карла Джонсона озвучил малоизвестный тогда рэпер Young Maylay, что добавило истории аутентичности.

Изменился и сам игровой процесс. Впервые в серии можно было менять причёску, одежду и телосложение персонажа, развивать его навыки, покупать недвижимость, заниматься спортом, играть в казино и участвовать в десятках необязательных активностей. San Andreas перестала быть просто криминальным экшеном и превратилась в огромную виртуальную песочницу.

«У нас появились грузовики с прицепами, прыжки с парашютом и даже полёт обратно в Либерти-Сити из GTA III. Мы просто ни одной идее не говорили „нет“. В результате игра получилась местами неровной, потому что нам, вероятно, не стоило добавлять вообще всё, что приходило в голову». Оббе Вермей Технический директор GTA III, Vice City и San Andreas

Именно San Andreas стала самой популярной игрой серии среди моддеров — энтузиастов, создающих неофициальные дополнения и изменения для игр. Фанаты создавали новые карты, автомобили, персонажей и полноценные сюжетные проекты, а некоторые модификации продолжают развиваться спустя более двадцати лет после выхода игры.

Успех трёхмерной трилогии Rockstar использовала не только для основных релизов. В середине 2000-х компания выпускала игры серии для портативных консолей — GTA Advance, Liberty City Stories, Vice City Stories и Chinatown Wars. Они возвращались в уже знакомые города, расширяли истории основных частей и позволяли экспериментировать с отдельными механиками, не рискуя развитием главной серии.

К 2004 году Rockstar доказала, что успех GTA III не был случайностью. За три года студия трижды изменила собственную формулу — сначала построила полноценный трёхмерный открытый мир, затем научилась превращать игру в законченное произведение с собственной атмосферой, а после показала, насколько масштабной может быть виртуальная вселенная. Следующим шагом должна была стать не просто новая часть GTA, а выход серии на совершенно другой уровень производства.

Источник: https://startselect.com/gb-en/digital-games/gta-6/gta-history

Как эксперименты с мрачной драмой привели Rockstar к рекордным продажам

После успеха трёхмерной трилогии Rockstar могла продолжать развивать уже проверенную формулу. Но вместо этого студия вновь решила рискнуть. Следующая GTA должна была стать не масштабнее, а правдоподобнее.

В 2008 году, с выходом Grand Theft Auto IV на PlayStation 3 и Xbox 360, серия вступила в HD-эпоху. Rockstar отказалась от RenderWare и перешла на собственный движок RAGE (Rockstar Advanced Game Engine). В сочетании с технологией Euphoria — системой реалистичной анимации персонажей — он позволил реализовать более сложную физику, детализированные повреждения автомобилей и естественное поведение прохожих. Даже случайные прохожие реагировали на столкновения и окружающий мир гораздо естественнее, чем в предыдущих частях. Либерти-Сити впервые выглядел не декорацией, а настоящим живым городом.

Изменился и сюжет. Вместо криминальной истории с элементами чёрной комедии Rockstar рассказала драму о сербском ветеране войны Нико Беллике, который приезжает в Америку в поисках лучшей жизни, но быстро понимает, что знаменитая американская мечта существует далеко не для всех. Игра стала заметно серьёзнее, а её настроение — мрачнее.

«Я тогда жил в Нью-Йорке, был одинок и несчастен. Не был уверен, хочу ли оставаться в Америке, а компанию постоянно преследовало ощущение, что нас могут закрыть. Думаю, поэтому история GTA IV получилась такой мрачной». Дэн Хаузер Сооснователь Rockstar Games и сценарист GTA IV

Цена реализма оказалась высокой. Из GTA IV исчезли многие возможности, которыми запомнилась San Andreas: управление бизнесом, глубокая кастомизация персонажа, прокачка физических параметров и тюнинг автомобилей. Rockstar сознательно пожертвовала частью свободы ради более цельной истории и кинематографичности. Одни игроки называли GTA IV лучшим сюжетом серии, другие скучали по масштабу и разнообразию предыдущей части.

Однако уже следующая игра показала, что GTA IV была не новой формулой серии, а экспериментом. В 2013 году Rockstar выпустила Grand Theft Auto V и вновь изменила направление развития франшизы.

Вместо одного главного героя игрок получил сразу трёх — бывшего грабителя банков Майкла, молодого преступника Франклина и непредсказуемого психопата Тревора. Переключаясь между ними почти в любой момент, игрок видел историю с разных точек зрения, а каждый персонаж предлагал собственный стиль игры. Одновременно Rockstar вернула юмор, масштаб и сатиру, сделав объектом насмешек современную Калифорнию, шоу-бизнес, интернет, телевидение и культуру потребления.

«Отчасти нам просто хотелось сделать что-то совершенно новое. Во время работы над дополнениями к GTA IV мы увидели, как интересно пересекаются разные истории, и подумали: почему бы не объединить нескольких главных героев в одной игре?» Дэн Хаузер Сооснователь Rockstar Games и сценарист GTA V

Ещё одной важной новинкой стали тщательно спланированные ограбления. Перед крупными операциями игрок выбирал сообщников, готовил оборудование и принимал решения, которые влияли на дальнейшее развитие миссий. Хотя таких заданий было немного, именно они стали одной из главных особенностей GTA V.

Rockstar пришлось создавать огромный открытый мир, трёх переключаемых героев и сложные ограбления для консолей, которые к 2013 году уже приближались к концу жизненного цикла. PlayStation 3 располагала 256 МБ системной и 256 МБ видеопамяти: чтобы GTA V работала на таком оборудовании, разработчики загружали в память только ближайшие к игроку улицы, здания и персонажей, а остальные части мира подгружали по мере его перемещения. Благодаря такой оптимизации игра стала самой масштабной и детализированной частью серии на тот момент.

К моменту выхода GTA V объединила всё лучшее, что Rockstar искала на протяжении предыдущих десяти лет. От GTA IV она взяла кинематографичность и внимание к деталям, от San Andreas — масштаб и свободу действий, а система трёх героев позволила сделать историю одновременно более разнообразной и динамичной.

«У нас есть огромный открытый мир примерно на сто часов, и игрок сам решает, что делать, что видеть и как на это смотреть. Здесь можно ограбить банк, сходить на йогу или посмотреть телевизор — и делать всё это в собственном темпе». Дэн Хаузер Сооснователь Rockstar Games и сценарист GTA V

К 2026 году продажи GTA V приблизились к 230 млн копий, сделав её одной из самых успешных игр в истории. Но главным достижением Rockstar оказался не рекордный тираж. Впервые одна игра превратилась в платформу, способную жить больше десяти лет. И главным источником этого долголетия станет не сюжетная кампания, а многопользовательский режим, который изначально воспринимался лишь как дополнение.

Источник: https://gta.fandom.com/wiki/Grand_Theft_Auto_V/Screenshots

Как Rockstar перестала продавать игры — и начала продавать целый мир

До GTA V бизнес Rockstar работал по понятной схеме: компания несколько лет создавала новую игру, продавала десятки миллионов копий, а затем начинала следующий проект. GTA Online изменила эту модель. Оказалось, что один виртуальный город может приносить деньги не несколько месяцев после релиза, а больше десяти лет.

Grand Theft Auto Online запустилась 1 октября 2013 года — через две недели после выхода GTA V. Доступ к ней открывался бесплатно владельцам основной игры, поэтому сначала многопользовательский режим воспринимался как ещё одна часть большого релиза, а не самостоятельный продукт. В первые дни серверы не справились с наплывом игроков: пользователи не могли подключиться, теряли созданных персонажей и накопленный прогресс. Rockstar выпускала срочные обновления, а пострадавшим пообещала выплатить по 500 тыс. $ внутриигровой валюты.

Rockstar выпустит первое за 6 лет крупное обновление для GTA Online — игрокам предстоит ограбить музей искусств Миссию можно пройти в одиночку или в команде до четырёх человек — список целей будет обновляться каждую неделю Читайте также

«Мы хотели, чтобы GTA Online выросла в самостоятельный мир и сама определяла своё развитие. Отдельный формат дал нам свободу добавлять, менять и перестраивать его так, как было бы невозможно при жёсткой связи с сюжетной кампанией». Лесли Бензис Президент Rockstar North и продюсер GTA V

Несмотря на неудачный старт, игроки продолжили возвращаться в Лос-Сантос. В отличие от сюжетной кампании, которая заканчивалась после прохождения, GTA Online не предлагала единого финала. Пользователи создавали собственных персонажей, выполняли задания вместе с друзьями, покупали недвижимость и автомобили, участвовали в гонках и строили криминальные организации. Rockstar получила возможность не выпускать новую игру, а постоянно расширять уже существующую.

«Запуск прошёл тяжело — хуже, чем мы ожидали. GTA Online постепенно терпела неудачу и быстро теряла игроков вплоть до середины 2014 года. Мы не понимали, насколько сложно превратить команду, привыкшую делать обычные игры, в команду, которая постоянно управляет контентным сервисом». Имран Сарвар Директор по дизайну Rockstar

Компания начала добавлять в GTA Online бесплатные обновления с новыми ограблениями, предприятиями, транспортом и сюжетными линиями. Со временем масштаб дополнений приблизился к самостоятельным играм: игроков отправляли грабить казино и частный остров, возвращали в историю Франклина из GTA V и предлагали разыскивать украденные записи рэпера Dr. Dre. Rockstar официально называет GTA Online постоянно развивающейся вселенной, в которую вошли все выпущенные после запуска улучшения и дополнения.

«Когда мы стали смелее выходить за пределы привычной формулы GTA и свободнее экспериментировать, появились гонки с трюками, специальные автомобили и новые режимы. Сейчас игроков больше, чем когда-либо, а сама игра работает и ощущается лучше, чем в первые годы». Имран Сарвар Директор по дизайну Rockstar

Бесплатный контент поддерживала платная внутриигровая валюта. Игроки могли зарабатывать GTA$ внутри игры или покупать Shark Cards — наборы виртуальных денег за реальные деньги, чтобы быстрее приобретать автомобили, оружие, недвижимость и предприятия. Так Rockstar перенесла момент оплаты с кассы магазина внутрь самого игрового мира: покупка GTA V больше не была последней транзакцией между компанией и игроком.

В 2022 году Rockstar добавила к микротранзакциям подписку GTA+. Её участники ежемесячно получают внутриигровую валюту, автомобили, недвижимость, скидки и другие бонусы. Одновременно GTA Online вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S как отдельный продукт — спустя почти девять лет после первоначального запуска.

Take-Two относит покупки Shark Cards, подписку GTA+, дополнительный контент и другие внутриигровые траты к регулярным потребительским расходам. Компания не раскрывает, сколько отдельно приносят Shark Cards и GTA+, однако на протяжении многих лет называет GTA Online и GTA V среди крупнейших источников выручки. В 2024 финансовом году регулярные расходы игроков обеспечили 79% общей выручки Take-Two, хотя в эту категорию входят доходы не только от GTA Online, но и от других игр издателя.

GTA превратилась из игры, которую покупают и проходят, в сервис, к которому возвращаются годами. Каждое обновление давало игрокам новую причину зайти в Лос-Сантос, а новые автомобили, предприятия и ограбления — новую причину тратить заработанную или купленную валюту. Rockstar больше не требовалось начинать финансовый цикл заново с каждым крупным релизом.

Постоянные доходы от микротранзакций и подписки оказались устойчивее обычных продаж игры. Даже спустя более десяти лет после запуска GTA Online и GTA V продолжают входить в число крупнейших источников выручки Take-Two, а GTA Online по-прежнему остаётся одним из ключевых продуктов издателя. В 2025 финансовом году регулярные расходы пользователей обеспечили около 79% выручки издателя, а GTA Online вновь оказалась среди ключевых продуктов компании.

Успех GTA Online изменил не только способы заработка Rockstar, но и ритм развития всей серии. Между GTA IV и GTA V прошло пять лет. После выхода GTA V следующую номерную часть пришлось ждать больше десяти. Нельзя утверждать, что именно доходы GTA Online стали единственной причиной такой паузы, но они позволяли компании годами поддерживать одну игру, пока следующий проект становился всё масштабнее и дороже.

Раньше каждая новая GTA завершала один цикл продаж и начинала другой. После GTA Online этот цикл перестал заканчиваться. Пока миллионы игроков возвращались в Лос-Сантос, покупали виртуальную валюту и осваивали новые обновления, GTA V продолжала работать как действующий бизнес. Следующей игре предстояло выйти в мире, где от Rockstar ждали уже не просто новый город, а замену вселенной, которая больше десяти лет отказывалась умирать.

Источник: https://www.gtabase.com/grand-theft-auto-v/screenshots/gta-online/

Как Rockstar пережила крупнейшую утечку и превратила GTA VI в игру, которую ждут 13 лет

После успеха GTA V и GTA Online Rockstar оказалась в необычном положении. Компания могла годами зарабатывать на уже выпущенной игре, но каждая новая часть серии теперь должна была оправдать ожидания аудитории, которая больше десяти лет жила в Лос-Сантосе. GTA VI предстояло не просто продолжить франшизу, а заменить один из самых успешных развлекательных продуктов в истории.

О разработке следующей GTA Rockstar официально сообщила 4 февраля 2022 года. Компания ограничилась одной фразой: работа над новой частью активно продолжается. Ни названия, ни героев, ни места действия разработчики тогда не раскрыли.

Сохранить проект в тайне всё равно не удалось. В сентябре 2022 года злоумышленник опубликовал около 90 внутренних видеозаписей ранней версии игры. На них были видны двое главных героев, ограбления, перестрелки и улицы современного Вайс-Сити. Rockstar подтвердила, что пережила взлом, но заявила, что утечка не должна повлиять на долгосрочную разработку проекта. Инцидент стал одним из крупнейших раскрытий незавершённой игры в истории индустрии.

Утечка лишила Rockstar возможности самой выбрать момент знакомства аудитории с GTA VI. Игроки увидели не отполированный трейлер, а рабочие материалы с техническими обозначениями, незавершённой графикой и временными элементами. Компании пришлось продолжать разработку под постоянным наблюдением миллионов людей, которые разбирали каждый кадр и сравнивали раннюю сборку с готовыми играми.

Первый официальный трейлер вышел 5 декабря 2023 года. Rockstar подтвердила возвращение в современный Вайс-Сити и представила штат Леонида — вымышленную версию Флориды. Одной из главных героинь стала Лусия, а история строится вокруг её отношений с Джейсоном. Второй трейлер, опубликованный в мае 2025 года, показал, что после неудачного дела пара оказывается втянута в криминальный заговор, охвативший весь штат.

Лусия стала первой полноценной женщиной-протагонистом в современной трёхмерной истории серии. Вместо трёх почти независимых героев GTA V Rockstar сосредоточилась на паре, которая вынуждена доверять друг другу. По опубликованным материалам их отношения должны стать не дополнением к криминальной истории, а её основой.

Изменилась и мишень сатиры. Если GTA V высмеивала телевидение, интернет-компании и культуру знаменитостей начала 2010-х, то GTA VI обращается к эпохе коротких видео и постоянной публичности. В трейлерах жители Леониды снимают преступления, вечеринки, аварии и встречи с аллигаторами, а вертикальные публикации напоминают ленты TikTok и Instagram*. Социальные сети становятся не отдельной шуткой, а способом показать мир, в котором любое безумие мгновенно превращается в контент.

Работа над GTA VI совпала с попыткой Rockstar изменить собственную производственную культуру. После расследований о переработках во время создания Red Dead Redemption 2 — масштабного вестерна Rockstar, вышедшего в 2018 году, — компания пересмотрела часть управленческих практик, меняла графики и стремилась сократить обязательный кранч — период длительных переработок перед релизом игры. В 2022 году сотрудники рассказывали, что обстановка стала более гибкой и менее агрессивной, хотя разработка из-за этого двигалась медленнее.

Однако говорить, что проблема переработок окончательно исчезла, нельзя. В 2026 году представители работников вновь обвиняли Rockstar в сохранении условий, допускающих кранч, непрозрачных бонусах и неравенстве в оплате. Take-Two заявляла, что поддерживает сотрудников и предлагает конкурентные условия. Поэтому GTA VI стала проверкой не только технологических возможностей компании, но и её способности выпустить гигантскую игру, не повторив наиболее спорные методы прежних производств.

«В работе Rockstar есть особая магия. Я лишь хотел бы, чтобы компании удавалось создавать её меньшей человеческой ценой». Джон Риккио Бывший продюсер Rockstar Games

Масштаб проекта неизбежно породил разговоры о рекордном бюджете. В сети встречаются оценки от 1 млрд до 2 млрд $, однако ни Rockstar, ни Take-Two не раскрывали стоимость разработки и маркетинга. Поэтому называть GTA VI самой дорогой игрой в истории пока некорректно. Можно утверждать лишь, что над ней много лет работают несколько подразделений Rockstar, а расходы включают зарплаты большой международной команды, техническую разработку, актёрскую работу, лицензирование музыки, тестирование и будущую рекламную кампанию.

Первые два трейлера показывают не только Вайс-Сити, но и пляжи, болота, небольшие города, промышленные районы, острова и дороги Леониды. Rockstar называет GTA VI крупнейшей и наиболее погружающей частью серии, но подробности игрового процесса почти не раскрывает. Официально подтверждены Джейсон, Лусия, современный Вайс-Сити и более широкий штат; сведения о глубокой кастомизации, маникюре и настройке автомобилей пока в основном основаны на утечках и анализе материалов, а не на полном описании механик.

Первоначально GTA VI планировали выпустить осенью 2025 года. Затем релиз перенесли на 26 мая 2026-го, а позже — на 19 ноября 2026 года. Rockstar объяснила задержки необходимостью довести игру до ожидаемого уровня качества. Между выходом GTA V в сентябре 2013 года и новой частью пройдёт более 13 лет — самый длинный перерыв между номерными играми серии.

Столь долгое ожидание стало возможным благодаря GTA Online, которая продолжала приносить деньги и удерживать аудиторию. Но одновременно этот успех поднял планку почти до недостижимого уровня. От GTA VI ждут не просто нового сюжета и увеличенной карты: она должна предложить мир, способный заменить Лос-Сантос и прожить вместе с игроками ещё одно десятилетие.

«Это очень, очень волнующий момент — и одновременно пугающий, потому что ожидания настолько высоки. Наша цель — предложить игрокам то, чего они никогда прежде не испытывали». Штраус Зельник Генеральный директор Take-Two Interactive

Rockstar получила время, деньги и свободу, о которых большинство игровых студий могут только мечтать. Вместе с ними компания получила и риск, соответствующий масштабу проекта. После утечек, переносов и 13 лет ожидания GTA VI уже не может оказаться просто хорошей игрой. Она должна доказать, что бесконечный успех GTA V не превратил Rockstar в компанию, которая разучилась начинать сначала.

Можно ли купить GTA 6 в России Всё, что известно о релизе: дата выхода, официальная цена и геймплей Читайте также

Источник: https://www.rockstargames.com/VI/media/screenshots

Как GTA вышла из-под контроля Rockstar — и стала только сильнее

Чем популярнее становилась GTA, тем меньше Rockstar могла контролировать, что происходит вокруг неё. Юристы пытались связать виртуальное насилие с реальными преступлениями, моддеры находили в коде спрятанный контент, а игроки превращали готовые города в пространства для собственных историй. Сначала такая свобода приносила компании скандалы и убытки. Позже она стала одним из главных преимуществ серии.

В 2005 году моддер Патрик Вильденборг обнаружил в коде GTA: San Andreas скрытый контент и сделал его доступным через модификацию Hot Coffee. После этого возрастной рейтинг игры повысили до категории «только для совершеннолетних», торговые сети начали убирать её с полок, а возвраты обошлись Take-Two в 24,5 млн $.

Скандал показал, что после выхода игры её содержимое больше не принадлежит только разработчикам. Пользователи могли изучать программный код, восстанавливать вырезанные механики и публиковать их для миллионов других игроков. Даже контент, который Rockstar решила спрятать, продолжал существовать — и однажды мог вернуться уже без разрешения компании.

«Пытаться сделать так, чтобы люди не могли модифицировать игры, — безумие. Для некоторых игр именно сообщество моддеров помогает им оставаться живыми». Грег Костикян Разработчик игр и отраслевой консультант

Одним из самых заметных критиков GTA был американский адвокат Джек Томпсон, который обвинял жестокие видеоигры в реальных преступлениях и пытался через суд ограничить продажи новых проектов Take-Two. В 2007 году издатель подал встречный иск, после чего Томпсон согласился больше не добиваться судебного запрета игр компании.

Но настоящее влияние GTA проявилось не в скандалах. Игроки начали использовать её города не только для выполнения заданий, но и как основу для собственного творчества. Модификации добавляли новые автомобили, здания, персонажей и целые сюжетные кампании. Записи игрового процесса превращались в короткометражные фильмы, музыкальные клипы и интернет-шоу, а радиостанции знакомили многомиллионную аудиторию с музыкой разных эпох и жанров.

Следующим этапом стали ролевые серверы — отдельные версии GTA Online, где игроки создают персонажей, выбирают профессии и разыгрывают собственные истории по правилам сообщества. Вместо заранее написанного сюжета появлялся город, историю которого каждый день создавали его жители. Крупнейшей платформой для таких серверов стал FiveM — неофициальный многопользовательский сервис, созданный командой разработчиков Cfx.re. Он позволял запускать собственные версии GTA V с изменёнными правилами, картами, транспортом и экономикой.

В августе 2023 года Rockstar объявила, что Cfx.re — команда, стоящая за платформами FiveM и RedM, — вошла в состав компании. Разработчик, десятилетиями стремившийся полностью контролировать собственные миры, фактически признал ценность экосистемы, которую построили сами игроки. Rockstar получила технологии и сообщество, а создатели ролевых серверов — официальный статус внутри компании.

«Вклад сообщества в развитие GTA Online со временем только рос. Наше видение сохранилось, но теперь оно существует в партнёрстве с игроками». Скотт Бутчард Директор по дизайну Rockstar North

Купив команду Cfx.re, Rockstar фактически признала ценность фанатского творчества. Модификации больше не выглядели только как вмешательство в готовую игру или источник юридических рисков. Они стали способом продлить жизнь продукта, удержать аудиторию и превратить один виртуальный город в тысячи разных миров.

За почти три десятилетия GTA прошла путь от аркадной игры с видом сверху до культурной платформы, которую создаёт не только Rockstar. Серия меняла устройство открытых миров, способы продажи игр и отношение индустрии к пользовательскому контенту.

Теперь GTA VI предстоит выйти в мире, где новая часть серии — уже не просто продолжение популярной игры. Она должна заменить вселенную, в которой миллионы людей больше десяти лет не только выполняли задания, но и строили собственные бизнесы, сообщества и биографии. Главный вызов для Rockstar заключается не в том, чтобы снова создать огромный город. Компании нужно убедить игроков покинуть мир, который давно перестал принадлежать только ей.

* Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram и Threads, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.





