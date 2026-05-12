ЦБ поддержал повышение лимита переводов для бизнеса по СБП до 30 млн ₽ — изменения вступят в силу в 2027 году

Банк России поддержал увеличение максимальной суммы одной операции по переводам и платежам в бюджет для бизнеса через СБП с 1 млн до 30 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. Изменения затронут расчёты между компаниями, а также платежи в бюджет. Техническая реализация нововведения запланирована на 2027 год.

Новый лимит решит проблему дробления платежей

Сейчас максимальная сумма одного перевода через СБП для бизнеса составляет 1 млн рублей. Если платёж превышает порог, компании вынуждены дробить операцию на несколько переводов. Увеличение лимита до 30 млн рублей снимет это ограничение.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, регулятор изначально предусматривал возможность повышения лимита операции в долгосрочной стратегии развития СБП. Кроме того, сами банки обращались с предложениями повысить размер лимитов.

Обсуждение конкретных значений лимита велось с учётом требований информационной безопасности.

Банкам предстоят технические доработки

Для реализации изменений потребуется внести поправки в правила платёжной системы Банка России и провести технические доработки на стороне банков-участников СБП.

Внесение изменений запланировано на 2027 год. До этого времени компании будут работать в прежних условиях.

В мае 2026 года ЦБ ввёл комиссию на переводы через СБП для юрлиц

В апреле 2026 года ЦБ опроверг информацию о введении комиссий на переводы через СБП для граждан с 1 мая 2026 года. Однако для самозанятых, ИП и юрлиц ввели прогрессивную комиссию для переводов от физлиц — от 5 копеек до 3 рублей. Такие же правила будут применяться к переводам между юрлицами и ИП.

Нововведение в первую очередь затронуло малый бизнес и самозанятых, которые использовали СБП как альтернативу эквайрингу, считают эксперты. Если раньше приём платежей был бесплатным, то с мая у предпринимателей появилась комиссия, которая при значительных оборотах операций начнёт ощутимо влиять на издержки бизнеса.

Контекст

Кроме того, с 1 июля 2026 года физические и юридические лица будут обязаны указывать ИНН при переводах и платежах через систему. Мера направлена на борьбу с дропперами, которые помогают мошенникам обналичивать средства и обходить ограничения.

С января 2026 года банки получили расширенный список оснований для проверки переводов по СБП — теперь операцию могут заблокировать, если сумма перевода себе между счетами превышает 200 тыс. рублей с последующим переводом третьему лицу. Нововведение направлено на повышение прозрачности финансовых операций.