Минцифры представило доктрину по борьбе с киберпреступлениями — в стране появится единая база данных о мошенниках

Минцифры России подготовило проект доктрины по борьбе с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Документ предусматривает создание единой системы противодействия мошенничеству, развитие антифрод-инструментов и усиление защиты граждан и бизнеса в цифровой среде. Реализацию доктрины планируют разделить на три этапа — с 2027 по 2035 год.

Минцифры создаст единую систему обмена данными о мошенниках

Одна из главных задач доктрины — объединить работу организаций, которые сейчас самостоятельно борются с мошенниками, в единую систему обмена информацией. В документе этот подход называют созданием «цифрового иммунитета» против ИТ-преступлений.

Для обмена информацией и координации работы участников Минцифры будет использовать государственную платформу противодействия правонарушениям в сфере ИКТ (ГИС «Антифрод»), созданную 1 марта 2026 года. Она должна объединить обмен данными между правоохранительными органами, банками, операторами связи и цифровыми платформами.

На платформе будет храниться обезличенная информация о мошенниках и их схемах. Это поможет быстрее выявлять подозрительные операции и блокировать использование банковских карт, аккаунтов и номеров телефонов в преступных целях.

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Ведомство выделило несколько направлений для усиления защиты от ИТ-преступлений:

сокращение времени между обнаружением мошенничества и реакцией организаций;

развитие автоматизированных инструментов для быстрого реагирования на угрозы;

улучшение обмена данными между организациями;

использование искусственного интеллекта для поиска новых видов угроз;

создание стандартов антифрод-защиты для компаний из наиболее уязвимых отраслей.

Кроме того, в документе предлагается внедрять антифрод-аудит — проверку того, насколько эффективно организована защита ИТ-инфраструктуры в компаниях.

Минцифры хочет усилить профилактику мошенничества

Авторы доктрины называют одной из главных проблем недостаточное развитие профилактических мер. В документе говорится о необходимости повышать цифровую и финансовую грамотность граждан, а также формировать навыки безопасного поведения в интернете.

Отдельное внимание планируют уделить категориям граждан, которые чаще становятся жертвами мошенников, — несовершеннолетних и пожилых людей. Для них предполагается проводить адресные профилактические мероприятия.

Кроме того, доктрина предусматривает развитие учебных программ по цифровой гигиене, цифровой и финансовой грамотности в школах, колледжах и вузах.

В России может появиться новый механизм защиты цифровой личности

Одним из перспективных направлений в документе названа разработка цифрового токена (ЦТ) — криптографического объекта, который должен стать инструментом защиты цифровой личности*Совокупность данных, по которым человека можно узнать и подтвердить его действия в интернете: например, данные для входа в сервисы, сведения из государственных систем, банковские данные, биометрия и другие цифровые признаки..

Токен не будет хранить персональные данные в открытом виде, его нельзя будет использовать как обычный идентификатор. Его задача — связывать информацию о пользователе, которая хранится в разных системах, без создания единой базы данных о человеке.

Для дополнительной защиты хотят использовать биометрию

Доктрина предусматривает развитие механизмов идентификации и аутентификации, в том числе с использованием биометрических данных. При этом использование биометрии для граждан останетсядобровольным.

В документе говорится о необходимости защищать биометрические данные от подмены и использовать технологии проверки «живости» лица, анализа поведения пользователя и других методов защиты от атак.

Власти также указывают на проблему развития новых схем мошенничества с использованием дипфейков — подделок внешности и голоса пользователей.

Доктрина предусматривает новые меры поддержки для бизнеса

Для компаний документ предусматривает развитие государственно-частного взаимодействия. Власти планируют привлекать банки, операторов связи, цифровые платформы и организации из сферы информационной безопасности к разработке ИТ-решений.

Кроме того, в доктрине предлагается создать меры поддержки для бизнеса, занимающегося инвестициями в антифрод-системы, а также установить стандарты защиты для компаний, работающих с цифровыми услугами.

Борьбу с ИТ-преступлениями разделят на три этапа — вплоть до 2035 года

Реализацию доктрины разделят на три этапа:

2027–2028 годы — подготовка необходимых документов, тестирование технологий защиты от ИТ-преступлений и определение показателей эффективности системы.

2029–2030 годы — создание технической и организационной базы для новых механизмов защиты и их постепенное внедрение.

2031–2035 годы — развитие созданных инструментов и подготовка предложений по их дальнейшему улучшению.

Реализацией доктрины будут заниматься Минцифры совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом, Роскомнадзором, Банком России и другими ведомствами и организациями.