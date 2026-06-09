Налоговый вычет для иностранных граждан в 2026 году: условия получения и инструкция по оформлению

Многие иностранные работники платят НДФЛ в России, но далеко не все знают, что часть этих денег можно вернуть. Правда, здесь есть несколько важных условий, из-за которых налоговая может отказать даже при официальном трудоустройстве. В обзоре Russian Business — кому из иностранных граждан доступен возврат налога в 2026 году, какие документы понадобятся и как подать заявление.

Коротко о налоговом вычете для иностранцев

Иностранный гражданин может вернуть НДФЛ или уменьшить налог к уплате , если выполняет требования налогового законодательства и имеет законное основание для возврата или зачёта налога.

, если выполняет требования налогового законодательства и имеет законное основание для возврата или зачёта налога. Налоговым резидентом считается человек, который находился в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев .

. Иностранные граждане со статусом налогового резидента РФ могут получать стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты на тех же условиях, что и граждане России .

. Работники на патенте платят фиксированные авансовые платежи по патенту, которые засчитываются в счёт НДФЛ через работодателя.

платят фиксированные авансовые платежи по патенту, которые засчитываются в счёт НДФЛ через работодателя. Вернуть налог можно через декларацию 3-НДФЛ, работодателя или в упрощённом порядке , если он предусмотрен для конкретного вычета.

, если он предусмотрен для конкретного вычета. Заявить налоговый вычет через декларацию можно за три предыдущих года, если в соответствующем году у иностранного гражданина был статус налогового резидента РФ и доходы, с которых уплачивался НДФЛ.

Налоговые обязанности и ставки НДФЛ для иностранных граждан

Правила признания налогового резидентства

Налоговым резидентом РФ считается физическое лицо, которое находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Для получения большинства стандартных, социальных и имущественных вычетов иностранному гражданину потребуется статус налогового резидента РФ.

Налоговое резидентство подтверждают документами о пребывании в России. Налоговая может запросить: копии страниц паспорта с отметками о пересечении границы;

миграционную карту;

уведомление о постановке на миграционный учёт;

трудовой договор;

табель учёта рабочего времени и другие документы, которые доказывают фактическое нахождение в России.

Какой НДФЛ платят иностранные граждане в России в 2026 году

НДФЛ обязаны платить иностранные граждане, которые получают доходы в России. Финансовый советник, аккредитованный советник при Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Светлана Яркина отмечает, что ставки НДФЛ зависят от налогового статуса человека, источника дохода и его категории — например, работает ли он по патенту, является ли гражданином страны ЕАЭС, высококвалифицированным специалистом, беженцем или участником программы переселения.

Налоговые резиденты РФ платят НДФЛ по прогрессивной шкале. Для нерезидентов ставка зависит от вида дохода и категории налогоплательщика: в ряде случаев применяется ставка 30%, но для отдельных категорий иностранцев действуют специальные правила.

Иностранным гражданам без вида на жительство ВНЖ и разрешения на временное пребывание РВП, если они не относятся к категориям, которые могут работать без патента (например, к гражданам стран ЕАЭС или высококвалифицированным специалистам с разрешением на работу) для работы в России нужен патент. Он даёт право заниматься трудовой деятельностью в определённом регионе с указанием конкретной специальности. Исключение — Москва и Московская область, где специальность указывать необязательно. Работники на патенте ежемесячно вносят фиксированные авансовые платежи по НДФЛ. Эти суммы затем можно зачесть через работодателя, если налоговая подтвердит право на уменьшение налога.

Ставки НДФЛ: резиденты, нерезиденты, специальные категории

В 2026 году для резидентов действует прогрессивная шкала: 13% — при доходе до 2,4 млн рублей в год, 15% — с дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей, 18% — от 5 млн до 20 млн рублей, 20% — от 20 млн до 50 млн рублей, 22% — с дохода свыше 50 млн рублей.

Для нерезидентов без специального статуса базовая ставка составляет 30%. Отдельные доходы облагаются по другим ставкам: например, дивиденды от российских компаний — по ставке 15%.

Старший налоговый консультант IPN Partners Мария Василенко отдельно выделяет категории иностранцев, для которых действуют особые правила налогообложения: граждан стран ЕАЭС, работников на патенте, ВКС и беженцев. К доходам таких работников от трудовой деятельности применяется прогрессивная шкала НДФЛ 13–22%, даже если они ещё не получили статус налогового резидента РФ.

Статус иностранца Ставка НДФЛ Условия Налоговый резидент РФ 13–22% Находился в России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев Нерезидент без специального статуса 30% Получает облагаемые НДФЛ доходы в России Гражданин страны ЕАЭС 13–22% Получает доход от трудовой деятельности в России Работник на патенте 13–22% Платит фиксированные авансы по патенту, работодатель удерживает налог с зарплаты ВКС 13–22% Имеет статус высококвалифицированного специалиста по Федеральному закону № 115-ФЗ Беженец или лицо с временным убежищем 13–22% Имеет подтверждённый статус в России Нерезидент с дивидендами от российской компании 15% Получает дивиденды от долевого участия в российской организации

Какие доходы не облагаются НДФЛ

Некоторые виды доходов не облагаются НДФЛ. Их перечень установлен ст. 217 НК РФ. Освобождение применяется к конкретным видам выплат и только в пределах условий, указанных в той же статье 217 НК РФ.

Налоговый кодекс относит к доходам, облагаемым НДФЛ: государственные пособия, кроме больничных выплат;

компенсации в пределах установленных норм, например суточные до 700 рублей в день при командировке по России и до 2500 рублей в день при загранкомандировке;

материальная помощь от работодателя — до 4000 рублей за налоговый период;

единовременная материальная помощь при рождении, усыновлении или установлении опеки над ребёнком — до 1 млн рублей на каждого ребёнка, если выплата сделана в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки;

доходы, полученные в порядке наследования;

подарки от организаций и ИП — до 4000 рублей за налоговый период;

подарки от членов семьи и близких родственников;

доходы от продажи имущества после минимального срока владения — в зависимости от ситуации он составляет три или пять лет.

Что изменилось в возврате НДФЛ для иностранцев в 2026 году

Значительных изменений в механизме оформления налоговых вычетов для иностранных граждан — налоговых резидентов РФ в 2026 году не произошло. Важное нововведение для граждан стран ЕАЭС произошло годом ранее: с 1 января 2025 года они платят налоги по прогрессивной шкале, как и граждане РФ.

Особенности уплаты НДФЛ на патенте

Для иностранных работников на патенте действует отдельный порядок расчёта НДФЛ. Иностранец ежемесячно платит фиксированный авансовый платёж, а работодатель удерживает НДФЛ с зарплаты и может зачесть сумму уже уплаченных авансов.

Зачёт авансовых платежей по патенту не относится к налоговым вычетам и регулируется отдельно — ст. 227.1 НК РФ.

Как работают фиксированные авансовые платежи по патенту

Фиксированный авансовый платёж — это ежемесячный платёж по НДФЛ за период действия патента. Патент даёт иностранцу право работать в конкретном регионе, а при указании профессии — по конкретной специальности.

Финансовый советник Светлана Яркина объясняет, что работодатель может уменьшить сумму НДФЛ, удерживаемую из зарплаты работника, на размер уплаченных фиксированных авансовых платежей после того, как налоговая подтвердит право на такой зачёт. Для зачёта нужны заявление работника, копия патента и документы об уплате авансов.

Работодатель не может сам зачесть авансовые платежи по патенту. Сначала он получает подтверждение из налоговой: инспекция проверяет, что патент действует, авансовые платежи внесены, а право на зачёт в этом году ещё не использовал другой работодатель. После уведомления налоговой работодатель уменьшает НДФЛ с зарплаты на сумму уплаченных авансов.

Источник: генерация

Когда возникает право на возврат НДФЛ по патенту

Переплата по НДФЛ у работника на патенте возникает, когда работодатель удержал налог без учёта уже уплаченных авансов. Старший налоговый консультант юридической и финансовой компании IPN Partners Мария Василенко поясняет: вернуть излишне удержанный НДФЛ можно, если уведомление о праве на уменьшение налога пришло уже после того, как работодатель начал удерживать налог из зарплаты.

На практике деньги возвращают через перерасчёт у работодателя. Он либо уменьшает НДФЛ, который будет удерживать из следующих выплат, либо перечисляет работнику излишне удержанную сумму после получения заявления.

Если сумма авансов за год оказалась больше НДФЛ с фактически полученного дохода работника, разницу по ст. 227.1 НК РФ вернуть нельзя. Такая сумма не считается излишне уплаченным налогом и не переносится на следующий налоговый период.

Как зачесть авансовые платежи: формула и пример расчёта

Размер фиксированного авансового платежа рассчитывается по формуле:

1200 рублей × коэффициент-дефлятор × региональный коэффициент × количество месяцев действия патента

Базовый размер фиксированного авансового платежа за один месяц действия патента — 1200 рублей. Эта сумма установлена в п. 2 ст. 227.1 НК РФ. Базовая сумма индексируется с помощью двух коэффициентов: федерального коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента субъекта РФ. Порядок расчёта установлен в п. 3 ст. 227.1 НК РФ.

Коэффициент-дефлятор на 2026 год для НДФЛ по патентам — 2,842. Его установило Минэкономразвития России приказом от 06.11.2025 № 734.

Региональный коэффициент устанавливает каждый субъект РФ своим законом. Например,в Москве на 2026 год региональный коэффициент составляет 2,9323, а ежемесячный платёж — 10 000 рублей; в Санкт-Петербурге коэффициент — 2,3457659, платёж — 8000 рублей.

Так, если работник в Москве оплатил патент за три месяца, сумма авансов составит 30 000 рублей. Если работодатель за тот же период рассчитал НДФЛ с зарплаты в размере 36 000 рублей, после получения уведомления из налоговой он зачтёт 30 000 рублей авансов и удержит только 6000 рублей. Если до уведомления работодатель уже удержал всю сумму НДФЛ, после подтверждения права на уменьшение налога он должен пересчитать налог и вернуть работнику излишне удержанную сумму.

Условия возврата НДФЛ иностранному гражданину

Иностранец может вернуть НДФЛ в двух случаях: если у него есть право на налоговый вычет или если образовалась переплата — например, из-за ошибки работодателя, смены налогового статуса или неучтённых авансовых платежей по патенту. Для получения вычетов ключевое условие — статус налогового резидента РФ и наличие доходов, с которых удерживали НДФЛ.

Возврат при переплате: ошибки работодателя, смена статуса и другие причины

Переплата возникает, когда налог удержали в большем размере. Чаще всего причина связана:

с применением неверной ставки НДФЛ — например, если работника ошибочно считали нерезидентом РФ;

сменой статуса с нерезидента на резидента;

ошибкой работодателя;

неучтёнными авансами по патенту

или подтверждённым правом на налоговый вычет.

Старший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Татьяна Астахова указывает, что при переплате можно обратиться к работодателю за перерасчётом или подать декларацию 3-НДФЛ. Если налоговая признает переплату и она отразится на едином налоговом счёте (ЕНС), деньги можно вернуть на банковский счёт.

Для работников на патенте чаще применяется перерасчёт у работодателя. Работник передаёт заявление, копию патента и квитанции об оплате фиксированных авансовых платежей. После получения уведомления из налоговой работодатель уменьшает удерживаемый НДФЛ или возвращает работнику излишне удержанную сумму.

Сроки давности и ограничения по видам доходов

Вернуть переплату по НДФЛ можно в течение трёх лет. Если речь идёт о налоговом вычете, декларацию можно подать за три предыдущих года, в которых у иностранца был статус налогового резидента РФ и доходы, облагаемые НДФЛ.

Для иностранных граждан действуют те же правила переноса остатка вычетов, что и для граждан России: остаток имущественного вычета можно перенести на следующие годы, а социальные вычеты на будущие периоды не переносятся.

Источник: генерация

Виды налоговых вычетов, доступных иностранцам

Иностранные граждане со статусом налогового резидента РФ могут получать стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты.

Стандартные вычеты

Стандартные налоговые вычеты предоставляются:

на детей — родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, приёмным родителям и их супругам;

отдельным категориям налогоплательщиков, имеющим право на льготы по НК РФ (в том числе инвалидам, участникам ликвидации последствий радиационных аварий, ветеранам и другим категориям, перечисленным в статье 218 НК РФ).

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Социальные вычеты

Социальные вычеты предоставляются по нескольким группам расходов:

на лечение и обучение;

добровольное страхование жизни, пенсионные взносы, благотворительность, независимую оценку квалификации и другие расходы, перечисленные в НК РФ.

Для лечения и обучения дополнительно потребуются документы из медицинской или образовательной организации.

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Имущественные вычеты

Имущественные вычеты предоставляются в двух ситуациях:

приобретение жилья, земельного участка или строительство дома, а также уплата процентов по ипотеке;

продажа имущества.

При покупке недвижимости можно вернуть часть НДФЛ с расходов на объект и отдельно — с ипотечных процентов.

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Вычеты для граждан ЕАЭС

Граждане государств — членов ЕАЭС оформляют стандартные, социальные и имущественные вычеты по тем же правилам, что и другие иностранные граждане: для большинства вычетов потребуется статус налогового резидента РФ.

Как вернуть НДФЛ иностранцу: пошаговая инструкция

Перед оформлением возврата нужно определить налоговый статус, проверить ставку и понять основание для возврата: вычет, переплата из-за ошибки работодателя или зачёт авансов по патенту. После этого выбирают способ подачи документов.

Способ 1: через ФНС по декларации 3-НДФЛ

Возврат через подачу декларации подходит, если налог уже удержан за прошлый год, работодатель не делает перерасчёт или нужно заявить вычет за предыдущие периоды.

Порядок действий:

подтвердить статус налогового резидента РФ за нужный год;

получить справку о доходах и суммах налога;

собрать документы по вычету или переплате;

заполнить декларацию 3-НДФЛ;

подать декларацию и заявление на возврат через личный кабинет налогоплательщика, инспекцию ФНС или почтой;

дождаться окончания камеральной проверки и перечисления денег.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов отмечает, что для электронной подачи иностранцу понадобятся ИНН и личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Способ 2: через работодателя

Через работодателя можно получить вычет в текущем году или вернуть переплату, если налог удержали по неверной ставке. При вычете сначала нужно получить в налоговой уведомление о праве на вычет, затем передать его работодателю.

Работодатель перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты до тех пор, пока сумма вычета не будет использована. Если переплата уже возникла, работник подаёт работодателю заявление на перерасчёт и возврат излишне удержанного налога.

Упрощённый порядок через личный кабинет ФНС применяется только к тем вычетам, по которым налоговая получает сведения от банков, брокеров и других участников информационного обмена. Воспользоваться таким способом можно только при наличии права на соответствующий вычет и соблюдении требований налогового законодательства.

Способ 3: для работников на патенте

Работник на патенте возвращает НДФЛ через зачёт фиксированных авансовых платежей. Зачёт делает работодатель после получения уведомления из налоговой.

Алгоритм такой:

работник подаёт работодателю заявление об уменьшении НДФЛ; прикладывает копию патента и квитанции об оплате фиксированных авансов; работодатель обращается в налоговую за уведомлением о праве на уменьшение НДФЛ; налоговая подтверждает право на уменьшение налога; работодатель уменьшает будущие удержания или возвращает уже удержанную переплату.

Если авансы по патенту за год превысили НДФЛ, рассчитанный с фактически полученного дохода работника, разница не возвращается из бюджета и не переносится на следующий год.

Документы для возврата НДФЛ

Документ Для какого вычета или возврата Где получить Срок действия Паспорт иностранного гражданина Все способы возврата У налогоплательщика По сроку действия паспорта Перевод паспорта на русский язык Может потребоваться для подтверждения личности и налогового статуса, если паспорт оформлен на иностранном языке Бюро переводов, нотариус — если требуется заверение Зависит от требований инспекции или организации ИНН Подача 3-НДФЛ, личный кабинет налогоплательщика ФНС Бессрочно Справка о доходах и суммах налога Все вычеты и возврат переплаты Работодатель, личный кабинет налогоплательщика За конкретный налоговый год Документы о пребывании в РФ Подтверждение налогового резидентства Паспорт с отметками, миграционная карта, уведомление о постановке на миграционный учёт, трудовой договор, табель учёта рабочего времени За период, по которому подтверждается резидентство Декларация 3-НДФЛ Возврат через ФНС Личный кабинет налогоплательщика, программа ФНС, инспекция ФНС За конкретный налоговый год Заявление на возврат Возврат переплаты или вычета через ФНС Личный кабинет налогоплательщика, инспекция ФНС До исполнения заявления Реквизиты банковского счёта Перечисление возврата Банк Пока счёт открыт Договоры и документы, подтверждающие расходы Социальные и имущественные вычеты Медицинская, образовательная организация, продавец недвижимости, банк За год расходов Справка об оплате услуг для налоговых органов и другие документы, если они требуются по конкретному виду вычета Социальные вычеты Медицинская или образовательная организация За год оплаты услуг Договор купли-продажи, договор долевого участия, акт, выписка из ЕГРН Имущественный вычет при покупке недвижимости Росреестр, застройщик, продавец, банк По объекту недвижимости Справка банка об ипотечных процентах Вычет по ипотечным процентам Банк За конкретный год Уведомление ФНС о праве на вычет Вычет через работодателя ФНС На конкретный налоговый период Заявление работника работодателю Вычет через работодателя, перерасчёт, патент Составляется работником Подаётся одновременно с обращением за возвратом Патент и квитанции об уплате авансов Зачёт НДФЛ по патенту МВД, банк или платёжный сервис За период действия патента

Сроки и статус проверки: что важно знать

После подачи декларации 3-НДФЛ начинается камеральная проверка. Статус проверки можно отслеживать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. В нём отображаются этапы проверки, требования инспекции, уведомления и решение по возврату. Проверить статус также можно через инспекцию ФНС по месту учёта.

Камеральная проверка длится до трёх месяцев. После положительного решения налоговая перечисляет деньги в течение месяца после получения заявления на возврат. Весь процесс, по наблюдениям опрошенных Russian Business экспертов, занимает от 1,5 до 4 месяцев.

Отказ чаще всего связан с неподтверждённым статусом налогового резидента РФ, отсутствием доходов, облагаемых НДФЛ, ошибками в декларации или неполным комплектом документов.

Если налоговая указала на ошибку, можно подать уточнённую декларацию, приложить недостающие документы или пояснения. Если налогоплательщик не согласен с решением, можно подать жалобу в вышестоящий налоговый орган, а затем обратиться в суд.

Источник: генерация

Рекомендации экспертов

Финансовый советник, аккредитованный советник при Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП), Светлана Яркина обращает внимание, что для иностранцев особенно важны документы о резидентстве, патенте, виде на жительство, миграционном учёте, трудовом договоре, виде дохода и основаниях для его налогообложения в России. Проверять статус и собирать подтверждения лучше заранее — ещё до обращения за возвратом налога.

Международный финансовый советник, аккредитованный советник при НАСФП Мария Ермилова рекомендует хранить договоры, чеки, банковские выписки, акты и справки о доходах. При доходах за рубежом эксперт рекомендует заранее проверить, действует ли соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и страной источника дохода. Для зачёта иностранного налога понадобятся документы о доходе, подтверждение уплаты налога за границей и перевод документов на русский язык.

В сложных случаях эксперты, опрошенные Russian Business, рекомендуют заранее разобрать ситуацию с юристом в области налогообложения. Особенно если речь идёт об иностранных дивидендах, продаже активов, работе на иностранного работодателя, доходах из нескольких стран или сделках с долями в российских компаниях.