В России стартовали предзаказы GTA 6: игроки рынка — о том, сколько будет стоить игра и как её купить

Релиз культовой компьютерной игры GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — и маркетплейсы в России уже начали принимать предзаказы. Игроки рынка рассказали Russian Business, как российские пользователи смогут приобрести GTA 6, сколько будет стоить игра и как выявить мошенников, продающих пиратские копии.

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Российским игрокам придётся учитывать ограничения

Официальный релиз GTA 6 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится 19 ноября 2026 года. Игра будет распространяться только в цифровом формате. Физическое издание игры приобрести можно — однако вместо диска внутри будет находиться только код для загрузки. При этом при покупке GTA 6 важно учесть несколько особенностей: для PlayStation код можно активировать только на аккаунте соответствующего региона. Российский регион для активации не предусмотрен;

для Xbox, по данным Rockstar Support, региональных ограничений для кодов нет. Подробнее о геймплее GTA 6, рассказываем в обзоре Russian Business.

Россияне смогут получить GTA 6 через ваучеры или цифровые ключи

Из-за ограничений для российских банковских карт пользователям придётся использовать альтернативные способы оплаты, отмечают в ggsel.

Основные варианты выглядят так:

для PlayStation — ваучеры для пополнения баланса PlayStation Store с последующей покупкой игры;

для Xbox — карты пополнения или цифровые ключи активации. Microsoft также позволяет официально покупать игры в подарок с последующей активацией кода на своём аккаунте.

После покупки GTA 6 появится в библиотеке пользователя. Скачать игру можно будет с 19 ноября, а владельцы Ultimate Edition получат доступ немного раньше.

М.Видео будет продавать ваучеры и коробочные версии с кодом

Мировой предзаказ GTA 6 открылся 25 июня, однако официально оформить его из России нельзя. Разработчик GTA — компания Rockstar Games — прекратила продажи своих игр в стране ещё в 2022 году.

В «М.Видео» сообщили Russian Business, что покупателям будут доступны два варианта предзаказа GTA 6 для PlayStation 5:

ваучер для пополнения баланса PlayStation Store — для приобретения цифровой версии игры;

физическая коробка с цифровым кодом активации и инструкцией.

Предварительная стоимость версии с коробкой составит 9999 рублей.

В «М.Видео» также пояснили, что после решения Rockstar отказаться от физических дисков пришлось изменить схему предзаказов.

«Понимая желание наших клиентов и коллекционеров видеоигр поставить GTA VI на полку, пускай и без диска внутри, мы готовим для них особый памятный сюрприз — физический подарок за покупку коробочного издания у нас. Деталями поделимся в июле», — сообщили Russian Business в пресс-службе «М.Видео».

В компании также напомнили, что сейчас все видеоигры поступают в Россию по каналам параллельного импорта. При этом в «М.Видео» рассчитывают, что GTA 6 появится в продаже одновременно с мировым релизом — 19 ноября. По аналогичной схеме ранее стартовали продажи Resident Evil Requiem, Battlefield 6 и Ghost of Yotei.

В Wildberries прогнозируют высокий спрос на GTA 6 для PlayStation

В Wildberries сообщили Russian Business, что пользователи маркетплейса уже могут оформить предзаказ GTA 6. В компании ожидают, что основная часть заказов придётся на версии для PlayStation 5, поскольку эта консоль в России значительно популярнее Xbox Series X|S.

В «М.Видео» также отметили, что после анонса GTA 6 продажи PlayStation 5 за неделю выросли более чем на 30%. Ритейлер рассчитывает, что новая часть серии станет одним из главных драйверов продаж консолей в 2026 году.

При этом другие участники рынка пока не фиксируют заметного влияния предзаказов на спрос. Один из собеседников Russian Business пояснил, что продажи консолей традиционно растут в конце учебного года, когда их покупают в подарок или к летним каникулам. По его словам, предзаказы уже появляются, однако говорить о массовом ажиотаже пока преждевременно.

Стоимость GTA 6 в магазине приложений будет зависеть от региона аккаунта

По оценке маркетплейса цифровых товаров ggsel, цена GTA 6 для российских пользователей будет зависеть сразу от нескольких факторов: платформы, региона аккаунта и курса доллара на момент покупки. Сейчас большинство владельцев консолей используют зарубежные регионы аккаунтов:

Турцию — самый популярный регион среди российских владельцев PlayStation;

Индию — второй по популярности регион, где игры продаются дешевле и для GTA 6 предусмотрена русская локализация;

Польшу — один из самых дорогих регионов, но с гарантированной русской локализацией;

Аргентину — популярный регион среди владельцев Xbox благодаря более низким ценам.

По оценке ggsel, стоимость стандартного издания GTA 6 составит от 5 200 до 11 500 рублей, а Ultimate Edition — от 6 700 до 13 000 рублей.

Диапазон цены на предзаказ GTA 6 на Wildberries — от 4 000 до 10 000 рублей за стандартную версию. На Ozon минимальная цена также начинается от 4 000 рублей, а максимальная достигает 15 000 рублей.

Эксперты предупреждают: пиратскую версию GTA 6 невозможно запустить на PlayStation и Xbox

В маркетплейсе цифровых товаров ggsel рекомендуют внимательно проверять предложения о продаже GTA 6 и избегать схем, связанных с арендой или покупкой офлайн-аккаунтов.

Среди признаков потенциально рискованных предложений компания выделяет:

продажа офлайн-аккаунтов или аренда аккаунтов с игрой;

предложения с обещаниями раннего доступа или преждевременного релиза;

попытки купить версии игры для платформ, на которых GTA 6 официально не выходит (например, для ПК или Xbox One);

попытки купить игру на неизвестных сайтах без истории работы и отзывов;

отсутствие информации о продавце и его рейтинге.

В ggsel также подчеркнули, что пользователи получат официальную лицензионную версию GTA 6 для PlayStation 5 или Xbox Series X|S. Запустить на консолях пиратскую или неофициальную копию технически невозможно.