В России нужно будет указывать ИНН при платежах через СБП — мера направлена на борьбу с обналичиванием денег

С 1 июля 2026 года россияне будут обязаны вводить ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей, сообщают РИА Новости. Новое требование распространяется и на физические, и на юридические лица. Инициатива направлена на повышение прозрачности финансовых операций.

ИНН сложнее изменить, чем паспортные данные

Представители направления центра противодействия мошенничеству СБП подчеркнули, что ИНН станет базовым инструментом идентификации пользователя при переводах денег через Систему быстрых платежей.

Мера позволит выявлять дропперов — участников схем обналичивания и транзита средств, которые помогают мошенникам обходить существующие ограничения.

Дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту, открыть новый счёт или даже обновить паспортные данные. В отличие от них, ИНН изменить сложнее — это реквизит, который позволяет отслеживать подозрительную активность.

Введение ИНН позволит отслеживать финансовые операции одного пользователя на разных платформах

Использование ИНН при переводах в СБП позволит быстрее выявлять рискованные операции и объединять данные о пользователе в разных платёжных системах.

Новый подход также позволит синхронизировать проверки пользователей между СБП и платёжной системой «Мир». Это даст возможность формировать более полную картину транзакционной активности и повышать эффективность антифрод-решений.

Контекст

С 1 января 2026 года в России расширили список операций по банковским картам и СБП, которые банки могут считать подозрительными. Теперь проверке подлежат целые цепочки переводов: например, если клиент сначала переводит крупную сумму между своими счетами, а затем отправляет деньги другому человеку. Основанием для проверки может стать сумма от 200 тыс. рублей.

Банки также получили право учитывать дополнительные технические параметры при выявлении странных операций. В частности, подозрение могут вызвать смена номера телефона для входа в банковские сервисы или на «Госуслуги» менее чем за 48 часов до операции, а также использование нетипичного интернет-провайдера.

Перевод также могут проверить, если клиент не отправлял деньги получателю в течение полугода.