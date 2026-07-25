Продажи квартир в новостройках выросли на 33%: средняя стоимость квадратного метра в 2026-м — 207 тыс. ₽

Продажи квартир в новостройках в России в июне 2026 года выросли на 33% по сравнению с маем, а за первое полугодие рынок первичного жилья увеличился на 3% год к году, говорится в исследовании Авито Недвижимости. Одновременно россияне стали чаще интересоваться квартирами в домах, введённых в эксплуатацию за последние пять лет. В Москве доля «новой вторички» достигла 24,3%, а в Ростове-на-Дону — 28,6%.

Москва стала лидером по числу сделок на первичном рынке жилья

По данным аналитического центра Авито Недвижимости, в первом полугодии 2026 года в России заключили 236 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 3% больше, чем годом ранее. Наибольшая доля продаж пришлась на следующие регионы:

Москва (10% всех сделок),

Московская область (8%),

Санкт-Петербург (6%),

Краснодарский край,

Ленинградская и Свердловская область (по 5%).

Также на рынке жилья всё заметнее становится категория «новой вторички» — квартир в домах, которые были сданы за последние пять лет.

В крупных городах подобные объекты уже занимают значительную часть предложения: в Ростове-на-Дону их доля составляет 28,6%, в Москве — 24,3%, в Краснодаре — 22,9%, в Новосибирске — 21%.

Доля ипотечных сделок в 2026 году выросла до 69%

По итогам первого полугодия 2026 года 69% сделок на первичном рынке проходили с использованием ипотеки. Это на 6 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне доля ипотечных сделок по ДДУ достигла 70%.

В Авито Недвижимости связывают рост активности с ожиданием изменений условий семейной ипотеки. По словам управляющего директора направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрия Алексеева, часть покупателей стремилась выйти на сделку раньше и выбирала квартиру исходя из доступного бюджета.

«Это отражается и в параметрах июньских сделок: средний бюджет покупки квартиры по ДДУ снизился на 4% к маю, до 9,6 млн рублей, а средняя площадь составила 47,3 кв. м», — отметил Дмитрий Алексеев.

Он также подчеркнул, что рост числа сделок в июне частично связан с особенностями статистики. Май традиционно показывает более низкие результаты из-за большого количества праздничных дней и сокращения числа регистраций договоров.

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Стоимость жилья в новостройках России выросла на 3% за год

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках по России за год выросла на 3% — с 200 тыс. до 207 тыс. рублей. Самые доступные цены в первом полугодии зафиксировали в следующих крупных регионах:

Тюменской области (145 тыс. рублей за кв. м),

Ростовской области (151 тыс. рублей),

Башкортостане (154 тыс. рублей),

Новосибирской области (155 тыс. рублей).

Одновременно предложение на рынке продолжает расширяться. Объём строящегося жилья в России по итогам первого полугодия достиг 119,7 млн кв. м — это на 2% больше год к году.

Современные дома занимают 10% жилого фонда Москвы

Согласно данным Авито Недвижимости, сейчас в Москве насчитывается около 28,3 тыс. жилых зданий, построенных с 1917 года. Современные дома, возведённые после 2010 года, занимают около 10% жилого фонда столицы.

Наибольшую долю занимают дома, построенные в период массовой застройки:

34,5% жилого фонда приходится на дома 1971–1990 годов;

18,3% — на здания 1991–2010 годов;

17,5% — на дома 1946–1970 годов.

Несмотря на развитие современных жилых комплексов, значительная часть московского жилья по-прежнему представлена домами массовой застройки.

Самую большую группу составляют панельные дома — 38% жилого фонда Москвы. На втором месте находятся кирпичные дома с долей 33%, ещё 29% приходится на монолитные здания. Панельные дома продолжают пользоваться спросом благодаря относительно доступной стоимости.