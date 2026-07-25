Уровень безработицы в России опустился до 2,1% — это самый низкий показатель с 1991 года

Уровень безработицы в России составил 2,1%, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Показатель обновил исторический минимум за всю историю наблюдений Росстата с 1991 года. Номинальная зарплата при этом выросла на 11% год к году до 109 052 рублей, реальная — на 5,1%.

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К концу 2026 года уровень безработицы может вырасти до 2,6%

Снижение уровня безработицы до 2,1% в мае 2026 года также подтвердили в отчёте Министерства экономического развития.

Последний раз безработица опускалась до этого уровня в феврале текущего года, следует из наблюдений Росстата. В марте и апреле показатель равнялся 2,2%. По прогнозам Минэкономразвития, рост безработицы до 2,6% ожидается только в 2026 году, а в 2028-м показатель может снизиться до 2,3%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отмечал, что в России сохраняется «очень низкая» безработица, несмотря на замедление роста экономики. По его словам, безработица остаётся низкой благодаря появлению новых форм занятости и осторожности предприятий при «высвобождении» работников.

Номинальная зарплата в России за четыре месяца 2026 года выросла на 14,1%

По данным Минэкономразвития, рост номинальной заработной платы за четыре месяца 2026 года составил 14,1% — до 107 574 рублей, реальной — 7,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По прогнозам ЦБ, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,4%, а реальная — лишь на 2,7%.

Как отметил ЦБ в публикации о ключевой ставке, напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным регулятора, планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда. указывается в сообщении ЦБ.

Контекст

В начале 2026 года активность пользователей на сайтах по поиску работы выросла на 23% по сравнению с прошлым годом. Наиболее активными соискателями оказались мужчины 35–44 лет — они составляют 27% от всех ищущих работу. Самый заметный рост числа резюме зафиксирован у рабочих специальностей: количество заявок от изолировщиков выросло на 138%, от садовников — на 111%, от сортировщиков — на 80%.

При этом IT-сектор переживает спад. По итогам первого полугодия 2026 года число вакансий сократилось на 21% год к году, а на отдельных платформах — до 56%. На одну IT-вакансию сейчас приходится 22 резюме.

Рост зарплат в IT замедлился до 3,9% — это ниже официальной инфляции в 5,31%. В Москве самыми высокооплачиваемыми остаются Kotlin-разработчики (380 тыс. рублей), Golang-специалисты (360 тыс.) и DevOps-инженеры (340 тыс.).