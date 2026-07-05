В России стартовали предзаказы GTA 6: игроки рынка — о том, сколько будет стоить игра и как её купить

В России стартовали предзаказы GTA 6: игроки рынка — о том, сколько будет стоить игра и как её купитьОфициальный релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года и только на двух платформах — PlayStation 5 и Xbox Series X|S
Релиз культовой компьютерной игры GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — и маркетплейсы в России уже начали принимать предзаказы. Игроки рынка рассказали Russian Business, как российские пользователи смогут приобрести GTA 6, сколько будет стоить игра и как выявить мошенников, продающих пиратские копии.
Российским игрокам придётся учитывать ограничения
Официальный релиз GTA 6 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится 19 ноября 2026 года.
Игра будет распространяться только в цифровом формате. Физическое издание игры приобрести можно — однако вместо диска внутри будет находиться только код для загрузки. При этом при покупке GTA 6 важно учесть несколько особенностей:
- для PlayStation код можно активировать только на аккаунте соответствующего региона. Российский регион для активации не предусмотрен;
- для Xbox, по данным Rockstar Support, региональных ограничений для кодов нет.
Подробнее о геймплее GTA 6, рассказываем в обзоре Russian Business.
Россияне смогут получить GTA 6 через ваучеры или цифровые ключи
Из-за ограничений для российских банковских карт пользователям придётся использовать альтернативные способы оплаты, отмечают в ggsel.
Основные варианты выглядят так:
- для PlayStation — ваучеры для пополнения баланса PlayStation Store с последующей покупкой игры;
- для Xbox — карты пополнения или цифровые ключи активации. Microsoft также позволяет официально покупать игры в подарок с последующей активацией кода на своём аккаунте.
После покупки GTA 6 появится в библиотеке пользователя. Скачать игру можно будет с 19 ноября, а владельцы Ultimate Edition получат доступ немного раньше.
М.Видео будет продавать ваучеры и коробочные версии с кодом
Мировой предзаказ GTA 6 открылся 25 июня, однако официально оформить его из России нельзя. Разработчик GTA — компания Rockstar Games — прекратила продажи своих игр в стране ещё в 2022 году.
В «М.Видео» сообщили Russian Business, что покупателям будут доступны два варианта предзаказа GTA 6 для PlayStation 5:
- ваучер для пополнения баланса PlayStation Store — для приобретения цифровой версии игры;
- физическая коробка с цифровым кодом активации и инструкцией.
Предварительная стоимость версии с коробкой составит 9999 рублей.
В «М.Видео» также пояснили, что после решения Rockstar отказаться от физических дисков пришлось изменить схему предзаказов.
«Понимая желание наших клиентов и коллекционеров видеоигр поставить GTA VI на полку, пускай и без диска внутри, мы готовим для них особый памятный сюрприз — физический подарок за покупку коробочного издания у нас. Деталями поделимся в июле», — сообщили Russian Business в пресс-службе «М.Видео».
В компании также напомнили, что сейчас все видеоигры поступают в Россию по каналам параллельного импорта. При этом в «М.Видео» рассчитывают, что GTA 6 появится в продаже одновременно с мировым релизом — 19 ноября. По аналогичной схеме ранее стартовали продажи Resident Evil Requiem, Battlefield 6 и Ghost of Yotei.
В Wildberries прогнозируют высокий спрос на GTA 6 для PlayStation
В Wildberries сообщили Russian Business, что пользователи маркетплейса уже могут оформить предзаказ GTA 6. В компании ожидают, что основная часть заказов придётся на версии для PlayStation 5, поскольку эта консоль в России значительно популярнее Xbox Series X|S.
В «М.Видео» также отметили, что после анонса GTA 6 продажи PlayStation 5 за неделю выросли более чем на 30%. Ритейлер рассчитывает, что новая часть серии станет одним из главных драйверов продаж консолей в 2026 году.
При этом другие участники рынка пока не фиксируют заметного влияния предзаказов на спрос. Один из собеседников Russian Business пояснил, что продажи консолей традиционно растут в конце учебного года, когда их покупают в подарок или к летним каникулам. По его словам, предзаказы уже появляются, однако говорить о массовом ажиотаже пока преждевременно.
Стоимость GTA 6 в магазине приложений будет зависеть от региона аккаунта
По оценке маркетплейса цифровых товаров ggsel, цена GTA 6 для российских пользователей будет зависеть сразу от нескольких факторов: платформы, региона аккаунта и курса доллара на момент покупки. Сейчас большинство владельцев консолей используют зарубежные регионы аккаунтов:
- Турцию — самый популярный регион среди российских владельцев PlayStation;
- Индию — второй по популярности регион, где игры продаются дешевле и для GTA 6 предусмотрена русская локализация;
- Польшу — один из самых дорогих регионов, но с гарантированной русской локализацией;
- Аргентину — популярный регион среди владельцев Xbox благодаря более низким ценам.
По оценке ggsel, стоимость стандартного издания GTA 6 составит от 5 200 до 11 500 рублей, а Ultimate Edition — от 6 700 до 13 000 рублей.
Диапазон цены на предзаказ GTA 6 на Wildberries — от 4 000 до 10 000 рублей за стандартную версию. На Ozon минимальная цена также начинается от 4 000 рублей, а максимальная достигает 15 000 рублей.
Эксперты предупреждают: пиратскую версию GTA 6 невозможно запустить на PlayStation и Xbox
В маркетплейсе цифровых товаров ggsel рекомендуют внимательно проверять предложения о продаже GTA 6 и избегать схем, связанных с арендой или покупкой офлайн-аккаунтов.
Среди признаков потенциально рискованных предложений компания выделяет:
- продажа офлайн-аккаунтов или аренда аккаунтов с игрой;
- предложения с обещаниями раннего доступа или преждевременного релиза;
- попытки купить версии игры для платформ, на которых GTA 6 официально не выходит (например, для ПК или Xbox One);
- попытки купить игру на неизвестных сайтах без истории работы и отзывов;
- отсутствие информации о продавце и его рейтинге.
В ggsel также подчеркнули, что пользователи получат официальную лицензионную версию GTA 6 для PlayStation 5 или Xbox Series X|S. Запустить на консолях пиратскую или неофициальную копию технически невозможно.