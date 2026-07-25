Продажи квартир в новостройках выросли на 33%: средняя стоимость квадратного метра в 2026-м — 207 тыс. ₽70% сделок на первичном рынке проходят с использованием ипотеки
Продажи квартир в новостройках в России в июне 2026 года выросли на 33% по сравнению с маем, а за первое полугодие рынок первичного жилья увеличился на 3% год к году, говорится в исследовании Авито Недвижимости. Одновременно россияне стали чаще интересоваться квартирами в домах, введённых в эксплуатацию за последние пять лет. В Москве доля «новой вторички» достигла 24,3%, а в Ростове-на-Дону — 28,6%.
Москва стала лидером по числу сделок на первичном рынке жилья
По данным аналитического центра Авито Недвижимости, в первом полугодии 2026 года в России заключили 236 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 3% больше, чем годом ранее. Наибольшая доля продаж пришлась на следующие регионы:
- Москва (10% всех сделок),
- Московская область (8%),
- Санкт-Петербург (6%),
- Краснодарский край,
- Ленинградская и Свердловская область (по 5%).
Также на рынке жилья всё заметнее становится категория «новой вторички» — квартир в домах, которые были сданы за последние пять лет.
В крупных городах подобные объекты уже занимают значительную часть предложения: в Ростове-на-Дону их доля составляет 28,6%, в Москве — 24,3%, в Краснодаре — 22,9%, в Новосибирске — 21%.
Доля ипотечных сделок в 2026 году выросла до 69%
По итогам первого полугодия 2026 года 69% сделок на первичном рынке проходили с использованием ипотеки. Это на 6 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне доля ипотечных сделок по ДДУ достигла 70%.
В Авито Недвижимости связывают рост активности с ожиданием изменений условий семейной ипотеки. По словам управляющего директора направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрия Алексеева, часть покупателей стремилась выйти на сделку раньше и выбирала квартиру исходя из доступного бюджета.
«Это отражается и в параметрах июньских сделок: средний бюджет покупки квартиры по ДДУ снизился на 4% к маю, до 9,6 млн рублей, а средняя площадь составила 47,3 кв. м», — отметил Дмитрий Алексеев.
Он также подчеркнул, что рост числа сделок в июне частично связан с особенностями статистики. Май традиционно показывает более низкие результаты из-за большого количества праздничных дней и сокращения числа регистраций договоров.
Стоимость жилья в новостройках России выросла на 3% за год
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках по России за год выросла на 3% — с 200 тыс. до 207 тыс. рублей. Самые доступные цены в первом полугодии зафиксировали в следующих крупных регионах:
- Тюменской области (145 тыс. рублей за кв. м),
- Ростовской области (151 тыс. рублей),
- Башкортостане (154 тыс. рублей),
- Новосибирской области (155 тыс. рублей).
Одновременно предложение на рынке продолжает расширяться. Объём строящегося жилья в России по итогам первого полугодия достиг 119,7 млн кв. м — это на 2% больше год к году.
Современные дома занимают 10% жилого фонда Москвы
Согласно данным Авито Недвижимости, сейчас в Москве насчитывается около 28,3 тыс. жилых зданий, построенных с 1917 года. Современные дома, возведённые после 2010 года, занимают около 10% жилого фонда столицы.
Наибольшую долю занимают дома, построенные в период массовой застройки:
- 34,5% жилого фонда приходится на дома 1971–1990 годов;
- 18,3% — на здания 1991–2010 годов;
- 17,5% — на дома 1946–1970 годов.
Несмотря на развитие современных жилых комплексов, значительная часть московского жилья по-прежнему представлена домами массовой застройки.
Самую большую группу составляют панельные дома — 38% жилого фонда Москвы. На втором месте находятся кирпичные дома с долей 33%, ещё 29% приходится на монолитные здания. Панельные дома продолжают пользоваться спросом благодаря относительно доступной стоимости.