Каждый второй россиянин изучает состав продуктов — при этом на срок годности смотрит лишь каждый четвёртый

56% россиян перед покупкой продуктов в первую очередь изучают их состав, сообщают Роскачество и «Самокат». Чаще всего покупатели в магазинах отказываются от приобретения продовольственных товаров, если они сделаны из «непонятных ингредиентов». Лишь 3% участников вообще не изучают информацию на упаковке.

Чаще всего при покупке продуктов россияне смотрят на состав и срок годности

По данным совместного исследования Роскачества и «Самоката», при выборе продуктов россияне чаще всего обращают внимание на:

состав — 56%;

срок годности — 24%;

натуральность ингредиентов — 8%;

содержание белка — 5%;

калорийность — 3%;

количество сахара — 2%.

Только 3% участников опроса признались, что вообще не изучают информацию на упаковке.

Почти половина покупателей выбирает продукты с пометкой «натуральный состав»

Маркировки на упаковке также влияют на выбор покупателей. Чаще всего россияне выбирают продукты с надписью:

«натуральный состав» — 46%;

«без консервантов» — 31%;

«без искусственных красителей» — 29%;

«без сахара» — 22%;

«высокое содержание белка» — 14%.

При этом 28% россиян сообщили, что вообще не обращают внимания на подобные обозначения.

Несмотря на рост популярности высокобелковых продуктов, большинство россиян предпочитают получать белок из привычного рациона яиц, курицы, индейки, творога, рыбы, морепродуктов. Протеиновые коктейли и батончики выбирают 13% респондентов, а специальные продукты с высоким содержанием белка — только 10%.

Главная причина отказа от покупки продукта — непонятный состав

Россияне готовы отказаться от покупки продукта, если в составе присутствуют:

много непонятных ингредиентов — 62%;

длинный список компонентов — 51%;

пальмовое масло — 48%;

искусственные красители — 33%;

много жира — 32%;

консерванты — 26%;

Е-компоненты — 26%.

При этом длинный список ингредиентов в составе продукта не свидетельствует о низком качестве. Директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова уточнила: если в составе продукта есть, например, глазурь, соус или фруктовый наполнитель, производитель обязан подробно перечислить все входящие в них компоненты.

Кроме того, многие вещества с индексом «Е» имеют натуральное происхождение. В качестве примеров эксперт привела лимонную и аскорбиновую кислоты, пектин из яблок, красители из свёклы, а также структурообразователи из морских водорослей — альгинат и агар.