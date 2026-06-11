Средняя стоимость обслуживания авто с пробегом в России выросла почти на 13%: сильнее всего — у Toyota Camry

Средний возраст самых популярных автомобилей с пробегом в России достиг 11 лет, а средний пробег превысил 162 тыс. километров. На этом фоне стоимость обслуживания большинства моделей выросла в среднем на 12,7% за год, говорится в исследовании сети автосервисов FIT SERVICE и Авто.ру. Лидером по росту расходов на сервис стала Toyota Camry.

Средний возраст автомобилей на вторичном рынке — 11 лет

В исследование вошли десять популярных моделей на вторичном рынке:

Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5-Series и Volkswagen Tiguan.

По данным Авто.ру, именно эти автомобили чаще всего интересуют покупателей среди машин не старше 20 лет.

За год средний возраст таких автомобилей вырос с 10,5 до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тыс. километров. Более трети объявлений приходится на машины стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн рублей, при этом количество предложений по этим моделям за год сократилось на 10,5%.

Lada Vesta и Granta стали чаще заезжать в сервис

По данным FIT SERVICE, общее количество обращений по самым популярным моделям автомобилей во втором квартале 2026 года осталось примерно на уровне прошлого года.

Однако отдельные модели стали приезжать в сервис заметно чаще. Наибольший рост числа обращений зафиксирован у марок:

BMW 5-Series (+21%),

Lada Vesta (+11%),

Lada Granta (+9%),

Volkswagen Tiguan (+7%),

Ford Focus (+6%).

Количество визитов в сервис владельцев Hyundai Solaris выросло лишь на 1%.

Одновременно часть автомобилей стала реже появляться в сервисах. Число обращений по Lada 2114 сократилось на 26%, а по Skoda Octavia, Toyota Camry и Kia Rio — примерно на 5%.

Toyota Camry стала лидером по росту стоимости обслуживания

В первом квартале 2026 года обслуживание большинства популярных автомобилей подорожало по сравнению с первым кварталом 2025-го.

Лидером по росту среднего чека стала Toyota Camry: стоимость одного визита в сервис в I квартале 2026-го увеличилась на 30% и достигла 12 618 рублей. Существенный рост также показали:

Lada 2114 (+25%),

Lada Granta (+23%)

Kia Rio (+16%).

Для Hyundai Solaris средний чек вырос до 10 657 рублей, а для Kia Rio — до 10 460 рублей.

Более умеренное увеличение расходов зафиксировано у Volkswagen Tiguan (+10%), Ford Focus (+5%) и Skoda Octavia (+2%).

BMW 5-Series стала единственной моделью с подешевевшим обслуживанием

Из всех автомобилей в исследовании только BMW 5-Series показала снижение среднего чека.

Если год назад обслуживание этой модели обходилось владельцам в среднем в 15 387 рублей, то во втором квартале 2026 года показатель снизился на 5% — до 14 663 рублей.

Популярные модели позволяют заранее оценить расходы на ремонт

Авторы исследования отмечают, что рост стоимости обслуживания связан в том числе со старением автомобильного парка. Машины всё чаще требуют не только регламентного обслуживания, но и более сложного ремонта.

В FIT SERVICE и Авто.ру рекомендуют учитывать статистику сервисных обращений при покупке автомобиля с пробегом. По данным компаний, модели из топ-10 остаются востребованными благодаря тому, что по ним хорошо известны типичные неисправности и расходы на обслуживание.