Каждый третий россиянин готов пригнать автомобиль из-за границы — 44% хотят привезти машину из Китая

31% россиян, которые планируют купить автомобиль в 2026 году, рассматривают возможность пригнать его из-за рубежа, сообщают «Известия». Основная причина — более выгодная цена по сравнению с российским рынком. Самой популярной страной, откуда хотят привезти автомобиль, оказался Китай.

В России предложили пересмотреть утильсбор для электромобилей — инициативу направят на рассмотрение в Госдуму Предлагаемые меры также включают «зелёные» номера для электрокаров, бесплатную парковку в регионах и проезд выделенным полосам Читайте также

38% собираются купить подержанный автомобиль в России

Россияне чаще всего рассматривают следующие варианты покупки автомобиля:

подержанный автомобиль на российском рынке — 38%;

перегон машины из-за границы — 31%;

новый автомобиль у официального дилера — 19%;

новый автомобиль по альтернативному импорту — 12%.

Самыми востребованными автомобилями оказались кроссоверы мощностью до 160 л.с. — их выбрали 58% участников исследования. Большинство россиян (57%) предпочитают приобретать полноприводные автомобили.

На покупку автомобиля россияне чаще всего готовы потратить:

от 2 млн до 3 млн рублей — 35%;

от 3 млн до 5 млн рублей — 27%.

Средняя цена нового автомобиля при покупке онлайн достигла 2,1 млн ₽: лидеры продаж — Jetour, Lada Granta и Niva Также в пятерку самых популярных машин вошли Solaris HC и Tenet T7 Читайте также

23% россиян готовы купить машину из Японии

Среди россиян, рассматривающих перегон автомобиля из-за границы, популярны:

Китай — 44%;

Япония — 23%;

Южная Корея — 16%;

страны Европы — 9%;

страны СНГ — 5%.

Главным преимуществом покупки автомобиля за границей 54% опрошенных назвали более выгодную стоимость по сравнению с российским рынком. Для 47% важен более широкий выбор моделей и комплектаций, а 39% хотят приобрести автомобиль бренда, который официально не представлен в России.

Главное опасение при покупке авто из-за рубежа — мошенничество

Чаще всего при покупке автомобиля за границей россияне боятся столкнуться с мошенничеством — об этом сообщили 49% участников опроса. Ещё 43% опасаются, что заранее не смогут точно рассчитать итоговую стоимость покупки, а 36% считают сложным оформление необходимых документов.

Полностью оплатить автомобиль из-за рубежа собственными средствами планируют 39% покупателей, ещё 34% собираются воспользоваться автокредитом.

Большинство россиян доверить перегон автомобиля профессионалам

61% респондентов предпочли бы воспользоваться услугами компаний-посредников для покупки и доставки автомобиля из-за рубежа. Ещё 16% опрошенных хотят воспользоваться услугами частного перегонщика. Остальные намерены самостоятельно заниматься оформлением сделки или рассчитывают на помощь знакомых.

Большинство покупателей готовы ждать автомобиль достаточно долго. Для 46% приемлемый срок доставки составляет от одного до двух месяцев, ещё 27% согласны ждать до трёх месяцев.