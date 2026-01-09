Фиксированные страховые взносы ИП в 2026 году: новые обязанности для бизнеса

В 2026 году страховые взносы перестают быть для малого бизнеса «фоновым» платежом. Формально изменения выглядят умеренными, но в совокупности они повышают нагрузку на предпринимателей. Разобрались в деталях вместе с экспертами.

Что такое фиксированный страховой взнос ИП

Фиксированный страховой взнос ИП — это обязательный платёж предпринимателя «за себя»: он включает взносы на пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС). Сумму ежегодно задаёт государство, предприниматель перечисляет её одним платежом, а ФНС уже распределяет деньги по направлениям — на счета ОПС и ОМС. За сотрудников страховые взносы платит работодатель, а ИП, поскольку работает на себя, исполняет эту обязанность самостоятельно.

В 2025 году фиксированные взносы для ИП составили 53 658 рублей: 42 984 рубля — на пенсионное страхование и 10 674 рубля — на медицинское. Это, по сути, обязательная сумма «за право быть ИП» на год: её нужно внести независимо от выручки — даже если годовой доход равен 0 рублей. Если предприниматель отработал неполный год, платёж считают пропорционально числу месяцев работы: например, при шести месяцах сумма уменьшается вдвое.

Если годовой доход превышает 300 000 рублей, к фиксированному платежу добавляется ещё один — 1% с суммы превышения. Например, при доходе 1 000 000 рублей превышение составит 700 000 рублей, и дополнительно нужно перечислить 7000 рублей.

Важно, что этот 1% считается именно от суммы поступлений (дохода), а не от чистой прибыли. При этом у допвзноса есть верхняя граница: даже при очень высоких доходах больше определённого лимита платить не нужно. В 2025 году потолок дополнительного взноса составлял 300 888 рублей.

Фиксированные страховые взносы ИП «за себя»: что изменится в 2026 году

В 2026 году фиксированный размер взносов увеличится до 57 390 рублей. Также вырастет максимальный размер дополнительного взноса при годовом доходе ИП свыше 300 000 рублей — до 321 818 рублей.

«С учётом относительно небольшого изменения (менее чем на 8%), усиления налогового контроля, а также с учётом инфляции и общего роста уровня цен мы не ожидаем, что данное нововведение спровоцирует резкий уход в „серую“ зону. Однако предприниматели, которые практически не ведут предпринимательскую деятельность, могут задуматься о ликвидации», — считает менеджер по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Маргарита Цуркану.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что усиление нагрузки неизбежно повышает риск ухода части бизнеса в тень, особенно среди тех, кто работает на предельно низкой марже и не видит возможности компенсировать расходы законными инструментами. Эксперт уточняет, что при выручке, близкой к порогу в 300 тысяч рублей, рост обязательных платежей заметно сокращает чистый доход и вынуждает пересматривать цены или оптимизировать затраты.

Вячеслав Андрюшкин, заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе, говорит, что повышение фиксированного взноса ИП за себя в 2026 году выглядит несущественным в абсолютном выражении, но для предпринимателей с небольшим доходом это заметная доля прибыли.

«Если вы зарабатываете 200–300 тысяч рублей в год, фиксированный платёж „съедает“ уже от пятой до почти трети оборота — притом что его нужно платить независимо от того, была ли прибыль. Для ИП с доходом чуть выше 300 тысяч рублей нагрузка увеличится не только за счёт роста „фиксированного“ платежа, но и из-за индексации максимума по дополнительному 1% взносу с превышения (верхний предел увеличивают до 321 818 ₽). В сочетании с общим ростом затрат (аренда, услуги, сырьё) это может сделать микробизнес менее устойчивым», — объясняет эксперт.

Взносы за директора — даже при нулевой зарплате

В 2026 году отдельной статьёй расходов станет обязанность компаний платить страховые взносы за единоличного исполнительного органа (ЕИО) коммерческой организации (обычно это гендиректор/директор), даже если он не получает зарплату. Уже с 1 января 2026 года для него начинает действовать минимальная база по страховым взносам. Так, если за месяц ему начислено меньше МРОТ, то для расчёта взносов всё равно берут не фактическую сумму, а минимум на уровне МРОТ. Это значит, что даже при начислении 0 рублей компания обязана рассчитать и уплатить страховые взносы исходя из МРОТ, причём он берётся как федеральный.

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ составит 27 093 руб. Взносы за директора с МРОТ составят 27 093 × 30% = 8127,90 рубля в месяц. За год работы придётся заплатить 8 127,90 × 12 = 97 534,80 рубля. Если ЕИО осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) неполный месяц, то взносы надо начислять в пропорции количеству отработанных дней. И если один и тот же человек — директор в нескольких компаниях, то каждая считает минимум по МРОТ отдельно.

Менеджер по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Маргарита Цуркану обращает внимание, что бизнесу стоит заранее определить формат вознаграждения руководителя или заложить минимальные выплаты, чтобы избежать штрафов. Эксперт рекомендует пересмотреть трудовой договор либо договор ГПХ с директором. При заключении именно трудового договора с директором понесённые расходы на выплату заработной платы и уплату взносов можно будет учесть при определении налоговой базы (при применении УСН, упрощённой системы налогообложения, при которой налог платят с прибыли — положительной разницы между доходами и расходами).

Маргарита Цуркану также уточняет, что организации, не ведущие деятельность, больше не обязаны будут сдавать нулевой расчёт по страховым взносам (пункт 137 статьи 2, часть 3 статьи 25 Закона от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ).

Юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Анастасия Белоглазова указывает, что с 1 января 2026 года расчёт и уплата взносов становятся ежемесячными, а отчётность — ежеквартальной. При этом недействующим организациям эксперт рекомендует рассмотреть законную ликвидацию, то есть закрытие.

Отмена льгот по страховым взносам для МСП

Если в 2025 году любой субъект МСП мог платить взносы по ставке 15% с выплат сотрудникам сверх 1,5 МРОТ, то в 2026 году эта льгота перестаёт быть «универсальной». Её сохранят только МСП из приоритетных отраслей, перечень которых должен утвердить правительство. Для МСП вне этого перечня будет применяться общий тариф. Таким образом, право на льготу остаётся у ограниченного круга организаций, которые соответствуют строгим критериям по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и структуре выручки. А для большинства компаний пониженная ставка перестанет действовать, и они вернутся к стандартному тарифу в 30%.

Заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин считает, что сценарий массового банкротства МСП маловероятен, однако бизнес будет вынужден в течение длительного и непростого периода адаптироваться к новым условиям, что может включать оптимизацию штата, перевод сотрудников на иные формы занятости и изменение модели работы.

Также эксперт отмечает, что отмена льгот по страховым взносам для большинства МСП с 2026 года — куда более жёсткий фактор риска для малого бизнеса, чем само повышение фиксированных взносов ИП.

Как меняются лимиты для УСН и ПСН — и влияет ли это на страхование ИП

Заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин обращает внимание, что для ИП с сотрудниками дополнительный блок планирования — это страховые взносы с зарплат, где с 2026 года тоже меняются лимиты и льготы.

Государство ежегодно устанавливает «предел» — максимальную сумму годового дохода одного работника, с которой работодатель платит страховые взносы по полной ставке. Для 2026 года этот предел утверждён Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2025 г. № 1705 и с 1 января 2026 года составляет 2 979 000 рублей (ранее в 2025 году он был 2 759 000 руб.)

Когда работодатель начисляет зарплату сотруднику, страховые взносы считаются нарастающим итогом за год. До тех пор, пока общая сумма выплат сотруднику не превышает лимит (2 979 000 рублей), взносы платятся по основной ставке (≈30%). Как только выплаты перешагивают этот предел, на сумму сверх лимита применяется пониженный тариф — 15,1%, и работодатель платит меньше взносов именно с этой части дохода. Это снижает общую нагрузку по взносам.

Например, работник за 2026 год заработал 3 500 000 рублей. В СФР за него нужно заплатить страховые взносы в размере:

2 979 000,00 × 30% + (3 500 000,00 − 2 979 000,00) × 15,1% = 893 700,00 + 78 671,00 = 972 371,00 рублей.

«При составлении бюджета на 2026 год имеет смысл пересчитать фонд оплаты труда с учётом новых предельных баз и проверить, не стал ли потенциально „убыточным“ наём отдельных категорий персонала», — рекомендует заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин.

Как ИП подготовиться к изменениям страховых взносов в 2026 году

Чтобы правильно учитывать новые взносы в финансовом планировании на 2026 год, заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин советует воспринимать фиксированный платёж ИП как обязательный «личный налог», который существует независимо от режима налогообложения. Логично сразу заложить в годовой бюджет сумму 57 390 рублей и разбить её на ежемесячные или ежеквартальные платежи, чтобы проще выдерживать кассовые разрывы. Также эксперт рекомендует дополнительно смоделировать несколько сценариев дохода: до 300 тысяч рублей и с превышением порога, когда включается взнос 1% с суммы сверх этого лимита.

«В планировании лучше использовать не оптимистичный, а консервативный сценарий (чуть завышая ожидаемый доход). Тогда к середине года не окажется, что по итогам нужно срочно искать деньги на доплату 1% и погашение задолженностей», — считает Вячеслав Андрюшкин.

Также эксперт считает целесообразным закрепить на уровне управленческого учёта правило: с каждого поступления от клиентов автоматически откладывать небольшой процент на «коробочку взносов». Тогда фиксированная сумма и 1% формируются сами собой, а не превращаются в проблему в конце года.

Менеджер по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Маргарита Цуркану считает, что ошибки в расчёте всех страховых взносов часто возникают при совмещении налоговых режимов. Так, например, при сочетании ПСН-патента (специальный налоговый режим, когда ИП платит налоги вперёд ещё до получения дохода от деятельности) и УСН предпринимателю необходимо корректно распределять доходы между режимами.

«Предприниматель, который использует несколько налоговых режимов одновременно, должен вести раздельный учёт доходов и расходов. Доходы фиксируются отдельно для каждого режима: для патента учитываются только доходы от патентной деятельности, а для УСН — доходы и расходы, связанные с упрощённой системой налогообложения», — рекомендует эксперт.

Правильное распределение расходов критично для расчёта налоговой базы. Маргарита Цуркану предупреждает, что неверное распределение ведёт к ошибкам в расчёте допвзноса 1%.

Аналогично учитываются и расходы, обращает внимание эксперт. Если их можно однозначно отнести к конкретному режиму, они записываются в соответствующую книгу учёта. Общие расходы, которые относятся к обеим системам одновременно, распределяются пропорционально доле доходов от каждого режима в общей выручке.

Менеджер по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Маргарита Цуркану называет одной из частых ошибок предпринимателей неуплату обязательного фиксированного платежа. Платёж обязателен даже в том случае, если доход не был получен.

«На практике предприниматели ошибаются при расчете взносов, забывая о дополнительном платеже 1%, неправильно применяя льготы или не учитывая пропорциональность взносов при неполном периоде работы. Планирование, резервирование средств и своевременная проверка расчётов остаются ключевыми инструментами подготовки к новым правилам», — резюмирует Маргарита Цуркану.

Чек-лист типичных ошибок предпринимателя при расчёте взносов

Юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова обращает внимание на частые ошибки, с которыми могут столкнуться предприниматели при расчёте взносов:

— использование старых сумм (расчёт по тарифам 2025 года). Ошибочный расчёт по тарифам прошлого года вместо актуальных ставок, утверждённых на 2026 год.

— неверные КБК (коды бюджетной классификации). Указание недействующих или ошибочных кодов бюджетной классификации, из-за которых платёж может зависнуть или уйти не по назначению.

— перечисление взносов «не за тот год». Ошибка в указании периода уплаты, например платёж за 2026 год попадает в поле 2025-го, что может запутать сверку с налоговой.

— путаница между фиксированными взносами и 1% с превышения 300 тысяч рублей. Смешение двух разных платежей: фиксированной суммы и дополнительного взноса с доходов, превышающих 300 тысяч рублей.

— пропуск сроков (особенно по доплате 1% до 1 июля следующего года). Нарушение срока доплаты 1% с превышения до 1 июля приводит к автоматическому начислению пеней.

— неуплата взносов при отсутствии дохода. Ошибочное мнение, что при нулевой выручке можно не платить обязательные фиксированные взносы.



— расчёт 1% не с дохода, а с прибыли после расходов (по НК РФ считается именно доход, а не прибыль). Расчёт дополнительного взноса не со всей суммы дохода, а с прибыли (доходы минус расходы) противоречит Налоговому кодексу.

— неверные настройки тарифов в зарплатных программах для ИП с персоналом. Если после реформы система продолжит считать взносы по льготной ставке 15% для МСП, образуется недоимка.

Юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова напоминает, что в расчёте фиксированных страховых взносов помогает удобный сервис. На сайте ФНС России есть специальный калькулятор, с помощью которого можно проверить правильность расчёта взносов.