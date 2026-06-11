Россияне готовы путешествовать по стране, но не знают, куда ехать: главной проблемой оказался дефицит информации

В рамках партнёрской сессии «Туту» «Туристический потенциал России: технологии, которые создают впечатления» на ПМЭФ представители туристической отрасли, регионов, медиа и бизнеса обсудили, как изменился внутренний туризм за последние годы и какую роль в его развитии играют технологии. Среди ключевых тем — влияние искусственного интеллекта на развитие отрасли, продвижение регионов и новые модели работы с аудиторией. По словам участников дискуссии, многие россияне готовы путешествовать по стране, но часто не знают о существующих направлениях и возможностях для поездок.

Главным барьером для внутреннего туризма остаётся нехватка информации

Сервис путешествий «Туту» изучил причины, по которым россияне путешествуют по стране реже, чем могли бы. По словам члена совета директоров компании Игоря Сивца, вопреки ожиданиям, респонденты чаще жаловались не на стоимость поездок или инфраструктуру, а на недостаток информации о возможностях путешествий по стране.

Как подчеркнул Сивец, сегодня россияне хорошо ориентируются в популярных зарубежных направлениях, но значительно хуже знают, какие маршруты и форматы отдыха доступны внутри страны. Одним из способов формирования образа региона, считает топ-менеджер, может стать реклама — через медиа, блогеров и цифровые платформы.

Регионам не хватает ресурсов для продвижения туристических направлений

Управляющий партнёр консалтингового подразделения Media Instinct Prime (принадлежит рекламному холдингу Media Instinct Group) Александр Сироватский отметил, что многие российские регионы уже предлагают туристам интересные маршруты и достопримечательности, однако о них по-прежнему знает ограниченная аудитория. Одна из причин — нехватка ресурсов на продвижение. По его словам, чтобы направление стало узнаваемым на федеральном уровне, необходимы значительные маркетинговые бюджеты.

«Чтобы федерально о чём-то узнали, нужно инвестировать сотни миллионов рублей в год. Для регионов это неподъёмная история», — отметил управляющий партнёр Media Instinct Prime Александр Сироватский.

Вместе с тем, по мнению топ-менеджера, часть проблемы можно решить за счёт более эффективного использования уже существующих рекламных бюджетов. Сегодня около 18% рекламных коммуникаций туристического бизнеса приходится на изображения природы и городов без указания конкретного места. В денежном выражении это более 1,5 млрд рублей рекламных инвестиций.

Ещё одним решением Александр Сироватский назвал развитие долгосрочных партнёрств между регионами, туристическими сервисами, перевозчиками и блогерами. По его мнению, совместные проекты позволят участникам рынка объединять ресурсы и расширять аудиторию туристических направлений без необходимости запускать дорогостоящие рекламные кампании в одиночку.

Блогеры помогают регионам привлекать туристов

Одним из инструментов продвижения новых туристических направлений участники дискуссии назвали проекты с участием блогеров. Авторы контента посещают регионы, знакомятся с местными маршрутами и достопримечательностями, а затем рассказывают о поездках своей аудитории. По словам члена совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игоря Сивца, компания не рассчитывает на быструю окупаемость подобных инициатив и рассматривает их как долгосрочную инвестицию в развитие внутреннего туризма.

В качестве примера он привёл Республику Коми. По словам Сивца, после совместной работы с блогерами о достопримечательностях региона узнали несколько миллионов человек.

Говоря о влиянии контента на туристический спрос, Сивец также напомнил о Териберке в Мурманской области. После выхода фильма «Левиафан» посёлок превратился в одно из самых известных туристических направлений российского Севера. По словам Сивца, история Териберки показывает, что фильмы, медиа и авторский контент способны повысить интерес путешественников к отдельным территориям.

Искусственный интеллект меняет подход к выбору путешествий

Говоря о будущем туристической отрасли, топ-менеджер «Туту» Игорь Сивец заявил, что пользователи будут всё чаще взаимодействовать с туристическими сервисами через ИИ-ассистентов. По его словам, цифровые помощники смогут самостоятельно подбирать варианты поездок, взаимодействовать с платформами бронирования и предлагать пользователю уже готовые решения.

Сивец отметил, что туризм становится всё более технологичной отраслью. Искусственный интеллект уже применяется в клиентском сервисе и разработке продуктов, а его роль продолжит расти. «Я думаю, что искусственный интеллект не заменит человека, но он сильно увеличит производительность», — сказал он.

Управляющий партнёр Media Instinct Prime Александр Сироватский добавил, что технологии влияют не только на поиск и бронирование поездок, но и на формирование интереса к путешествиям. По его словам, ключевую роль играет первое впечатление, которое человек получает ещё до обращения к туристическим сервисам.

Именно поэтому для отрасли всё большее значение приобретают персонализированный контент, рекомендательные механики и инструменты, способные заинтересовать пользователя конкретным направлением ещё на этапе выбора поездки.