Кредитный рейтинг «Делимобиля» повысился: среди причин — включение в «белый список» Минцифры и поддержка от ВТБ

Кредитный рейтинг «Делимобиля» улучшился благодаря финансовой поддержке ВТБ и участию компании в механизмах Минцифры, сообщают «Ведомости». На этом фоне АКРА сохранило рейтинг BBB+(RU), отметив улучшение условий рефинансирования при высокой долговой нагрузке.

Сделка с ВТБ и поддержка Минцифры улучшили условия рефинансирования

АКРА связало улучшение условий рефинансирования с включением «Делимобиля» в «белый список» Минцифры и соглашением с ВТБ по возвратному лизингу. Эти факторы агентство учло при подтверждении рейтинга компании.

В рамках сделки с ВТБ «Делимобиль» сможет привлечь до 6,7 млрд рублей сроком до трёх лет. По оценке АКРА, это частично закрывает потребности компании в рефинансировании долгов, подлежащих погашению в 2026 году.

Рентабельность и поддержка акционеров удерживают рейтинг «Делимобиля» на фоне высокого долга

АКРА сохранило рейтинг «Делимобиля» на уровне BBB+(RU), что соответствует умеренной кредитоспособности. В числе сильных факторов агентство выделяет высокую рентабельность бизнеса, качественное корпоративное управление и поддержку со стороны акционеров.

При этом давление на оценку продолжают оказывать высокая долговая нагрузка, ограниченное покрытие процентных расходов и зависимость ликвидности от внешнего финансирования. Основным риском для компании остаётся необходимость регулярного рефинансирования долга.

Финансовые результаты «Делимобиля» ухудшились на фоне роста долговой нагрузки

По итогам прошлого года компания «Делимобиль» завершила период с чистым убытком в размере 3,7 млрд рублей, тогда как годом ранее фиксировалась символическая прибыль на уровне 8 млн рублей. На этом фоне выручка увеличилась на 11% и достигла 30,8 млрд рублей, однако операционная эффективность снизилась: показатель EBITDA сократился на 3,45% — до 6,18 млрд рублей.

Рентабельность бизнеса также продемонстрировала спад, опустившись с 23% до 20%. Дополнительное давление на финансовую устойчивость оказывает рост долговой нагрузки: коэффициент чистый долг/EBITDA поднялся до 4,8x против 4,6x годом ранее.

Общий объем чистого долга компании оценивается почти в 30 млрд рублей. Значительную часть нагрузки формируют облигационные выпуски с погашением в 2026 году.

Аналитики считают риски управляемыми

Инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин в комментарии «Ведомостям» отметил, что сделка с ВТБ частично решает проблему ликвидности на среднесрочном горизонте. По его словам, структура соглашения снижает риски для обеих сторон, но не устраняет высокую долговую нагрузку компании.

Он подчеркнул, что при текущих ставках и отрицательном свободном денежном потоке «Делимобилю» всё равно придётся решать вопрос дальнейшего рефинансирования.

Аналитик «Синары» Георгий Горбунов считает, что у компании не возникнет сложностей с ближайшими погашениями облигаций. Дополнительную устойчивость, по его словам, обеспечивают ранее открытые кредитные линии с лимитом до 10 млрд рублей.

В «БКС Мир инвестиций» также считают долговые риски управляемыми. Там отмечают, что компания уже оптимизирует бизнес — сокращает парк автомобилей и делает ставку на более доходные сегменты. Среди возможных источников дополнительной ликвидности аналитики называют продажу активов или допэмиссию.

Контекст

АКРА и участники рынка сходятся во мнении, что возможное снижение ключевой ставки ЦБ в перспективе может поддержать финансовые показатели «Делимобиля», однако эффект будет отложенным. Около 35% обязательств компании привязаны к плавающим ставкам.

Аналитики ожидают, что к концу 2026 года компания сможет вернуться к чистой прибыли и увеличить рентабельность EBITDA примерно до 30%. При этом акции и облигации «Делимобиля» продолжают оцениваться рынком с учётом повышенных, но пока управляемых долговых рисков.