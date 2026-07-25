Каждый третий россиянин готов пригнать автомобиль из-за границы — 44% хотят привезти машину из Китая

Каждый третий россиянин готов пригнать автомобиль из-за границы — 44% хотят привезти машину из КитаяБольшинство автолюбителей рассчитывают уложиться в 2–3 млн рублей
31% россиян, которые планируют купить автомобиль в 2026 году, рассматривают возможность пригнать его из-за рубежа, сообщают «Известия». Основная причина — более выгодная цена по сравнению с российским рынком. Самой популярной страной, откуда хотят привезти автомобиль, оказался Китай.
38% собираются купить подержанный автомобиль в России
Россияне чаще всего рассматривают следующие варианты покупки автомобиля:
- подержанный автомобиль на российском рынке — 38%;
- перегон машины из-за границы — 31%;
- новый автомобиль у официального дилера — 19%;
- новый автомобиль по альтернативному импорту — 12%.
Самыми востребованными автомобилями оказались кроссоверы мощностью до 160 л.с. — их выбрали 58% участников исследования. Большинство россиян (57%) предпочитают приобретать полноприводные автомобили.
На покупку автомобиля россияне чаще всего готовы потратить:
- от 2 млн до 3 млн рублей — 35%;
- от 3 млн до 5 млн рублей — 27%.
23% россиян готовы купить машину из Японии
Среди россиян, рассматривающих перегон автомобиля из-за границы, популярны:
- Китай — 44%;
- Япония — 23%;
- Южная Корея — 16%;
- страны Европы — 9%;
- страны СНГ — 5%.
Главным преимуществом покупки автомобиля за границей 54% опрошенных назвали более выгодную стоимость по сравнению с российским рынком. Для 47% важен более широкий выбор моделей и комплектаций, а 39% хотят приобрести автомобиль бренда, который официально не представлен в России.
Главное опасение при покупке авто из-за рубежа — мошенничество
Чаще всего при покупке автомобиля за границей россияне боятся столкнуться с мошенничеством — об этом сообщили 49% участников опроса. Ещё 43% опасаются, что заранее не смогут точно рассчитать итоговую стоимость покупки, а 36% считают сложным оформление необходимых документов.
Полностью оплатить автомобиль из-за рубежа собственными средствами планируют 39% покупателей, ещё 34% собираются воспользоваться автокредитом.
Большинство россиян доверить перегон автомобиля профессионалам
61% респондентов предпочли бы воспользоваться услугами компаний-посредников для покупки и доставки автомобиля из-за рубежа. Ещё 16% опрошенных хотят воспользоваться услугами частного перегонщика. Остальные намерены самостоятельно заниматься оформлением сделки или рассчитывают на помощь знакомых.
Большинство покупателей готовы ждать автомобиль достаточно долго. Для 46% приемлемый срок доставки составляет от одного до двух месяцев, ещё 27% согласны ждать до трёх месяцев.