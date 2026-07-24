Производитель Vanish продаст российский бизнес — сделку с группой «Арнест» планируют закрыть до конца 2026-го

Британская Reckitt Benckiser Group, производитель Finish, Vanish, Nurofen, Veet, объявила о продаже российского подразделения по производству средств гигиены группе «Арнест» — производителю косметики и бытовой химии. По итогам сделки компания получит в собственность производство в Московской области и права на товарные знаки. Компания планирует продать бизнес до конца 2026-го.

Сначала Reckitt Benckiser Group должна получить разрешение от британских госорганов

Чтобы завершить сделку, Reckitt Benckiser Group необходимо выполнить несколько условий: например, получить разрешение на продажу от британских регулирующих органов.

Reckitt Benckiser Group сообщила, что российское подразделение по производству средств гигиены обеспечило около 1% чистой выручки компании по итогам 2025 года. Штат сотрудников российского подразделения компании составляет 400 человек.

Выручка «Арнест» в 2024-м году достигла 15,4 млрд рублей

АО «Арнест» зарегистрировано в Невинномысске Ставропольского края в 1992 году. Компания занимается производством парфюмерных и косметических средств. По итогам 2024 года её выручка составила 15,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 4,7 млрд рублей.

В апреле 2026 года АО «Арнест» открыла в Узбекистане предприятие по выпуску косметики и товаров для ухода за домом, сообщал ТАСС. Завод стал первым зарубежным проектом компании.

Объём инвестиций в проект составил 5 млрд рублей. Из этой суммы 4,2 млрд рублей направили на закупку высокотехнологичного оборудования и создание инженерной инфраструктуры, ещё 800 млн рублей — на приобретение прав интеллектуальной собственности на 23 товарных знака в 40 странах мира.

Производственная мощность первой очереди предприятия составляет 85 млн единиц продукции в год. На площадке организован полный цикл производства косметики и товаров по уходу за домом, включая бренды «Чистая линия», «Чёрный жемчуг», «Бархатные ручки», Timotei и другие. Кроме того, на предприятии запустили собственное производство пластиковой упаковки.