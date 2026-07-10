Перегрелся и остыл: число вакансий на IT-рынке уменьшилось на 20–50% в I полугодии 2026-го

Число вакансий в IT-секторе по итогам I полугодия 2026-го сократилось на 21% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование SuperJob. Рост зарплат в отрасли замедлился до 3,9% год к году. При этом количество резюме продолжает расти — сразу на 21% за полгода.

Вакансий в IT стало меньше, а соискателей — на 69% больше

В SuperJob поясняют, что вакансий стало меньше по всему рынку — дефицит кадров сменился конкуренцией среди соискателей. По данным компании, количество резюме в IT выросло на 21% — в целом по рынку труда прирост составил 33%.

Число специалистов, которые ищут работу или открыты к предложениям, выросло на 69%, сообщают в «Хабр Карьере». На одну IT-вакансию сейчас приходится 22 резюме.

По данным «Хабр Карьеры», за I полугодие число вакансий на платформе сократилось на 56% — за тот же период 2025-го снижение составляло 32%. Меньше всего вакансии сократились в информационной безопасности (–40%) и искусственном интеллекте (–27%).

Зарплаты в IT растут медленнее темпов инфляции

Средние доходы IT-специалистов в июне 2026 года выросли на 3,9% год к году — это ниже официальной инфляции в 5,31%. В SuperJob снижение темпов роста объясняют изменениями на рынке труда. По данным компании, зарплаты поднимают только middle и senior-специалистам.

Самыми высокооплачиваемыми в Москве во II квартале 2026 года стали:

Kotlin-разработчики — 380 тыс. рублей;

Golang-специалисты — 360 тыс. рублей;

DevOps-инженеры — 340 тыс. рублей.

На HeadHunter также фиксируют рост зарплат на 3%. В среднем по стране работодатели предлагали IT-специалистам 98,8 тыс. рублей, в Москве — 151,4 тыс. рублей.

По прогнозу SuperJob, во втором полугодии наиболее востребованными останутся senior-специалисты с отраслевой экспертизой и навыками работы с ИИ.

Контекст

Совокупная выручка российского IT-сектора в 2025 году впервые за несколько лет сократилась — на 60 млрд рублей, до 7,94 трлн рублей. При этом число IT-компаний продолжает расти. За 2024–2026 годы их количество увеличилось на 3,5%, с 81,5 тыс. до 84,4 тыс. Участники рынка связывают рост с дроблением средних компаний и созданием ИИ-стартапов.

Выручка компаний снижается параллельно с сокращением инвестиций в ИТ-отрасль. По данным Минцифры, вложения в ИТ и телеком по итогам 2025 года выросли лишь на 37,4% относительно 2020 года — при плановом показателе в 47%.