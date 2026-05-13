За 5 лет рост инвестиций в ИТ и телеком замедлился: эксперты связывают это с отменой льгот и дефицитом кадров

По итогам 2025 года вложения в сферу информационных технологий и связи выросли на 37,4% по сравнению с 2020 годом, хотя в Минцифры России рассчитывали на рост на 47%, сообщает «Коммерсант». В министерстве объясняют сокращение инвестиций высокой ключевой ставкой и общей неопределённостью в экономике. Эксперты рынка также указывают на отмену льготных программ и нехватку специалистов.

Рост инвестиций в ИТ и телекоме практически остановился

Согласно отчёту Минцифры, данные из которого приводит «Коммерсант», инвестиции в деятельность в области информации и связи по итогам 2025 года не достигли целевых показателей.

Ведомство ожидало, что прирост вложений относительно уровня 2020 года составит 46,7%, однако фактически показатель достиг только 37,4%. По данным Росстата, на которые ссылается издание, общий объём инвестиций в основной капитал компаний отрасли в 2025 году составил 1,8 трлн рублей.

При этом рост относительно предыдущего года оказался минимальным — 2%, или 35,7 млрд рублей.

Высокая ставка ударила по телекому и инфраструктуре

В Минцифры снижение инвестиционной активности связали прежде всего с падением вложений в телекоммуникационный сектор, сообщает «Коммерсант». Также среди основных причин министерство назвало высокую ключевую ставку Банка России и сохраняющуюся макроэкономическую неопределённость.

Ведомство уточнило, что плановые показатели будут корректироваться совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Отмена льгот для компаний и кадровый дефицит начали тормозить ИТ и телеком

Павел Андрианов, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер 5Д Консалтинг, сообщил, что сейчас большая часть поддерживающих технологические компании мер уже не действует.

«Льготы и субсидии, активно действовавшие в 2022–2023 годах, прекращены, идут проверки ранее выданных субсидий», — отметил Павел Андрианов, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер 5Д Консалтинг.

Также эксперты сообщили об остром дефиците квалифицированных кадров. Они отметили, что значительная часть инвестиций сегодня уходит на фонд оплаты труда, а не на развитие инфраструктуры или закупку оборудования.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял «Интерфаксу», что всё больше людей хотят работать в ИТ-индустрии, однако уровень подготовки многих специалистов пока не соответствует ожиданиям крупных компаний.

ЦОДы и облака рискуют столкнуться с ограничениями мощностей и подорожанием сервисов

Источники «Коммерсанта» сообщили, что для телекоммуникаций, дата-центров, облачной инфраструктуры и сервисов хранения данных инвестиции критически важны. По их словам, без регулярных вложений в отрасли начинают накапливаться поломки и другие проблемы с инфраструктурой, ограничиваются мощности.

Павел Андрианов, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнёр 5Д Консалтинг, сообщил Russian Business, что рынок ИТ и телекома столкнётся с ростом стоимости своих услуг.

«Уже 96% операторов связи планируют повышение цен в 2026 году: 48% — на 5–10%, 16% — более чем на 10%. Сильнее всего подорожают комплексные услуги (мобильная связь + домашний интернет), аренда защищённых каналов для бизнеса и облачные сервисы», — поделился Павел Андрианов, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнёр 5Д Консалтинг.

По словам эксперта, к концу 2026 года доля пяти ведущих компаний в сегменте разработки ПО достигнет 58%, на рынке ИТ‑услуг — 53%. Малый бизнес пропадёт с рынка, а значит — снизится конкуренция, что приведёт к снижению качества услуг и замедлению внедрения инноваций.

«Базовый сценарий — стагнация с высокой вероятностью дальнейшего спада инвестиций», — считает Павел Андрианов, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнёр 5Д Консалтинг.

Эксперты, с которыми поговорил «Коммерсант» считают, что текущую ситуацию пока нельзя назвать кризисом. Однако затяжное снижение инвестиций в 2026–2027 годах может создать риски для устойчивости цифровой инфраструктуры и технологического суверенитета страны.