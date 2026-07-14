Rockstar выпустит первое за 6 лет крупное обновление для GTA Online — игрокам предстоит ограбить музей искусств

Студия Rockstar Games выпустит крупное обновление для GTA Online — впервые за шесть лет. Миссия «Ограбление Центра Корца» станет доступна пользователям уже 14 июля. Игрокам предстоит проникнуть в охраняемый художественный музей и похитить ценные экспонаты.

Можно ли купить GTA 6 в России Всё, что известно о релизе: дата выхода, официальная цена и геймплей Читайте также

Ограбление разделили на несколько этапов

Новое ограбление будет состоять из нескольких этапов. Игрокам предстоит:

провести разведку музея;

сфотографировать экспонаты и изучить маршруты охраны;

проникнуть в здание и похитить ценные картины;

по ходу прохождения устранить свидетелей и стереть записи с камер наблюдения;

скрыться с добычей.

Пройти миссию можно как в одиночку, так и в команде до четырёх человек.

Список целей будет меняться каждую неделю

Для повышения реиграбельности — чтобы игрокам было интересно проходить миссию снова и снова — Rockstar добавила систему ротации добычи. Каждую неделю в музее будут появляться три новые картины — список ценных экспонатов для кражи будет регулярно меняться.

Обновление выйдет 14 июля на всех платформах.

Вероятно, это станет последним крупным обновлением GTA Online перед тем, как основное внимание аудитории переключится на многопользовательский режим GTA VI.

Контекст

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S и станет первой новой частью серии с 2013 года.

Действие GTA VI развернётся в современном Вайс-Сити и штате Леонида — вымышленных аналогах Майами и Флориды. Главными героями станут Джейсон и Люсия — первая в истории серии женская протагонистка.

В России стартовал предзаказ на GTA 6: игроки рынка — о том, сколько будет стоить игра и как её купить Официальный релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года и только на двух платформах — PlayStation 5 и Xbox Series X|S Читайте также

В июле эксперты рассказали Russian Business, сколько будет стоить игра в России, как её купить и не нарваться на мошенников.





