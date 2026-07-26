В России планируют внедрить ещё один идентификатор личности — цифровой токен: эксперты предупреждают о рисках

Минцифры представили концепцию цифрового токена — инструмента, который должен объединить внутри себя фрагменты информации о человеке с разных сайтов и баз данных. Пока цифровой токен находится на начальной стадии разработки: власти изучают возможность его внедрения цифровую экосистему в будущем. Эксперты Russian Business рассказали, как может работать цифровой токен, зачем он нужен бизнесу и какие риски могут возникнуть при его использовании.

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Цифровой токен — это сигнализация, срабатывающая при подозрительной активности

В доктрине развития системы противодействия IT-правонарушениям отмечается, что данные о человеке сегодня распределены между разными цифровыми системами. Авторы документа указывают, что разрозненность усложняет создание единого механизма защиты от IT-угроз.

В качестве одного из возможных решений Минцифры рассматривает цифровой токен и биометрию. Согласно концепции, цифровой токен должен объединять фрагменты данных о человеке из разных систем и создавать «единый защищённый периметр» вокруг цифровой личности.

«Можно провести упрощённую аналогию с домом: вся цифровая активность человека происходит в разных комнатах (банк, оператор связи, страховая компания и т.п.). Цифровой профиль – это досье о человеке, биометрия – это его пропуск в каждую из цифровых комнат, а цифровой токен – единая сигнализация этого дома, связывающая разные “комнаты” его цифровой жизни и срабатывающая в случае подозрительной активности», — поясняет эксперт Russian Business, руководитель отдела развития партнерств MTS StartUp Hub Денис Шорин.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что цифровой токен не заменит существующие способы идентификации.

«Цифровой токен — это ещё один идентификатор, который должен связать между собой данные из разных систем. Он не заменяет цифровой профиль или биометрию, а дополняет существующие механизмы идентификации и защиты», — отметил Сергей Голованов.

По словам управляющего партнёра ЮК «Генезис» Артёма Денисова, токен можно рассматривать как криптографический «отпечаток» данных о человеке. В отличие от цифрового профиля, который содержит сведения о пользователе, и биометрии, которая основана на физических характеристиках, токен не должен хранить персональные данные в открытом виде.

Цифровой токен поможет выявлять мошеннические схемы

Эксперты Russian Business подтверждают: одним из основных применений цифрового токена может стать борьба с мошенничеством. Предполагается, что система сможет заметить несоответствия между данными из разных сервисов и запросить дополнительную проверку пользователя.

«Например, оператор фиксирует подозрительную замену SIM-карты, а через несколько минут банк видит вход с нового устройства и крупный перевод. По отдельности эти события могут выглядеть допустимо, вместе — уже как сценарий мошенничества», — пояснил руководитель отдела развития партнерств MTS StartUp Hub Денис Шорин.

Управляющий партнёр ЮК «Генезис» Артём Денисов добавил, что технология может помочь противодействовать современным киберугрозам.

«Технология позволяет мгновенно координировать действия при обнаружении кибератаки и противодействовать современным угрозам, включая дипфейки. В связке с многофакторной защитой токен может стать основой новой парадигмы безопасности», — подчеркнул Артём Денисов.

Управляющий партнёр ЮК ЭНСО Алексей Головченко отметил, что потенциальными пользователями системы могут стать банки, телеком-операторы, маркетплейсы и государственные сервисы. Токен позволит автоматизировать проверку цифрового поведения и снизить риск подмены личности или удалённого оформления кредитов.

Бизнес получит новый инструмент идентификации, но столкнётся с затратами на внедрение технологии

Внедрение цифрового токена может изменить подход компаний к проверке клиентов и борьбе с мошенничеством. По оценкам экспертов Russian Business, бизнесу потребуется адаптировать внутренние системы, чтобы внедрить новую технологию.

«Для бизнеса это ещё один механизм идентификации, аналогичный авторизации через государственные сайты или поисковики. Принципиально новых подходов для большинства участников рынка это не создаёт», — отметил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По словам управляющего партнёра ЮК ЭНСО Алексея Головченко, эффект от внедрения в ИТ-инфраструктуру бизнеса будет неоднозначным. С одной стороны, компании смогут сократить потери от мошенничества и упростить процессы проверки клиентов, с другой — им потребуется обновлять ИТ-архитектуру и адаптировать юридические процессы.

«Крупные игроки и госинфраструктура, вероятно, адаптируются быстрее, а малому бизнесу может понадобиться готовая инфраструктура от банков, операторов или провайдеров идентификации, иначе барьер входа окажется слишком высоким», — отметил управляющий партнёр ЮК ЭНСО Алексей Головченко.

Руководитель отдела развития партнёрств MTS StartUp Hub Денис Шорин добавил, что для банков, операторов и крупных платформ технология станет новым уровнем интеграции антифрод-систем. Она потребует общих стандартов, обмена сигналами риска и новых требований к информационной безопасности.

При этом, по его словам, для малого бизнеса эффект может быть как положительным, так и отрицательным.

В благоприятном сценарии компании получат доступ к инфраструктуре защиты, которую не смогли бы создать самостоятельно.

компании получат доступ к инфраструктуре защиты, которую не смогли бы создать самостоятельно. В негативном — обязательные интеграции и требования безопасности могут стать дополнительной нагрузкой для МСП.

Эксперты предупредили о рисках утечки данных

Несмотря на потенциальные преимущества, эксперты указывают на риски, связанные с концентрацией цифровых данных и зависимостью от единой инфраструктуры.

«Если злоумышленники получат возможность использовать токен или связанные с ним механизмы аутентификации, это может привести к компрометации. Поэтому такие токены должны быть надёжно защищены», — подчеркнул главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Управляющий партнёр ЮК «Генезис» Артём Денисов среди рисков называет зависимость пользователей от единой цифровой инфраструктуры. По его словам, именно поэтому инициатива требует детальной проработки технической и правовой базы.

Советник АБ «Бартолиус» Сергей Будылин считает, что основная угроза может быть связана с похищением самого токена.

«Риски очевидны: похищение токена злоумышленниками и получение ими доступа ко всей приватной информации о человеке. Если раньше злодеям приходилось трудиться и собирать разрозненные данные по "различным участникам цифровой среды", то теперь можно будет украсть "цифровой токен" целиком», — отметил советник АБ «Бартолиус» Сергей Будылин.

По его словам, само по себе шифрование данных не исключает рисков: пока неизвестно, сколько потенциальных уязвимостей может содержать новая система.

Внедрение цифрового токена потребует единых правил для участников рынка

Эксперты Russian Business считают, что цифровой токен может появиться в России поэтапно: в ближайшие годы возможны отдельные пилотные проекты, однако создание полноценной системы потребует времени. Главной сложностью станет не разработка самой технологии, а согласование правил её использования между разными участниками цифровой среды.

По оценкам аналитиков, для внедрения технологии потребуется решить несколько ключевых вопросов:

создание единых стандартов взаимодействия между системами;

определение ответственности за ошибки;

обеспечение защиты данных и устойчивости системы;

разработка правовых механизмов доступа к информации.

«Главный вызов — создать единую модель доверия для множества независимых систем: определить, какие сигналы они могут передавать друг другу, насколько этим сигналам можно доверять и кто отвечает за ошибку», — отметил руководитель отдела развития партнёрств MTS StartUp Hub Денис Шорин.

По мнению экспертов Russian Business, эффективность технологии будет зависеть не только от её технических возможностей, но и от готовности бизнеса и государственных систем использовать единые правила работы с цифровой идентификацией.