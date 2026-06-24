Льготы для малого и среднего бизнеса в 2026 году: налоги, кредиты, субсидии

В 2026 году малый и средний бизнес может получить пониженные страховые взносы, кредитные каникулы, гранты, субсидии и преимущества в закупках. Но господдержка не работает по принципу «берите кто хочет»: у каждой меры есть свои условия — от вида деятельности и региона до налогового режима, выручки, штата и долгов. Выяснили у экспертов, где проверить право на льготы и как не потерять поддержку после её получения.

Критерии малого и среднего бизнеса (МСП)

Кто относится к малому и среднему бизнесу по закону

МСП (малое и среднее предпринимательство) — это бизнес, который проходит по трём ключевым критериям: годовому доходу, численности сотрудников и составу участников компании. Эти требования закреплены в Федеральном законе № 209-ФЗ. Статус МСП даёт доступ к мерам господдержки — от пониженных страховых взносов и льготных кредитов до грантов, субсидий и преимуществ в закупках.

Внутри статуса МСП есть три категории: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия. Они различаются прежде всего лимитами по доходу и численности сотрудников.

Критерии, которые определяют статус бизнеса:

1. Годовой доход. Показатель считают за предыдущий календарный год по данным налогового учёта. В 2026 году действуют предельные значения, установленные постановлением Правительства РФ № 265:

Категория бизнеса Сколько сотрудников может быть Какой годовой доход допустим Микропредприятие* Микропредприятие — самый небольшой бизнес. Это ИП или компания с численностью до 15 сотрудников и годовым доходом до 120 млн ₽. До 15 человек До 120 млн ₽ Малое предприятие* Малое предприятие — бизнес крупнее микропредприятия, но всё ещё в категории малого бизнеса: до 100 сотрудников и до 800 млн ₽ годового дохода. До 100 человек До 800 млн ₽ Среднее предприятие* Среднее предприятие — бизнес, который уже вырос из малого, но ещё не относится к крупному: до 250 сотрудников и до 2 млрд ₽ годового дохода. До 250 человек До 2 млрд ₽

2. Численность сотрудников. В таблице указаны базовые лимиты по штату, но для некоторых отраслей действуют исключения. Александр Андропов, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», отмечает, что для общепита среднее предприятие может иметь до 1500 сотрудников, а для отдельных предприятий лёгкой промышленности — до 1000.

3. Состав участников компании. Этот критерий касается юридических лиц — например, ООО и АО. Закон учитывает, кто владеет компанией и не контролируют ли её государство, муниципалитет, иностранная организация или крупный бизнес.

Для статуса МСП действуют ограничения по долям участников:

доля государства, регионов, муниципалитетов, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов — не более 25%;

доля иностранных компаний и российских организаций, которые сами не относятся к МСП, — не более 49%.

Если эти ограничения нарушены, компанию могут не признать субъектом МСП, даже если она проходит по выручке и численности сотрудников. Но есть исключения — например, для резидентов инновационного центра «Сколково», отдельных инновационных компаний и обществ, созданных организациями инвалидов.

Компании и ИП, которые соответствуют критериям МСП, ФНС включает в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Именно данные из этого реестра используют банки, государственные органы, корпорации и операторы программ поддержки при проверке права бизнеса на льготы и преференции. Поэтому перед оформлением господдержки стоит убедиться, что бизнес есть в реестре и сведения о нём указаны корректно.

Порядок регистрации и внесения в реестр МСП

Отдельно регистрироваться как субъект МСП не нужно. Если компания или ИП подходят под критерии Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ФНС включает их в реестр автоматически. Александр Андропов, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», поясняет, что для этого налоговая использует данные из разных источников:

ЕГРЮЛ — реестра юридических лиц;

ЕГРИП — реестра индивидуальных предпринимателей;

налоговой отчётности;

расчётов по страховым взносам;

сведений, которые ФНС получает от других ведомств.

Сведения в реестре обновляются 10-го числа каждого месяца. Поэтому, если бизнес только зарегистрировался, исправил ошибку в отчётности или изменил данные, сведения могут появиться не сразу, а после ближайшего обновления.

Запись в реестре важна, потому что именно она часто подтверждает право на господдержку. Без записи в реестре бизнес может не пройти проверку для получения льготного кредита, гранта, субсидии, кредитных каникул или участия в закупках для МСП. Без статуса МСП бизнес может не получить пониженные страховые взносы, льготный кредит, грант, субсидию, кредитные каникулы или доступ к закупкам для малого и среднего бизнеса.

Как проверить статус МСП в реестре ФНС

В поиске в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства достаточно указать ИНН, ОГРН, ОГРНИП, название компании или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя.

В результате сервис покажет: есть ли бизнес в реестре;

к какой категории относится бизнес: микропредприятие, малое или среднее предприятие;

дату включения в реестр;

основные сведения о компании или ИП.

Если компании или ИП в реестре нет, сервис покажет сообщение: «По заданным параметрам не найдено сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства».

Управляющий партнёр консалтингово-юридического агентства Rodionoff Group Иван Родионов отмечает, что на сайте можно сразу сформировать электронную выписку из реестра. Она может понадобиться, если нужно подтвердить статус МСП перед банком, контрагентом, заказчиком или при участии в программах поддержки. Выписка создаётся моментально и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

Если бизнес соответствует критериям МСП, но отсутствует в реестре, причиной могут быть ошибки или неполные сведения в данных, которые использует ФНС. Например, компания не сдала отчётность, ФНС не получила данные о среднесписочной численности сотрудников или в сведениях ЕГРЮЛ, ЕГРИП*ЕГРЮЛ — реестр юридических лиц. ЕГРИП — реестр индивидуальных предпринимателей. есть ошибка. В таких ситуациях можно подать обращение через сервис ФНС для проверки сведений реестра МСП и запросить корректировку данных.

Налоговые льготы для МСП

Налоговые каникулы для ИП: условия, сроки, виды деятельности

Налоговые каникулы — это период, когда ИП вправе применять налоговую ставку 0%. Налоговые каникулы могут получить впервые зарегистрированные ИП на УСН или патенте, если такой режим поддержки действует в регионе для выбранного вида деятельности. УСН — это упрощённая система налогообложения: предприниматель платит налог с доходов или с разницы между доходами и расходами. Патент — это налоговый режим, при котором ИП заранее покупает право вести конкретный вид деятельности на определённый срок и платит фиксированную сумму налога.

Чтобы воспользоваться ставкой 0%, должны совпасть три условия:

ИП зарегистрирован впервые. Предприниматель применяет УСН или патент. В регионе, где работает ИП, принят закон о налоговых каникулах для его вида деятельности.

Федеральные правила разрешают регионам вводить нулевую ставку, но конкретный список видов деятельности каждый субъект РФ определяет сам. В региональные перечни часто включают производство, социальные услуги, научную деятельность и бытовые услуги населению: например, ремонт обуви, мебели и компьютеров, производство хлебобулочных изделий, репетиторство, услуги в сфере спорта, производство одежды или электромонтажные работы. Поэтому перед регистрацией ИП стоит проверить региональный закон о налоговых каникулах: именно там указано, действует ли ставка 0% и на какие виды деятельности она распространяется.

Пониженные страховые взносы: кто имеет право и как оформить

Фиксированные страховые взносы ИП в 2026 году: новые обязанности для бизнеса Эксперты: бизнес ждёт отмена льгот по страховым взносам и обязательные взносы за директора Читайте также

Страховые взносы — это обязательные платежи за сотрудников на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Работодатель платит их сверх зарплаты работника.

В 2026 году право на пониженный тариф страховых взносов сохранилось не у всех МСП. Чтобы применять льготу, основной вид деятельности компании должен входить в специальный перечень ОКВЭД, утверждённый Правительством РФ распоряжением № 4125-р от 27 декабря 2025 года.

В перечень входят отдельные направления сельского хозяйства, рыболовства, пищевого производства, IT, науки, образования, спорта, культуры и туризма. Именно эти сферы государство относит к приоритетным для применения пониженного тарифа страховых взносов.Доля доходов от такого вида деятельности должна быть не меньше 70%.

Сам пониженный тариф составляет 15% и применяется только к части выплат сверх 1,5 МРОТ. С суммы в пределах 1,5 МРОТ работодатель платит взносы по стандартному тарифу, а с части выше этого порога — по льготному.

Чтобы применять пониженный тариф, бизнесу нужно проверить три вещи:

Есть ли компания или ИП в реестре МСП. Входит ли основной вид деятельности в перечень приоритетных отраслей. Даёт ли этот вид деятельности не менее 70% доходов.

Отдельное заявление на льготу не подают. Но право на применение пониженного тарифа нужно подтверждать данными отчётности и сведениями о деятельности компании: кодом основного вида деятельности, данными о доходах и статусом МСП. Если компания применит пониженный тариф без права на него, налоговая может доначислить взносы, пени и штраф.

Льготные тарифы для электронной промышленности и IT-сектора

Для IT-компаний и предприятий радиоэлектронной промышленности действуют отдельные налоговые и страховые льготы — это отраслевые меры поддержки.

Главное условие для IT-бизнеса — государственная аккредитация: компания должна быть включена в реестр аккредитованных IT-организаций и соответствовать требованиям по профильной деятельности и доходам. В 2026 году для таких компаний действует пониженная ставка налога на прибыль — 5%; по данным Минцифры, она сохранится до 2030 года. Отдельные условия действуют и по страховым взносам: с выплат в пределах предельной базы для аккредитованных IT-компаний применяется тариф 15%, а с суммы сверх неё — 7,6%.

Для предприятий радиоэлектронной промышленности действует похожая логика: льгота тоже привязана к отраслевому реестру и доле профильных доходов. Компания должна быть включена в реестр организаций радиоэлектронной промышленности, а не менее 70% её доходов должны приходиться на деятельность в этой сфере. В 2026 году такие организации вправе применять пониженные тарифы страховых взносов: 7,6% в пределах предельной базы и 0% с выплат сверх неё.

У остальных МСП из приоритетных отраслей порядок расчёта другой: тариф 15% применяется только к части выплат сверх 1,5 МРОТ, а с суммы в пределах этого порога взносы начисляют по стандартному тарифу.

Региональные налоговые преференции: как узнать о льготах в своём субъекте

Часть налоговых льгот устанавливается на региональном уровне. Поэтому условия и объём поддержки могут различаться в зависимости от субъекта РФ.

На местах могут вводить: налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП;

сниженные ставки по УСН;

льготы по налогу на имущество;

специальные условия для отдельных отраслей — например, производства, туризма, IT, социального бизнеса или сельского хозяйства.

Управляющий партнёр консалтингово-юридического агентства Rodionoff Group Иван Родионов подчёркивает, что поддержка МСП сильно различается от региона к региону. По словам эксперта, на доступность мер влияет не только наличие денег в бюджете, но и работа центров «Мой бизнес»*Центры «Мой бизнес» — это региональные государственные центры поддержки предпринимателей. В них можно узнать о местных грантах, субсидиях, льготных займах, обучении и других мерах для МСП., региональных грантовых программ, отраслевых кластеров и бизнес-объединений.

Перед обращением за региональной льготой важно проверить, для кого она действует, какие виды деятельности подходят под её условия, нужно ли состоять в реестре МСП, есть ли требования по отсутствию налоговой задолженности и какие документы потребуется предоставить.

Упрощённый учёт и кадровые льготы

Упрощённый кадровый учёт для микропредприятий: правила и документы

Упрощённый кадровый учёт доступен не всем МСП, а только микропредприятиям.Такой режим позволяет сократить число внутренних документов и упростить работу с персоналом.

По статье 309.2 Трудового кодекса РФ микропредприятие вправе полностью или частично отказаться от локальных нормативных актов. Это, например, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие внутренние документы. Но это не значит, что кадровые правила можно не фиксировать вовсе. Если микропредприятие отказывается от отдельных внутренних документов, их условия нужно перенести в трудовой договор с сотрудником. Например, если компания не делает отдельное положение о премировании, порядок выплаты премий нужно прописать в трудовом договоре.

Важно учесть, что отказ от внутренних кадровых документов — это право, а не обязанность. Если компании удобнее работать по стандартной кадровой системе, она может сохранить правила внутреннего распорядка, положения об оплате труда и другие документы.

Электронный документооборот в кадровой работе: требования и преимущества

Электронный кадровый документооборот — это когда кадровые документы создают, подписывают, отправляют и хранят в электронном виде, а не на бумаге. Например, в электронном виде можно оформлять заявления, уведомления, соглашения, приказы и другие кадровые документы.

Кадровый ЭДО регулируется статьями 22.1–22.3 Трудового кодекса РФ. Работодатель может вести его через государственную платформу «Работа в России» или через собственную информационную систему, если она соответствует требованиям закона.

Малому бизнесу электронный кадровый документооборот помогает снизить административную нагрузку. Он позволяет быстрее подписывать документы с сотрудниками, особенно если часть команды работает удалённо или в разных городах. Также проще хранить документы и искать нужные заявления, приказы или соглашения.

Порядок перехода на кадровый ЭДО регулируют статьи 22.1–22.3 Трудового кодекса РФ. Для перехода работодателю нужно: принять решение о введении кадрового ЭДО;

определить, какие документы будут оформляться электронно;

выбрать систему для работы;

установить порядок подписания документов;

получить согласие сотрудников там, где оно требуется;

обеспечить соблюдение требований к электронным кадровым документам.

Что меняется при потере статуса микропредприятия: алгоритм действий

Если бизнес перестал быть микропредприятием, он теряет право на упрощённый кадровый учёт. Например, это может произойти, если численность сотрудников превысила 15 человек или годовой доход оказался выше лимита для микропредприятия.

По статье 309.1 Трудового кодекса РФ после изменения сведений в реестре МСП у работодателя есть четыре месяца, чтобы начать вести кадровый учёт по общим правилам. За это время нужно:

Проверить дату изменения статуса в реестре МСП. Определить, от каких локальных актов компания отказалась как микропредприятие. Подготовить недостающие документы: правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, графики сменности и другие акты, если они нужны. Проверить трудовые договоры: часть правил могла быть перенесена туда вместо локальных актов. Уведомить сотрудников о новых документах и ознакомить их с ними под подпись или через кадровый ЭДО.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев предлагает сначала определить причину потери статуса: превышение лимитов по доходу или численности, изменение структуры владения компанией либо техническая ошибка в данных. После этого нужно проверить последствия по действующим льготам и договорам. Если причина — ошибка, эксперт рекомендует подать уточнённую отчётность, скорректировать данные и обратиться в свою ИФНС с подтверждающими документами.

Источник: генерация

Административные льготы и защита от проверок

Надзорные каникулы до 2030 года: кого не будут проверять

Надзорные каникулы — это период, когда бизнес освобождают от большинства плановых проверок, которые заранее включают в ежегодный план контрольных мероприятий. Бизнес может увидеть, какое ведомство, когда и по какому виду контроля придёт с проверкой. Например, Роспотребнадзор проверяет санитарные требования, Роструд — трудовое законодательство, МЧС — пожарную безопасность. Такие проверки проводят, чтобы оценить, соблюдает ли бизнес обязательные требования в своей сфере и нет ли риска для работников, клиентов, потребителей или окружающей среды.

Частота проверок зависит от того, насколько опасной государство считает деятельность бизнеса. Если ошибка компании может привести к серьёзному вреду — например, аварии, пожару, угрозе здоровью людей или ущербу окружающей среде, — её будут проверять чаще. Бизнес с низким уровнем риска — например, маркетинговое агентство, дизайн-студия или консалтинговая компания — могут не включать в плановые проверки годами.

Ограничения на проведение большинства плановых проверок бизнеса ввели в 2022 году, а затем продлили до 2030 года постановлением Правительства РФ № 372 от 10 марта 2023 года. Но это не значит, что проверки отменили полностью. Ограничения не распространяются на отдельные категории объектов с высоким уровнем риска — это предусмотрено постановлением Правительства РФ № 372.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов объясняет, что ограничения касаются именно плановых проверок. Если есть признаки нарушения, жалоба, угроза жизни и здоровью людей или другое основание для внепланового контроля, проверка всё равно может прийти. Эксперт подчёркивает, что ограничения не распространяются на налоговый контроль. Налоговые проверки регулируются Налоговым кодексом, а не правилами о надзорных каникулах.

Профилактические визиты вместо проверок: порядок и права бизнеса

Профилактический визит — это встреча с контролирующим органом, на которой предпринимателю объясняют обязательные требования и предупреждают о типичных нарушениях. Например, инспектор может рассказать, какие документы должны быть у работодателя, какие требования действуют в сфере пожарной безопасности или как правильно соблюдать санитарные правила. Сам по себе профилактический визит не является основанием для назначения штрафа.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев отмечает, что даже при ограничениях на плановые проверки контролирующие органы могут проводить однодневные профилактические визиты.

Что стоит сделать бизнесу перед профилактическим визитом: уточнить, какое ведомство приходит и по какому вопросу;

назначить сотрудника, который будет общаться с инспектором;

подготовить базовые документы по теме визита;

зафиксировать рекомендации, которые дал контролирующий орган;

после визита проверить, нужно ли что-то исправить.

Главное отличие от проверки в том, что профилактический визит направлен на предупреждение нарушений, а не на привлечение бизнеса к ответственности.

Преимущественное право выкупа государственного имущества: условия и процедура

МСП могут выкупить арендуемое государственное или муниципальное имущество без торгов, если соблюдают требования закона.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов объясняет, что выкуп происходит по рыночной цене, которую определяет независимый оценщик. По 159-ФЗ, на день подачи заявления арендуемое имущество должно находиться во временном владении и пользовании или во временном пользовании предпринимателя непрерывно не менее одного года. Также имущество не должно подпадать под запрет на приватизацию, а сведения о компании или ИП не должны быть исключены из реестра МСП на день заключения договора купли-продажи.

Федеральный закон № 159-ФЗ устанавливает базовые условия преимущественного выкупа. Среди них — отсутствие задолженности по арендной плате, пеням и штрафам, а также наличие компании или ИП в реестре МСП на день заключения договора купли-продажи.

Процедура выглядит так: Предприниматель проверяет, можно ли выкупить арендуемый объект. Подаёт заявление собственнику имущества — например, муниципалитету или региональному органу. Проводится независимая оценка рыночной стоимости. Собственник принимает решение о продаже по результатам оценки. Стороны заключают договор купли-продажи. Бизнес оплачивает имущество сразу или в рассрочку, если она предусмотрена.

Важно учесть, что преимущественное право нельзя просто передать другому лицу. Если помещение арендует один предприниматель, воспользоваться преимущественным правом выкупа может только он.

Льготы для МСП в госзакупках: квоты, преимущества и поддержка новичков

Для малого бизнеса действуют специальные условия в государственных и корпоративных закупках. Это система, через которую государственные органы, муниципалитеты и крупные компании покупают товары, работы и услуги у поставщиков.

Есть два основных режима таких закупок:

44-ФЗ — государственные и муниципальные закупки. Например, когда школа закупает мебель, больница — оборудование, а администрация — услуги подрядчика.

— государственные и муниципальные закупки. Например, когда школа закупает мебель, больница — оборудование, а администрация — услуги подрядчика. 223-ФЗ — корпоративные закупки компаний с госучастием и отдельных крупных заказчиков. Например, закупки госкомпаний и инфраструктурных компаний.

По 44-ФЗ заказчики обязаны закупать у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций не менее 25% годового объёма закупок. В подобных закупках могут участвовать только субъекты малого предпринимательства и СОНКО*СОНКО — это социально ориентированные некоммерческие организации. Они создаются в формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и осуществляют деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.— средние предприятия не допускаются.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов объясняет, что для участия в закупках бизнесу нужно получить квалифицированную электронную подпись, зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС), после чего получить доступ к электронным торговым площадкам. ЕИС — это государственный сайт, где публикуют закупки, документацию, итоги торгов и отчёты заказчиков.

Для субъектов малого предпринимательства действуют специальные условия участия в закупках: часть закупок проводят только среди малого бизнеса;

в отдельных закупках ниже требования к обеспечению заявки и контракта;

заказчики обязаны соблюдать квоты закупок у малого бизнеса;

подходящие тендеры можно искать в ЕИС по фильтрам;

по некоторым контрактам действуют сокращённые сроки оплаты.

Перед участием в закупке нужно проверить её условия: кто может подать заявку, какой статус требуется, какие документы нужно приложить и есть ли ограничения по опыту, лицензиям или обеспечению контракта.

Финансовая и кредитная поддержка

Льготное кредитование по программе 17,64%: ставки, цели, требования

Программа льготного кредитования субъектов МСП, которую часто называют программой 1764 — по номеру постановления Правительства РФ, — позволяет малому и среднему бизнесу получить кредит на льготных условиях. По этой программе государство субсидирует банкам часть ставки, а предприниматель может получить кредит дешевле рыночного.

Вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов называет программу 1764 одним из наиболее доступных инструментов финансовой поддержки МСП. По словам эксперта, чтобы подобрать подходящую меру поддержки, можно воспользоваться платформой МСП.РФ или обратиться в центр «Мой бизнес». Также нужно проверить статус компании в реестре МСП.

Условия кредитования зависят от ключевой ставки Банка России. Это базовый показатель, с помощью которого Центробанк влияет на стоимость денег в экономике. От ключевой ставки зависят ставки по кредитам и вкладам. По программе 1764 максимальная ставка не может превышать ключевую ставку ЦБ более чем на 2,75 процентного пункта.

Эксперт отмечает, что кредит по программе 1764 могут получить субъекты МСП из приоритетных отраслей: например, обрабатывающая промышленность, торговля, сельское хозяйство, туризм, общепит, здравоохранение и образование.

Кредит по программе 1764 можно получить на разные цели:

Цель кредита Максимальный срок Максимальная сумма Инвестиционные цели до 10 лет до 2 млрд ₽ Оборотные средства до 3 лет до 500 млн ₽

Инвестиционные цели — это долгосрочные вложения в развитие бизнеса. Например, покупка оборудования, модернизация производства, строительство или запуск новой производственной линии.

Оборотные средства — это деньги на текущую работу: закупку сырья, товаров и материалов, оплату подрядчиков и другие регулярные расходы.

Чтобы получить кредит, бизнес должен соответствовать нескольким условиям: быть в реестре МСП, не находиться в банкротстве или ликвидации, а основной вид деятельности должен входить в перечень отраслей, участвующих в программе.

Кредитные каникулы для МСП и самозанятых: условия получения и ограничения

Кредитные каникулы позволяют временно приостановить платежи по кредиту. В этот период заёмщик может не погашать основной долг. Проценты при этом продолжают начисляться, но их уплату переносят на более поздний срок.

С 1 октября 2025 года кредитные каникулы доступны не только физлицам, но и самозанятым, ИП и компаниям из реестра МСП. По закону кредитные каникулы можно взять один раз в пять лет сроком до шести месяцев по каждому кредиту.

Вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов объясняет, что для оформления кредитных каникул нужно подать требование в банк или микрофинансовую организацию, в том числе онлайн.

Для кредитных каникул действуют разные лимиты по сумме кредита:

Кто берёт каникулы Максимальная сумма кредита Самозанятый до 10 млн ₽ Микропредприятие до 60 млн ₽ Малое предприятие до 400 млн ₽ Среднее предприятие до 1 млрд ₽

Оформить кредитные каникулы можно не по каждому кредиту. По словам Анатолия Фарафонова, заёмщик должен быть в реестре МСП или иметь статус самозанятого, а кредит должен подпадать под условия предоставления кредитных каникул. Подтверждать падение дохода для таких кредитных каникул не нужно.

Кредитные каникулы не освобождают от обязательств по кредиту. Они только дают паузу в платежах. После окончания льготного периода платежи возобновляются по скорректированному графику.

Инвестиционные кредиты и рефинансирование: сравнение программ

Инвестиционный кредит отличается от стандартного тем, что его дают под конкретный проект развития: покупку оборудования, строительство или ремонт производственного помещения, модернизацию линии, запуск нового направления.

Вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов объясняет, что инвестиционный кредит целевой, выдаётся на более длинный срок и может иметь ставку ниже рыночной, если государство субсидирует программу. Стандартный кредит обычно используют для текущих расходов бизнеса. В отличие от инвестиционного кредита, стандартный кредит не привязан к конкретному проекту развития и обычно используется на текущие расходы бизнеса.

Рефинансирование — это когда бизнес берёт новый кредит, чтобы закрыть старый на более выгодных условиях. По словам эксперта, это может быть полезно, если старый кредит был оформлен под высокую ставку, условия ухудшились или компании нужно объединить несколько долгов в один.

Основные различия стандартного кредита, инвестиционного кредита и рефинансирования:

Вид кредита Для чего нужен Особенности Стандартный кредит На текущие расходы бизнеса Срок кредита обычно короче, чем у инвестиционного кредита, а ставка выше Инвестиционный кредит На развитие, оборудование, строительство, модернизацию Срок кредита обычно длиннее, чем у стандартного, часто нужны бизнес-план и подтверждение цели Рефинансирование Чтобы заменить старый кредит новым Выгодно, если позволяет снизить ставку или объединить несколько кредитов в один

Отдельный инструмент финансовой поддержки — зонтичные поручительства Корпорации МСП. Они помогают бизнесу получить кредит, если собственного залога недостаточно: часть риска перед банком берёт на себя Корпорация МСП. Вице-президент коммерческого банка «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов называет зонтичные поручительства одной из самых доступных мер поддержки МСП, потому что они помогают получить кредит даже в ситуации, когда собственного залога недостаточно.

Источник: генерация

Субсидии для отдельных отраслей и направлений

Субсидирование инвестиционных кредитов до 2030 года: размер, ОКВЭД, требования

Субсидирование инвестиционных кредитов — это когда государство компенсирует банку часть недополученных доходов, а банк за счёт этого выдаёт предпринимателю кредит по ставке ниже рыночной. Один из основных инструментов государственной поддержки МСП — программа льготного кредитования по постановлению Правительства РФ № 1764, которую для краткости называют «программой 1764». На инвестиционном портале Министерства экономического развития Российской Федерации указано, что инвестиционный кредит по этой программе может составлять от 500 тыс. до 2 млрд ₽.

Субсидирование инвестиционных кредитов доступно не всем МСП, а бизнесу из приоритетных отраслей. В перечень входят, например, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Для получения льготного кредита заёмщик должен соответствовать условиям программы: бизнес должен быть в реестре МСП;

основной или дополнительный ОКВЭД должен относиться к приоритетным отраслям;

деятельность по приоритетному ОКВЭД должна вестись не менее 12 месяцев до заключения кредитного договора;

заёмщик не должен находиться в банкротстве или ликвидации;

деньги нужно использовать на цель, указанную в кредитном договоре.

Лимиты по программе распределяются между банками-участниками неравномерно. Поэтому, даже если бизнес подходит под условия, важно уточнить в конкретном банке, остались ли доступные лимиты по программе.

Поддержка аграрного сектора: гранты фермерам и кооперативам

Для сельского хозяйства действуют отдельные меры поддержки: гранты для фермеров, субсидии на технику и животных, поддержка кооперативов и программы для сельского туризма.

Грант — это деньги от государства на конкретный проект. Их не нужно возвращать, если получатель выполнил условия программы: потратил средства по назначению, вложил свою часть денег, создал рабочие места или достиг показателей, которые были прописаны в заявке.

Средства гранта можно направить на покупку техники, оборудования и животных, строительство или ремонт производственных помещений, развитие переработки, хранение продукции и создание инфраструктуры для агротуризма. Но условия зависят от региона и конкретного конкурса. Заявителю нужны бизнес-план, документы о регистрации, подтверждение статуса сельхозпроизводителя, отсутствие долгов перед бюджетом, подтверждение софинансирования и обязательство использовать деньги только на цели проекта.

Аграрные гранты могут получить:

крестьянские фермерские хозяйства;

ИП, которые производят сельхозпродукцию;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Субсидии на инновации и цифровизацию: как получить компенсацию

Субсидии на цифровизацию помогают бизнесу частично компенсировать расходы на программное обеспечение и цифровые инструменты.

Государственные программы могут частично компенсировать затраты на российское программное обеспечение и цифровые решения — размер поддержки зависит от конкретной программы. Для подачи заявки на субсидию обычно нужны договоры, акты, платёжные документы и описание целевого использования средств.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев также уточняет, что программное обеспечение должно входить в Единый реестр российского ПО, а расходы должны соответствовать условиям конкретной программы. Предприниматель оплачивает часть стоимости лицензии или подписки сам, а оставшуюся часть может компенсировать программа поддержки.

Чтобы снизить риск отказа в предоставлении субсидии, нужно: Найти подходящую программу на МСП.РФ, через центр «Мой бизнес», региональный фонд поддержки или портал «Госуслуги». Проверить, подходит ли бизнес по статусу, отрасли, региону и отсутствию задолженности. Убедиться, что ПО или услуга входят в разрешённый перечень. Собрать документы: договор, счёт, платёжное поручение, акт, описание проекта. Проверить, не компенсировались ли эти же расходы по другой программе.

Последний пункт особенно важен: при получении господдержки нельзя допускать дублирования субсидий на одни и те же расходы. Если бизнес получил компенсацию одних и тех же расходов по нескольким программам, государственный орган может потребовать вернуть средства.

Льготное кредитование высокотехнологичных компаний

Критерии признания компании высокотехнологичной

Для льготного кредитования высокотехнологичных компаний недостаточно статуса МСП: с 1 августа 2024 года участвовать в программе могут только компании из реестра малых технологических компаний (МТК). Этот статус подтверждает, что бизнес относится к технологическому сектору и может претендовать на отдельные меры поддержки.

Также для участия в программе могут учитывать срок работы компании, размер выручки и темпы её роста. Минимальные значения по этим показателям зависят от условий программы и требований банка.

Приоритетные направления: ИИ, биотех, робототехника, импортозамещение

Льготное финансирование направляют в сферы, которые важны для технологического развития и импортозамещения страны. Это проекты, которые могут заменить зарубежные решения, развивать промышленность или создавать новые технологии.

К приоритетным направлениям технологической поддержки относят проекты в сфере искусственного интеллекта, промышленной автоматизации, робототехники, электроники и приборостроения, биотехнологий, медицинских технологий, станкостроения, новых материалов и импортозамещающих разработок.

Но сам факт работы в «технологичной» сфере не гарантирует кредит. Банк также будет смотреть на финансовые показатели, рынок, бизнес-модель, документы по проекту и способность компании вернуть деньги.

Порядок подачи заявки: документы, этапы, сроки рассмотрения

Заявку на льготный кредит для малой технологической компании подают через цифровую платформу МСП.РФ. После автоматической проверки на платформе заявка поступает на рассмотрение в МСП Банк. По словам управляющего партнёра консалтингово-юридического агентства Rodionoff Group Ивана Родионова, при рассмотрении заявки обычно запрашивают:

учредительные документы;

бухгалтерскую и управленческая отчётность;

технико-экономическое обоснование проекта;

документы по закупкам, контрактам или инвестиционному плану;

решение об одобрении крупной сделки, если оно требуется;

подтверждение статуса МТК.

Эксперт отмечает, что рассмотрение заявки может занять до полутора месяцев. По его оценке, предварительная проверка обычно занимает 3–5 рабочих дней, полное рассмотрение документов — от двух до четырёх недель, а дополнительные запросы банка могут продлить процесс ещё на одну-две недели.

Поддержка экспорта и инноваций

Акселерационные программы для бизнеса: как попасть и что получить

Акселерационная программа — это интенсивный образовательный и консультационный формат для развития бизнеса. Она длится несколько недель или месяцев и помогает предпринимателю доработать продукт, бизнес-модель, продажи, упаковку проекта, финансовую модель или стратегию выхода на новый рынок.

Для МСП акселераторы могут быть полезны, если бизнес уже запустился, но ему нужно быстро вырасти: найти клиентов, подготовиться к переговорам с крупными заказчиками, выйти на экспорт, привлечь инвестиции или получить грант.

В 2026 году акселерационные программы можно искать через центры «Мой бизнес», региональные фонды поддержки, Корпорацию МСП, Фонд содействия инновациям и Российский экспортный центр. Через центры «Мой бизнес» также доступны партнёрские программы по развитию предпринимательских компетенций и доступу к сервисам поддержки.

Чтобы попасть в акселерационную программу, обычно нужно пройти несколько этапов:

Предприниматель подаёт заявку. Описывает проект, команду, продукт, рынок и текущие показатели. Прикладывает презентацию или бизнес-план, если это требуется. Проходит экспертный отбор или собеседование. После допуска участвует в обучении, консультациях и треках с наставниками.

Участие в программах развития может стать одним из шагов к получению других мер поддержки — например, грантов Фонда содействия инновациям, статуса резидента «Сколкова» или льготного финансирования через институты поддержки предпринимательства.

Реестр промышленной продукции МСП: преимущества и процедура включения

Производителям промышленной продукции из числа МСП может потребоваться включить свои товары в Реестр российской промышленной продукции. Это официальный реестр в Государственной информационной системе промышленности — ГИСП. В нём собрана продукция, производство которой подтверждено на территории России по правилам постановления Правительства РФ № 719.

Включение продукции в реестр подтверждает, что товар произведён в России, а не просто ввезён или перепродан под российским брендом.

Включение продукции в реестр даёт бизнесу несколько преимуществ:

участие в закупках, где требуется российское происхождение товара;

доступ к отдельным мерам господдержки;

возможность претендовать на субсидии;

подтверждение локализации производства перед заказчиками;

продвижение продукции как российской альтернативы зарубежным аналогам.

Включение продукции в реестр проходит в несколько шагов:

Компания регистрируется в ГИСП. Формирует карточку продукции. Собирает документы о производстве: техническое описание, сведения о сырье, оборудовании, технологических операциях, производственной площадке. Подтверждает российское происхождение продукции. Подаёт заявление и документы на рассмотрение. После положительного решения продукцию включают в реестр.

В реестр включают не компанию в целом, а конкретную продукцию. Если предприятие выпускает несколько видов продукции, подтверждение потребуется для каждого товара отдельно.

Экспортные льготы: кредиты, компенсация логистики, участие в выставках

Экспортная поддержка нужна компаниям, которые продают товары или услуги за рубеж либо только готовятся выйти на иностранные рынки. Для МСП это особенно важно, потому что самостоятельный выход на экспорт часто требует расходов на сертификацию, логистику, перевод документов, продвижение и участие в выставках.

Основные меры поддержки экспортёров можно искать через Российский экспортный центр, платформу «Мой экспорт», региональные центры поддержки экспорта и центры «Мой бизнес».

Бизнесу могут быть доступны:

консультации по выбору рынка;

помощь с поиском иностранных партнёров;

поддержка участия в международных выставках и бизнес-миссиях;

компенсация логистических затрат по отдельным экспортным программам;

поддержка сертификации продукции;

помощь с размещением на маркетплейсах;

экспортное финансирование и страхование.

В 2026 году Российский экспортный центр сообщал о приёме заявок на компенсацию транспортировки аграрной продукции через платформу «Мой экспорт». По программе поддержки экспорта продукции АПК можно компенсировать от 25 до 100% фактически понесённых затрат на транспортировку — размер компенсации зависит от категории продукции и условий поставки.

Отдельное направление — участие в зарубежных выставках. Для МСП это способ представить товары или услуги иностранным покупателям, найти дистрибьюторов и проверить спрос. В таких программах государство может софинансировать аренду выставочной площади, застройку стенда, регистрационные взносы или логистику экспонатов. Условия зависят от конкретного отбора и направления поддержки.

Перед подачей заявки на участие в программе поддержки экспорта стоит проверить:

Есть ли компания в реестре МСП. Подходит ли продукция под условия программы. Нет ли задолженности перед бюджетом. Нужны ли сертификаты, разрешения или документы о происхождении товара. Какие расходы программа компенсирует, а какие бизнес должен оплатить сам.

Региональные программы поддержки МСП

Как выбирать регион с учётом мер поддержки

Поддержка МСП различается от региона к региону. В одном субъекте РФ могут быть грантовые программы, в другом — льготные микрозаймы, поручительства, компенсации на оборудование, обучение или помощь с экспортом. Поэтому предпринимателю важно смотреть не только федеральные меры, но и региональные программы.

Управляющий партнёр консалтингово-юридического агентства Rodionoff Group Иван Родионов объясняет, что разница между регионами зависит от инфраструктуры поддержки: есть ли в субъекте РФ работающие центры «Мой бизнес», отдельные грантовые программы, инновационные научно-технологические центры, отраслевые кластеры и бизнес-объединения.

Но открывать компанию в другом регионе только ради льгот не всегда хорошая идея. Эксперт называет это «ложной оптимизацией». Статистика поддержки быстро меняется, а большое количество мер поддержки ещё не означает благоприятную деловую среду. Кроме того, многие федеральные меры не привязаны к месту регистрации.

Региональные фонды: гранты, поручительства, образовательные программы

Региональные фонды поддержки МСП — это организации, которые помогают предпринимателям получить местные меры поддержки. Через них можно узнать о грантах, льготных микрозаймах, поручительствах*Поручительство — это когда фонд частично ручается за предпринимателя перед банком. Это нужно, если бизнес хочет взять кредит, но у него не хватает залога. В таком случае банк получает дополнительную гарантию, а предпринимателю проще получить финансирование., субсидиях, обучении и консультациях.

Предприниматель из небольшого города может искать региональную поддержку так:

Проверить статус в реестре МСП. Найти центр «Мой бизнес» или фонд поддержки предпринимательства в своём регионе. Узнать, какие программы сейчас открыты. Проверить требования: отрасль, регион регистрации, отсутствие долгов, софинансирование. Собрать документы: ИНН, выписку из реестра МСП, бизнес-план, смету, договоры, справку об отсутствии задолженности. Подать заявку и следить за сроками конкурса.

Льготы в ОЭЗ и ТОСЭР: налоговые преференции и инфраструктура

ОЭЗ (особая экономическая зона) — это территория со льготными условиями для бизнеса: налоговыми послаблениями, готовой инфраструктурой, земельными участками, инженерными сетями и специальным режимом для резидентов.

ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) — это тоже специальная территория со льготами для инвесторов, но её создают для развития конкретного города или региона, где нужно запустить новые производства и рабочие места.

Льготы в ОЭЗ и ТОСЭР позволяют резидентам снизить налоговую нагрузку, особенно если бизнес использует землю, здания, оборудование и транспорт.

Но ОЭЗ и ТОСЭР подходят не всем МСП. Управляющий партнёр консалтингово-юридического агентства Rodionoff Group Иван Родионов объясняет, что эти режимы работают, когда у бизнеса есть реальный бюджет, потребность в площадке и инвестиции в материальные активы. По словам эксперта, чаще всего это производственные и обрабатывающие компании с капиталоёмкими проектами: заводы, линии, опытные производства, инжиниринговые центры с дорогим оборудованием.

Он отмечает, что резиденты ОЭЗ могут получать льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам, а также по налогу на прибыль. Конкретные условия зависят от типа зоны и региона. В ТОСЭР также действуют льготы по налогу на прибыль, но их размер зависит от конкретной территории и условий соглашения с резидентом.

Но помимо льгот, у резидента появляются обязательства: вложить определённую сумму инвестиций, создать рабочие места, вести деятельность на территории, сдавать отчётность и соблюдать условия соглашения. Если проект небольшой, работает онлайн или не требует земли, производственной площадки и дорогого оборудования, такой режим может оказаться лишним.

Ответы экспертов на частые вопросы

Можно ли совмещать несколько льгот одновременно?

Да, бизнес может использовать несколько мер поддержки одновременно, если условия конкретных программ это разрешают. Например, компания может применять налоговую льготу, участвовать в закупках для МСП, взять льготный кредит и получить поручительство.

Главное ограничение — нельзя дважды получать деньги на один и тот же расход. Например, если бизнес купил оборудование за счёт гранта, он не может потом компенсировать эту же покупку другой субсидией.

Вице-президент коммерческого банка «Первоуральскбанк», экономист и эксперт в области финансов Анатолий Фарафонов также говорит, что перед подачей заявки нужно проверять правила каждой программы. По словам эксперта, хороший эффект может дать сочетание зонтичного поручительства и льготного кредита по программе 1764, а также инвестиционного кредита и субсидии на оборудование или лизинг.

Что делать, если бизнес потерял статус МСП в середине года?

Сначала нужно понять причину. Бизнес мог превысить лимиты по годовому доходу или численности сотрудников, изменить структуру владения компанией либо выпасть из реестра из-за технической ошибки, например неверной отчётности или сбоя при формировании данных.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев предлагает после этого проверить, как потеря статуса влияет на действующие договоры и льготы. По госзакупкам может потребоваться сообщить заказчику, по льготным кредитам и гарантиям — изучить кредитный договор, а по страховым взносам — проверить, сохраняется ли право на применение льготного тарифа.

Если причина — ошибка, нужно подать уточнённую отчётность или скорректировать данные, обратиться в ИФНС с заявлением и приложить подтверждающие документы. При необходимости можно подать жалобу в УФНС.

Как оспорить отказ в предоставлении льготы?

Сначала нужно получить письменный отказ и внимательно его изучить. Важно понять, какой орган отказал, на какую норму он сослался и чего, по его мнению, не хватает.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев выделяет два этапа обжалования.

Первый — досудебный. Подать мотивированную жалобу в вышестоящий орган, например в УФНС, ФНС России, региональное министерство или федеральное ведомство. К жалобе нужно приложить документы и аргументы, которые подтверждают право на льготу.

Второй — судебный. Обратиться в арбитражный суд и требовать признать отказ незаконным.

Шансы выше, если государственный орган неверно посчитал доход или численность сотрудников, не учёл специальные правила для конкретного бизнеса, отказал из-за формальной ошибки в документах, которую можно исправить, или нарушил процедуру рассмотрения заявки.

Влияет ли получение субсидии на налоговую нагрузку?

Да, может влиять, но не всегда напрямую. Льготный кредит не увеличивает налоговую базу, потому что это заёмные деньги, которые нужно вернуть. С налоговым учётом субсидий ситуация сложнее. Если деньги целевые и используются строго по условиям программы, для них действуют специальные правила учёта. Если субсидия нецелевая, она может облагаться налогом на прибыль.

Вице-президент коммерческого банка «Первоуральскбанк», экономист и эксперт в области финансов Анатолий Фарафонов отмечает, что господдержка может косвенно влиять на налоговую нагрузку. Если благодаря мерам господдержки бизнес растёт и увеличивает обороты, компания может приблизиться к лимитам по налоговому режиму или статусу МСП. Поэтому перед получением субсидии лучше заранее проверить: как деньги будут учитываться в налогах, какие документы подтверждают целевое использование и не повлияет ли рост доходов на право применять УСН, патент, пониженные взносы или другие льготы.









